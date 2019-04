Cuéllar elogia estreia de Marlos e avalia curta pré-temporada como obstáculo para Flamengo

O placar no Maracanã não saiu do zero no Clássico dos Milhões neste sábado (27) - no primeiro clássico de 2018 para o Flamengo, empate com o rival Vasco pelo Campeonato Carioca. Para Cuéllar, apesar da ausência de gols no confronto, a avaliação geral é positiva; o volante também destacou as mudanças constantes na escalação rubro-negra.

"(Avaliação) positiva, né? Acho que não é fácil trocar três, quatro jogadores, e a gente se encontrar dentro do campo como fizemos. Tivemos as melhores oportunidades para abrir o marcador, mas infelizmente não conseguimos. Acho que estamos no caminho certo. Cada jogador que está entrando no time está mostrando porque está em um grande time como o Flamengo", afirmou.

O jogador colombiano também teceu diversos elogios a seu compatriota Marlos Moreno, que estreou com a camisa do Rubro-Negro no Clássico dos Milhões. Moreno foi um dos destaques do Atlético Nacional em 2016, ano em que o clube alviverde conquistou a Libertadores.

Mais Cuéllar por aqui, agora falando sobre a estreia de seu compatriota Marlos Moreno. “Vocês viram, né? Tem muita qualidade” #FlaVAVEL pic.twitter.com/qlw9A9qjMc — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 27 de janeiro de 2018

"Vocês viram, né? Tem muita qualidade. Não à toa o Manchester City o comprou só com três meses de jogo na Colômbia, porque na verdade ele jogou muito pouco com o Atlético Nacional. Rueda botou ele para jogar. Ele entrou e com uma, duas jogadas já mostrou que tem muita qualidade e vai importar muito para gente", complementou.

Na zona mista do Maracanã, Cuéllar ainda disse que o pouco tempo de preparo na pré-temporada é a principal dificuldade para a equipe da Gávea. Na opinião do camisa 8, o treinador Paulo César Carpegiani está impondo sua filosofia aos poucos.

"A carga do trabalho tem sido diferente, mas o grupo que está ficando fora dos jogos está se adaptando a isso. Estamos pelo caminho certo, assimilando bem a ideia do professor. Isso é muito importante (...) para que esse ano conquistemos os objetivos que, no ano passado, escaparam no detalhe", acrescentou.

O próximo compromisso do Flamengo é no domingo (4). O Rubro-Negro encara o Nova Iguaçu pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida será no Mané Garrincha, em Brasília; a bola rola às 17h.