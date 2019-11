Resultado Flamengo x Vasco no Campeonato Carioca 2018 (0-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este clássico entre Flamengo 0 x 0 Vasco. Até a próxima!

Flamengo só volta a campo no domingo (4), quando encara o Nova Iguaçu. Já o Vasco muda o foco para a Libertadores, onde encara o Universidad de Concepción, do Chile, nesta quarta-feira (31).

Em um sábado chuvoso no Maracanã, Flamengo e Vasco fizeram clássico morno e sem inspiração. O empate mantém a invencibilidade rubro-negra, enquanto, no cruzmaltino, acabou servindo, no fim das contas, como um ''teste de luxo'' para a Libertadores, já que vive fase difícil no Carioca.

Flamengo e Vasco empatam em 0 a 0 no primeiro Clássico dos Milhões de 2018.

47' Fim de jogo!

45' Vamos até 47'

45' ANULADO! Após cruzamento, Léo Duarte marca, mas juiz marca falta do zagueiro!

43' CARTÃO AMARELO PARA RIASCOS! (VASCO)

42' UUH!! Vinicíus Jr recebe em profundidade, tenta encobrir Martín Silva, mas bola sai!!

41' Vasco tem falta, mas Pikachu cobra na barreira.

38' UUH!! Paquetá sobe muito e cabeceia com perigo!!

38' CARTÃO AMARELO PARA VINÍCIUS JR! (FLAMENGO)

37' CARTÃO AMARELO PARA JEAN LUCAS! (FLAMENGO)

36' Pikachu chuta e César defende com tranqulidade.

35' Clássico fica tenso, com muitas faltas.

34' CARTÃO AMARELO PARA RHODOLFO! (FLAMENGO)

32' Caio Monteiro cruza e defesa afasta.

30' Substituição no Flamengo! Sai: Vizeu; Entra: Lincoln

30' Vinicíus Jr faz jogada individual, mas chuta torto demais pro gol.

29' Rhodolfo faz lançamento para a área do Vasco, mas zaga afasta.

28' Substituição no Vasco! Sai: Paulinho; Entra: Caio Monteiro.

26' Substituição no Flamengo! Sai: E. Ribeiro; Entra: Jean Lucas.

25' Flamengo fará mais uma alteração.

24' Vinicius Junior se atrapalha e desperdiça contra-ataque.

22' CARTÃO AMARELO PARA PIKACHU! (VASCO)

20' Clássico retomado.

20' Tempo técnico.

20' Substituição no Vasco! Sai: André Ríos; Entra: Riascos.

18' Substituição no Flamengo! Sai: Rômulo; Entra: Marlos.

17' Paulinho finaliza para o gol de César, que defende sem problemas.

15' CARTÃO AMARELO PARA RENÊ! (FLAMENGO)

15' Renê comete falta em Ríos.

14' No banco, Marlos Moreno entrará em instantes e fará sua estreia com a camisa do Flamengo.

13' Substituição no Vasco! Sai: Evander; Entra: Rildo.

12' Vinicius Junior finaliza sem força para o gol.

10' Vasco fará a primeira alteração do clássico.

8' Evander e Cuellar se estranham e juiz conversa com ambos.

7' UUH!! Henrique cruza para Ríos, que entre dois, cabeceia com muito perigo.

5' Clássico movimentado, mas ainda sem grandes chances de gol.

4' Tudo ok com Martín Silva. Bola volta a rolar.

3' Martín Silva fica caído depois da dividida com Paquetá.

2' Em contra-ataque, Martín Silva sair do gol para fazer a defesa.

1' UUH!! Vinícius Jr lança Paquetá em posição legal. Meia não alcança, e Martín Silva joga para escanteio.

0' Flamengo e Vasco não mexeram no intervalo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Times de volta para o segundo tempo.

Em clássico morno, Flamengo e Vasco vão empatando sem gols no primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' Fim de primeiro tempo!

45' Vamos até 46'

43' Flamengo toca bola sem objetividade e irrita a torcida, que vaia.

41' Rhodolfo comete falta de ataque.

39' Tudo bem com o volante, que está de volta ao gramado

38' Desábato cai e pede atendimento médico.

37' Vinicíus Jr. cruza e defesa afasta.

35' Flamengo segue invicto no Carioca, enquanto Vasco venceu apenas uma vez.

33' Pikachu arrisca de longe, mas sem direção.

32' ANULADO! Vizeu recebe passe de Vinicíus Jr e marca, mas juiz assinala impedimento.

31' CARTÃO AMARELO PARA DESÁBATO (VASCO)

29' E. Ribeiro cobra falta para fora, sem perigo.

28' Wagner derruba Paquetá.

26' Everton Ribeiro cobra escanteio e defesa vascaína tira.

24' Após cobrança de falta, Rhodolfo cabeceia por cima.

23' Times criam muito pouco e abusam de erros de passe no meio.

21' Wagner lança Henrique na ponta esquerda, mas bola sai forte demais.

20' Bola volta a rolar no Maracanã.

20' Tempo técnico.

19' Flamengo começou melhor, mas o Vasco equilibrou.

17' Pikachu é atingido e fica caído.

16' Wagner bate escanteio e defesa consegue afastar.

15' Após cruzamento, César soca para escanteio.

14' Paulinho faz linda jogada em cima de Rhodolfo, que o derruba.

14' Flamengo tenta armar contra-ataque, mas Vinicius Jr faz falta em Henrique.

13' Após cruzamento, Rhodolfo afasta o perigo.

12' Henrique vai ao fundo mas é derrubado por Pará. Escanteio para o Vasco.

10' Rômulo tenta armar contra-ataque, mas erra o passe.

8' Clássico deu uma animada. Tanto Fla quanto Vasco assustaram.

7' Ríos recebe em profundidade, mas chuta torto.

6' RESPOSTA! Éverton Ribeiro deixa Vizeu na cara de Martin Silva, mas chutou fraco.

5' UUUH!! Evander arrisca de longe e assusta César!!

3' UUUH!! Paquetá cruza da direita e Vizeu cabeceia desiquilibrado. Primeira chegada do clássico foi do Fla.

1' Clássico começa lento, com pouca movimentação.

0' COMEÇA O JOGO!

Tudo pronto para a bola rolar. Chuva aperta no Rio de Janeiro!

Flamengo x Vasco já no gramado do Maracanã.

Torcida do Flamengo em maior número no Maracanã.

VASCO ESCALADO!

FLAMENGO ESCALADO!

Em instantes, divulgares os as escalações oficiais de Flamengo x Vasco.

Times de Flamengo x Vasco já estão no Maracanã. A bola rola às 17h (de Brasília)

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Vasco ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara a ser disputado no Maracanã, neste sábado (27) às 17h (de Brasília).

No histórico geral do confronto, o Flamengo leva vantagem sobre o Vasco: são 145 vitórias contra 130 do rival cruzmaltino e 105 empates.

Não faltam histórias para contar quando se trata do confronto entre Flamengo e Vasco. Um dos confrontos mais tradicionais do país, o Clássico dos Milhões ganhará mais um capítulo neste sábado (27), em partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara. Às 17h, as equipes se enfrentam no Maracanã pelo Campeonato Carioca.

No lado do Rubro-Negro, a expectativa é pelo retorno de alguns titulares ao grupo e a estreia de Marlos Moreno. Com o elenco dividido para a pré-temporada, o treinador Paulo César Carpegiani tem dado espaço para jovens da base nas rodadas iniciais - e tem dado certo. Com 100% de aproveitamento, o Flamengo tem nove pontos e é líder isolado do grupo B do torneio estadual.

Em situação delicada, o Vasco ocupa a vice-lanterna da chave, com apenas três pontos. Além do complexo momento de transição política e a iminente estreia na pré-Libertadores, o Cruzmaltino também conta com a despedida de Nenê, que deve ser anunciado pelo São Paulo nos próximos dias. Uma vitória é essencial para manter vivas as chances de classificação à semifinal da Taça Guanabara.

O treinador Paulo César Carpegiani tem usado jovens da base para as rodadas iniciais do Carioca, mas o Clássico dos Milhões pode marcar a volta de alguns jogadores titulares ao Flamengo. Diego e Everton Ribeiro são esperados entre os 11 iniciais, mas o pouco tempo de pré-temporada ainda é um fator que pesa na hora de definir a escalação.

"Não posso ter mais de três (atletas) que não aguentem os 90 minutos. Depois do clássico vamos ter um tempo, e aí sim teremos o elenco em boas condições. Acho que vou manter o Cuéllar contra o Vasco e colocar dois ou três jogadores", disse Carpegiani.

+ Recordar é viver: em 1978, Rondinelli garantia vitória do Flamengo sobre Vasco no Carioca

Diego pode retornar ao Flamengo no clássico (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além disso, a expectativa é alta pela estreia de Marlos Moreno, único reforço do Rubro-Negro até o momento para a temporada 2018. Na última rodada, após vitória sobre o Bangu, Carpegiani confirmou que o colombiano estará disponível. Entretanto, é provável que o atacante comece a partida no banco de reservas.

"Vou levar o Marlos para o clássico, mas não decidi se ele começa. Se eu levar alguns jogadores para o clássico, vamos correr o risco de alguns jogadores terminarem o jogo contra o Vasco no limite. Temos que pesar isso", ressaltou o comandante.

A situação delicada no Carioca é motivo de preocupação no Vasco, mas o foco maior ainda está na Libertadores: na próxima quarta (31), o clube carioca estreia contra a Universidad de Concepción, às 21h45. O treinador Zé Ricardo não escondeu que o Clássico dos Milhões será uma espécie de preparação para o duelo continental.

"Sabemos que é sempre uma pressão jogar um clássico, mas uma pressão positiva. Todo jogador, membro de comissão técnica, quer jogar partida difícil. Esperamos que essa partida realmente nos prepare bem para o jogo de quarta, porque é uma realidade nova para muitos atletas que estão aqui. Pode ser uma grande oportunidade para a maioria que está aqui", afirmou.

+ Buscando reforços para defesa, Vasco acerta com zagueiro Werley, do Coritiba

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Apalavrado com o São Paulo, Nenê anunciou sua despedida do Vasco em rede social nesta sexta (26). Na mensagem postada, o meia agradeceu aos torcedores e ao clube carioca, que "abriu as portas" para o jogador em 2015. De lá para cá, foram 129 jogos, 42 gols e 32 assistências com a camisa do Cruzmaltino.

"Hoje me despeço deste gigante. O Vasco me abriu as portas em 2015 e, de lá pra cá, tem sido a minha casa. Um local no qual conquistei, trabalhei, triunfei e aprendi a respeitar com todo o meu coração. Vivi muita coisa boa com essa camisa, com momentos únicos, que ficarão pra sempre na minha memória", disse Nenê em trecho da postagem.

O Maracanã é o palco do jogo Flamengo x Vasco ao vivo. O estádio tem capacidade para 70 mil torcedores e promete receber bom público.

Sem poder contar com seu camisa 10, Nenê, o técnico Zé Ricardo escalará o time mantendo a base das últimas com: Martín; Pikachu, Erazo, Ricardo (Werley) e Henrique; Wellington, Andrey; Wagner, Paulinho e Evander; Ríos.

Para o time que vai a campo, o técnico Paulo César Carpegiani ainda irá utilizar várias jogadores da base, mas pode ter o retorno de alguns titulares, como nos casos de Diego e Everton Ribeiro. Assim, o Flamengo deve ir a campo com: Gabriel Batista; Rodinei, Thuler, Léo Duarte, Renê; Rômulo, Ronaldo e Diego; E. Ribeiro, Vinicius Jr e Vizeu.

Na noite desta sexta-feira (26), o meia Nenê publicou em sua rede social uma mensagem de despedida dirigida ao torcedores do Vasco. Ele assinou com o São Paulo por duas temporadas.

No lado do Vasco, o técnico Zé Ricardo falou do momento político do clube e do início irregular no Cariocão: ‘’Isso (tranquilidade) realmente se concretizou. Estamos contando com uma tranquilidade maior. Nos últimos meses estava difícil de ter no nosso dia a dia, mas a nova direção está super bem intencionada e já conseguiu solucionar vários problemas. Esperamos que daqui para frente o Vasco tenha paz para trabalhar para que possamos botar o Vasco no devido lugar. Sempre buscamos desempenho. Agora, temos um rival tradicional pela frente. Nada melhor do que um bom jogo, um bom resultado e um bom desempenho para na quarta fazer um grande jogo'', disse o comandante.

Às vésperas do clássico contra o Vasco, o zagueiro rubro-negro Thuler, revelado na base, falou sobre o confronto deste sábado (27) e da oportunidade que os jovens estão recebendo neste início de temporada: ''Fizemos bons jogos, mas clássico é sempre diferente, é um grande teste. O elenco todo está à disposição e certamente será um grande jogo. Foram três bons jogos sem tomar gols, mas isso vai de toda equipe. Não somos apenas nós que marcamos. Foram jogos seguros. Esse lema (craque o Flamengo faz em casa) voltou a ser muito falado. A recepção aqui é muito boa e fiquei feliz com as oportunidades. É muito importante ter essa oportunidade aqui, como foi na Copinha. Todo mundo deu conta e isso mostra nossa força. Não são só dois ou três jogadores, é o grupo todo. E isso é muito bom.''

O último encontro entre as equipes aconteceu no Brasileirão 2017. Em jogo acirrado válido pela 31ª rodada, Flamengo e Vasco ficaram no empate sem gols no Maracanã.

Na tabela de classificação, o Flamengo é o líder do Grupo B com nove pontos, enquanto o Vasco é apenas o quinto, com três.

Flamengo x Vasco vivem momentos totalmente distintos no Campeonato Carioca. Enquanto o Rubro-Negro está com 100% de aproveitamento, o cruzmaltino vem de tropeços e venceu somente uma única vez.