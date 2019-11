Resultado São José x Grêmio pelo Campeonato Gaúcho 2018 (2-0)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do São José em cima do Grêmio pela quarta rodada do Gauchão. Em breve você pode conferir o pós-jogo e toda a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

O Grêmio deve ter a volta do time principal contra o Cruzeiro na Arena na próxima rodada.

Na próxima rodada o Zequinha encara o Caxias, no estádio Centenário.

Já o Grêmio fica na 11ª colocação e pode virar lanterna caso o Novo Hamburgo vença o Juventude em Caxias do Sul.

Com a vitória o São José se mantém na 4ª colocação, independente do andamento da rodada.

O São José soma três vitórias e uma derrota.

O Grêmio chega no quarto jogo sem vitória nesse Gauchão. São três derrotas e um empate.

90+3' FIIIIIIIIIM DE JOGO NO PASSO D'AREIA!

São José vence o Grêmio por 2 a 0.

90' CARTÃO AMARELO!

Mendonça é advertido após empurrar adversário.

90' ACRÉSCIMOS!

Três minutos!

89' Falta de ataque após cobrança de escanteio!

89' Pepê chega na linha de fundo e tenta cruzar e ganha escanteio!

88' Dudu fica de frente e arrisca para o gol, mas manda para fora.

86' Chuva volta a cair forte no estádio

86' Cobrança de escanteio sem perigo, afasta a defesa do São José. Grênio ganha novo escanteio na sequência da jogada.

86' CONFUSÃO!

Grêmio tem escanteio, mas jogador do São José cai dentro da área. Está formado o bolinho.

85' ?SUBSTITUIÇÃO NO SÃO JOSÉ!

SAI: Clayton.

ENTRA: Igor.

85'SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: Lima.

ENTRA: Jonathan.

84' São José não tem pressa e roda a bola de um lado para outro.

79' CARTÃO AMARELO!

Lima agride adversário e escapa de ser expulso!

78' GOOOOOOOOOOL DO SÃO JOSÉ, RAFAEL GOIANO!

Ninguém cortou o cruzamento de Canhoto e a bola sobrou para Rafael Goiano, livre, empurrar para o fundo das redes. 2 a 0.

75' GOOOOOOOOOOL DO SÃO JOSÉ, ÉVERTON ALEMÃO!

Jogador bate a falta por baixo da barreira, a bola desvia na defesa e engana Bruno Grassi. 1 a 0 Zequinha!

74' MÃO!

Clayton bate para o gol, mas a bola desvia na mão de Mendonça. Falta perigosa para o Zequinha.

72' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO JOSÉ!

SAI: Matheuzinho.

ENTRA: Canhoto.

71' MUITO FORTE!

Pepê tenta encontrar Lima na área, mas a bola foi forte demais.

68' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: Balbino.

ENTRA: Rodrigo Ancheta.

65' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO JOSÉ!

SAI: Mateus Totô.

ENTRA: João Pedro.

64' NA TRAVE!

Após cobrança de escanteio do time do Grêmio, o São José saiu em contra-ataque e Kelvin finalizou no travessão de Bruno Grassil. Quase o primeiro gol!

63' Apenas alguns minutos. Chuva já diminuiu

61' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: JEAN PYERRE.

ENTRA: ISAQUE.

59' ATRAÇÕES EM CAMPO!

Isaque no Grêmio e a chuva, que aumentou muito na zona norte de Porto Alegre.

57' CARTÃO AMARELO!

Balbino é advertiddo após falta no meio de campo.

55' Clayton lança Felipe Guedes, que abre espaço e chuta, mas a bola pega em Lima.

53' CARTÃO AMARELO!

Éverton Alemão é punido por sequência de faltas!

51' Ameaça de temporal escureceu o tempo! Refletores são ligados nesse momento.

50' Não deu certo a jogada ensaiada. Tiro de meta para Bruno Grassi.

50' Clayton arrisca de longe, a bolas desvia na zaga e sai para escanteio!

47' COMEÇA A CHOVER NO ESTÁDIO PASSO D'AREIA.

46' FALTOU MIRA!

Pepê recebe dentro da área e finaliza, mas manda a bola para fora, sem perigo.

46' Alisson faz jogada do lado esquerdo e tenta o cruzamento, mas manda para fora!

45' ROLA A BOLA PARA OS ÚLTIMOS 45 MINUTOS!

Saída do Grêmio! Vem chuva no segundo tempo.

INTERVALO | Equipes voltam para o gramado. Sem alterações!

45+1' FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA!

São José e Grêmio vão empatando em 0 a 0.

45' ACRÉSCIMOS!

Um minuto de acréscimo no primeiro tempo!

41' Alisson chega na linha de fundo e cruza na área, mas ninguém estava por lá. Bola fácil para Dudu fazer o corte. É lateral!

40' Marcel cruza a bola rasteira e Bruno Grassi faz o corte.

38' Felipe Guedes manda a bola para a áre a Bruno Grassi afasta de soco.

30' TIRA O ZAGUEIRO!

Apóos lançamento para Pepê, o goleiro sai mal e a bola sobra com o atacante Gremista. Pepê ajeita o corpo e bate em gol. Rafael Goiano tira o gol.

28' BRUNO GRASSI!

Bruno Jesus tenta finalizar de calcanhar após cruzamento de Felipe Guedes e Bruno Grassi defende em cima da linha!

27' Escanteio para o São José!

27' DEFENDEU FÁBIO!

Lima recebe ótimo passe e busca finalizar de primeira. Fábio, no meio do gol, fez boa defesa.

25' MUITO LONGE!

Alisson recebe passe e se posiciona para finalizar, mas pega mal na bola e manda longe do gol. Segue 0 a 0 no Passo D'Areia.

20' FALTA PARA O SÃO JOSÉ!

Matheuzinho tentava avançar e foi derrubado por Leonardo na linha lateral!

17' IMPEDIDO!

Alisson levanta a bola na cabeça de Paulo Miranda, mesmo impedido, o zagueiro mandou por cima do gol. Jogada já estava parada.

17' OUTRA FALTA PARA O GRÊMIO!

Alisson deve mandar para a área.

16' Pepê tenta fazer jogada em direção a grande área, mas para na defesa do Zequinha.

12' DEFENDE O GOLEIRO!

Alisson fez o cruzamento na área e Balbino cabeceou, mas a bola parou nas mãos do goleiro Fábio.

12' FALTA PARA O GRÊMIO!

Vem bola na grande área.

10' A PRIMEIRA CHANCE DO GRÊMIO!

Leonardo recebe bom passe de Alisson dentro da área e arrisca a finalização. A bola vai para fora!

8' São José e Grêmio fazem jogo de meio campo. Equipes não conseguem chegar a frente nesse início.

7' PRA FORA!

Dudu fica de frente e arrisca de fora da área, mas manda a bola na arquibancada do estádio.

4' Madson tenta cruzar na área, mas a bola faz a curva pela linha de fundo!

0' BOLA ROLANDO NO PASSO D'AREIA!

Saída de bola para o São José.

16:56 | Já dentro de campo, as equipes vão realizando aquela última conversa!

O trio de arbitragem para a partida de hoje:

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Auxiliar 1: Leirson Peng Martins

Auxiliar 2: Andreza Vanni Mocelin#SJOxGRE #Gauchão2018 #VamosTricolor — Grêmio FBPA (@Gremio) 28 de janeiro de 2018

16:53 | EQUIPES VÃO ENTRANDO NO GRAMADO DO ESTÁDIO PASSO D'AREIA!

16:01 | GRÊMIO CONFIRMADO COM: Bruno Grassi, Madson, Paulo Miranda, Mendonça e Leonardo; Balbino, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Lima; Pepê.

15:59 | SÃO JOSÉ CONFIRMADO COM: Fábio; Marcel, Rafael Goiano, Bruno Jesus e Dudu Mandai; Everton Alemão, Clayton e Felipe Guedes; Matheuzinho, Kelvin e Mateus Totô.

Grêmio vence jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas do RS por 6 a 0 na #PréTemporadaTricolorLaghetto https://t.co/Wci92nYMFw pic.twitter.com/ws4pp8gxiH — Grêmio FBPA (@Gremio) 28 de janeiro de 2018

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE SÃO JOSÉ E GRÊMIO PELA 4ª RODADA DO GAUCHÃO 2018

Enquanto o time de transição entra em campo, o elenco principal do Grêmio está em ritmo de treinamentos visando a Recopa Sul-Americana



Grêmio está realizando jogo treino contra o Sindicado dos Atletas do RS com a seguinte escalação: Marcelo Grohe, Ramiro, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Maicon, Jailson, Cícero, Léo Moura, Luan e Everton. #PréTemporadaTricolorLaghetto #VamosTricolor — Grêmio FBPA (@Gremio) 28 de janeiro de 2018

São José e Grêmio já se enfrentaram 143 vezes na história. O Tricolor leva vantagem. São 106 vitórias do Grêmio contra 18 do Zequinha, além de 19 empates entre as equipes. Nesses confrontos o Grêmio já balançou as redes 399 vezes, enquanto que o time do Passo D'Areia marcou 124 gols.

Provável escalação do Grêmio: Bruno Grassi; Madson, Paulo Miranda, Mendonça e Leonardo Gomes; Balbino, Matheus Henrique, Pepê e Dionathã; Alisson e Lima (Isaque).

Provável escalação do São José: Fábio; Marcel, Goiano, Teco e Dudu; Alemão, Matheuzinho, Guedes e Kelvin; Clayton e Totô.

Já o Zequinha recebeu o Novo Hamburgo, atual Campeão Gaúcho, na última rodada. A vitória deu aos São José os três pontos no Gauchão e a vantagem para a Recopa Gaúcha. A partida também foi o jogo de ida da competição.

Saiba como foi a terceira rodada do Campeonato Gaúcho

Na última rodada o Grêmio acabou sofrendo a virada para o Avenida. O Tricolor abriu o placar, mas viu a equipe Alviverde virar. Perto do fim, Paulo Mirando deixou tudo igual novamente. Porém, acabou sofrendo um gol aos 48 minutos e saiu de campo derrotado.

+Avenida faz gol nos acréscimos e Grêmio segue sem vitórias no Gauchão

O São José está um pouco mais tranquilo. A equipe do Passo D'Areia venceu duas partidas e está aproveitando muito bem o fator casa nesse Gauchão.

A situação do Tricolor Gaúcho não anda fácil nesse início de Campeonato Estadual. A equipe de transição, comandada por César Buano, ainda não venceu em três rodadas.