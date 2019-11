Resultado Madureira x Fluminense no Campeonato Carioca 2018 (1-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Madureira x Fluminense. Até a próxima!

Na última rodada, o Fluminense recebe o Macaé, enquanto o Madureira enfrenta o Botafogo. Ambos os jogos serão no sábado (3).

Com o resultado, o Fluminense ainda tem chances de classificação, enquanto o Madureira está eliminado.

Fluminense, enfim, vence seu primeiro jogo da temporada. Neste domingo (28), o Tricolor das Laranjeiras bateu o Madureira por 2 a 1, em Los Larios. Marcos Jr e Pedro marcaram para os visitantes, enquanto Willian anotou a favor dos mandantes.

48' FIM DE JOGO!!

47' Fluminense fica com a bola e administra vitória

45' Luciano vai ao fundo, cruza e bola fica com goleiro do Flu.

44' Vamos até 48'

43' Após cobrança de falta, Renato Chaves afasta o perigo.

41' Fluminense parece mais inteiro e cresce na etapa fina. Madureira, por sua vez, mostra cansaço.

39' UUUH!! Aryton arranca, entra na área e chuta de direita, assustando o goleiro.

39' Matheus Alessandro tabela com Caio pela esquerda e arruma escanteio.

37' Derrota vai eliminando o Madureira do Estadual.

36' Jadson vai ao fundo e cruza pra Pedro, que tenta voleio, mas bola sai sem perigo.

33' UUH!! Júlio César recebe em impedimento e chuta forte, mas goleiro do Flu defendeu. Lance invalidado.

31' Frazan faz falta em Igor.

30' Aryton vai ao fundo, cruza, mas bola sai forte mais.

29' Gilberto faz falta dura em Douglas Lima.

28' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Matheus Alessandro.

26' Igor é lançado na área, mas Júlio César sai bem do gol.

25' Jadson cruza, mas não encontra ninguem do Flu na área.

24' Substituição no Madureira! Sai: Leandro Carvalho; Entra: Keven

24' Renato Chaves é lançado mas é flagrado em impedimento.

23' Luciano cobra falta nas mãos de Júlio César.

22' Bola volta a rolar.

21' Tempo técnico.

20' Após escanteio, defesa do Flu consegue afastar o perigo.

19' Júlio César cobra e bola desvia em escanteio.

17' Gum desarma Igor, mas árbitro vê falta, que é perigosa para o Madureira.

16' UUUH!! Marcos Jr cobra falta, a bola desvia e Douglas faz boa defesa.

14' NÃO VALEU! Jadson chuta, goleiro dá rebote e Pedro manda para gol, mas árbitro marcou impedimento do atacante.

13' Substituição no Madureira! Sai: Renan; Entra: Igor Catatau.

13' Substituição no Madureira! Sai: Souza; Entra: Júlio César

12' OPA! Aryton faz jogada pela direita, invade a área e é derrubado. Juiz manda seguir.

11' CARTÃO AMARELO PARA SOUZA! (MADUREIRA)

10' Segundo tempo começa tenso, com muitos cartões.

9' CARTÃO AMARELO PARA JADSON! (FLUMINENSE)

9' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO CARVALHO ! (MADUREIRA)

7' Substituição no Fluminense! Sai: Ibañez; Entra: Frazan.

5' Ayrton arrisca de longe sem perigo.

3' Ibañez é atingido e recebe atendimento médico.

1' CARTÃO AMARELO PARA RICHARD! (FLUMINENSE)

0' Começa o segundo tempo!

0' Substituição no Fluminense! Sai: Robinho; Entra: Caio.

O Fluminense vai vencendo o Madureira por 2 a 1, em Los Larios. Marcos Jr abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras, que sofreu o empate com Willian. No minuto final, Pedro colocou o time de Abel Braga novamente em vantagem.

46' Fim de primeiro tempo!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! PEDRO!! Após cobrança de escanteio, o atacante toca de cabeça e coloca o Flu novamente a frente!!

42' Tudo ok com o lateral do Flu.

41' Aryton fica caído após dividida forte com Formiga.

40' Marcos Jr cruza para Ibañez, que cabeceia torto para fora.

38' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAN! (MADUREIRA)

36' Renato Chaves manda na área para Pedro, que tenta de primeira, mas é travado.

35' UUUH!! Marcos Jr bate de primeira da entrada da área e o goleiro defende.

33' Jogo fica fraco, com muitas faltas e pouca bola no chão

32' Souza dá pisão forte em Jadson, que fica caído.

30' Ao puxar contra-ataque, Pedro é puxado pela camisa pelo Danrlei.

29' Madureira x Fluminense ainda não venceram na temporada.

27' Fluminense fica com a bola, mas não encontra facilidade. Madureira mais fechado.

26' Após cruzamento, defesa do Flu tira.

25' Luciano cruza, Julio César defende e Ayrton coloca para escanteio.

24' Defesa do Tricolor Suburbano afasta cobrança.

23' Após cobrança de falta, Robinho tenta Ibañez, mas defesa corta para escanteio.

22' Willian faz falta dura em Marcos Jr. Torcida pede cartão ao volante do Madureira.

21' Bola volta a rolar.

21' Tempo técnico.

21' Robinho é lançado em profundidade mas bola sai forte demais pela linda de fundo.

20' OPA! Após escanteio, Pedro e Willian caem na área e atacante do Flu reclama de pênalti. Juiz mandou o lance seguir.

19' Marcos Jr cruza e defesa afasta de qualquer maneira para escanteio.

18' Robinho cruza pela esquerda para Pedro, que cabeceia torto para fora.

17' Jogo muito movimentado até o momento, com ambos buscando o ataque o tempo inteiro.

16' Aryton faz bela jogada pela esquerda, vai ao fundo e cruza rasteiro, mas defesa corta. Bom jogo do lateral do Flu.

14' Abel se irrita bastante, principalmente com a desatenção de Gilberto que originou o escanteio.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MADUREIRA!!! WILLIAN!! Após cobrança de escanteio, o camisa 8 sobe de cabeça e deixa tudo igual!!

12' Gilberto tenta driblar Souza, que rouba a bola e avança, mas o lateral se recupera e manda pra escanteio.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MARCOS JR!! Aryton vai ao fundo e cruza rasteiro para o camisa 35, que mandou pro fundo das redes!!!

9' UUUH!! Robinho lança Marcos Jr, que chuta cruzado pela linda de fundo.

7' Douglas Lima tenta jogada pela direita em cima de Ibanez, cai, e bola fica com Júlio César.

6' Gum se atrapalhou com Ibañez na tentativa de cabeçada. na sobra, defesa afasta.

5' Marcos Jr, após jogada individual pela esquerda, arruma escanteio.

3' Abel Braga completa 300 jogos como técnico do Fluminense.

2' Gilberto arremessa bola lateral na área para Gum, mas defesa afasta.

1' Fluminense começa o jogo com a posse de bola.

0' COMEÇA O JOGO!

FLUMINENSE ESCALADO!

MADUREIRA ESCALADO!

Los Larios é o palco do jogo Madureira x Fluminense ao vivo. O estádio tem capacidade para 11 mil torcedores e promete receber bom público.

No Fluminense, o técnico Abel Braga teve muita dor de cabeça para montar o meio campo tricolor para a partida deste domingo. Sem Douglas, com dores nas articulações, e Sornoza, suspenso, o comandante terá que promover a entrada do jovem Caio, que marcou gol na estreia contra o Boavista e agradou. Sendo assim, o Flu deve ir a campo com: Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Jadson, Marlon Freitas, Caio, e Ayrton Lucas; Marcos Junior e Pedro.

Para o time que a campo, o técnico PC Gusmão tem todos os jogadores à disposição. Entretanto, tem dúvidas no meio campo: meia Leandro Carvalho briga por vaga entre os onze com Téssio e João Carlos. No mais, a base do Madureira será mantida com: Douglas; Filippe Formiga, Danrlei, Edmário e Douglas Lima; Rezende, William, Luciano Naninho e Téssio; Souza e João Carlos.

Mesmo com a fase ruim, o meia Luciano está confiante e espera um bom resultado contra o Flu: ''Temos capacidade sim de vencer, como fizemos no campeonato passado. A gente chega para jogar esses dois jogos contra os grandes precisando da vitória. Temos totais condições de conseguir se dermos o nosso máximo, como é o normal da nossa equipe'', projetou.

O goleiro Júlio César, do Fluminense, falou sobre a expectativa para o jogo deste domingo (28): ''A gente precisa vencer. Cabe a nós, junto do professor Abel, acertarmos as coisas que não saíram como o esperado e irmos em busca da vitória no domingo", considerou.

O último confronto entre as equipes aconteceu pelo Estadual do ano passado. Naquela ocasião, em jogo válido pela quinta rodada da Taça Rio, Madureira x Fluminense ficaram no empate em 2 a 2. Júlio César marcou duas vezes para os mandantes, enquanto Pedro e Nogueira anotaram para os visitantes.

No histórico de confrontos pelo Carioca, o Fluminense obtem ampla vantagem sobre o Madureira. Em 122 jogos, foram 86 vitórias, 22 empates e somente 14 triunfos do Tricolor Suburbano. No quesito gols marcados, Flu tem 328 contra apenas 129.

Já o Fluminense estreou com derrota para o Boavista e em seguida obteve empates com Botafogo e Portuguesa.

O Madureira estreou no Carioca empatando com o Macaé e Portuguesa. Na última rodada, foi derrotado pelo Boavista.

Na tabela de classificação, o Madureira é quinto e o Fluminense o lanterna. A única diferença é no saldo de gols: -1 contra -2.

Madureira x Fluminense vivem situações praticamente idênticas no Campeonato Carioca. Ambos ainda não venceram, possuem dois pontos ganhos e precisam desesperadamente da vitória para ainda ter alguma chance de classificação.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Madureira x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara, a ser disputada no estádio Los Larios, neste sábado (28) às 19h (de Brasília).