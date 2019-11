Resultado Boavista x Internacional pela Copa do Brasil 2018 (1-1)

Obrigado a você que acompanhou a classificação do Internacional para a segunda fase da Copa do Brasil. Em breve você pode conferir o pós-jogo e toda a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

Internacional aguarda o vencedor do jogo entre Atlético-ES e Remo para saber quem encara na segunda fase da competição.

90+4' FIIIIIIM DE JOGO EM CASCAVEL!

Internacional e Boavista empatam em 1 a 1. Resultado classifica clube gaúcho para a segunda fase da Copa do Brasil.

90' ACRÉSCIMOS!

Quatro minutos!

88' GOOOOOOOOL DO BOAVISTA, RENAN DONIZETE!

Após chute, Danilo Fernandes dá rebote para frente e Donizete empata a partida.

84' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: LEANDRO DAMIÃO.

ENTRA: NICO LÓPEZ.

84' PERDEU TEMPO!

Patrick passa para Pottker, que demora e solta para Damião. O camisa 9 chuta e ganha escanteio.

83' RAFAEL!

Victor Cuesta entra na área e finaliza. Rafael defende em dois tempos.

82' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: D'ALESSANDRO.

ENTRA: PATRICK.

82' Iago ganha escanteio.

80' Odair Hellmann conversa com Patrick.

80' Camilo recebe em condições e finaliza, mas manda pra fora.

78' NÃO, DAMIÃO!

Centroavante puxa o contra-ataque, fica de frente e arrisca para o gol, mas manda torto, sem perigo algum.

76' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA!

SAI: LUCAS.

ENTRA: CAIO.

75' Dudu chega na linha de fundo e busca Camilo, mas zagueiro estava atento na jogada e corta o passe.

71' FALTA DE CAMILO!

Jogador recebe passe, invade a área e comete falta de ataque.

70' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: GABRIEL DIAS.

ENTRA: CAMILO.

69' Camilo vem aí!

67' MUITO FORTE!

Iago tenta encontrar Leandro Damião na grande área, mas o passe foi muito forte. Defesa do Boavista sai jogando.

64' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA!

SAI: LÉO PIMENTA.

ENTRA: RENAN DONIZETE.

58' GOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL, WILLIAM POTTKER!

Após cruzamento de Leandro Damião, D'Alessandro encontra William Pottker centralizado. O atacante toca no contrapé de Rafael para abrir o placar.

56' SUBSTITUIÇÃO NO BOAVISTA!

SAI: JEAN.

ENTRA: MARQUINHO.

55' D'Alessandro cruza para Edenílson, mas volante fica desequilibrado e manda para fora.

54' Iago divide na linha de fundo com zagueiro. Apenas tiro de meta para o Boavista.

51' AQUECIMENTO!

Reservas de Boavista e Inter estão no aquecimento.

50' Edenílson fica de frente, perde a bola e fica caído no gramado. Árbitro manda a jogada seguir.

50' William Pottker troca passes com D'Alessandro e tenta cruzar, mas Rafael fica com a bola.

46' NICO, NICO, NICO!

Torcida do Inter presente no estádio Olímpico Regional pede o atacante no segundo tempo.

45' BOLA ROLANDO NA SEGUNDA ETAPA!

Inter se classifica com uma vitória ou com um empate. Boavista vai precisar vencer para avançar.

INTERVALO | Equipes voltam sem alterações para a segunda etapa.

45+2' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

Boavista e Internacional vão empatando em 0 a 0.

45' ACRÉSCIMOS!

Dois minutos

43' SALVA A DEFESA!

William Pottker arranca em velocidade, cruza para Damião, mas defesa do Boavista consegue afastar o perigo.

39' RAFAEL!

Rodrigo Dourado encontra Edenílson, que finaliza para mais uma boa defesa de Rafael.

38' DEFENDE RAFAEL!

D'Alessandro levanta a bola na área e Klaus cabeceia para boa defesa de Rafael

37' ESCANTEIO!

Rodrigo Dourado divide a bola com zagueiro e consegue finalizar.

35' LONGE!

Victor Cuesta carregou a bola e arriscou de longe, mas mandou pra fora!

33' PRA FORA!

Edenílson arrisca direto, mas manda por cima. Tiro de meta para Rafael.

32' FALTA EM D'ALESSANDRO! VAI LEVAR PERIGO.

Argentino é derrubado próximo a grande área. Vem chute direto aí!

31' NÃO DOMINOU!

D'Alessandro liga Iago, que cruza no chão para Edenílson, mas o camisa 8 adianta muito na hora de dominar. Bola com a defesa.

30' PRA QUEM, POTTKER?

William Pottker tenta inverter a jogada, mas manda a bola pra fora. Apenas lateral para o Boavista.

28' D'Alessandro perde a bola e Boavista tenta armar contra-ataque. Cruzamento sai muito forte, apenas lateral.

25' CARTÃO AMARELO!

Léo Pimenta acerta Gabriel Dias por trás e é punido.

24' PRA FORA!

D'Alessandro cobra falta rápido e encontra Iago. O lateral cruza na área e William Pottker tenta ajeitar para Damião. A bola volta em Pottker, que busca a finalização, mas manda pra fora.

22' OPA!

Lucas chega com força e atinge D'Alessandro por trás. Árbitro marca a falta no campo de defesa.

Boavista apresenta algumas limitações, mas dificulta as chegadas do Internacional. Inter está sendo paciente até o momento. #InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 31 de janeiro de 2018

18' Fellype Gabriel levanta a bola na área, defesa do Inter afasta o perigo. A bola volta para a área, mas é marcada falta de ataque.

17' CARTÃO AMARELO!

Gabriel Dias chega atrasado em Lucas e é punido pela arbitragem.

14' TIRO DE META?

Após levantamento na área, Damião divide com o zagueiro, que toca por último na bola. Árbitro marca tiro de meta. Colorados ficaram na bronca com o juíz.

13' Edenílson encontra William Pottker dentro da área. Atacante encontra Iago, mas o lateral não consegue fazer a bola chegar em Gabriel Dias.

11' MUITO ALTO!

D'Alessandro cobra escanteio e Klaus tenta finalizar de primeira, mas manda por cima do gol de Rafael.

8' CARTÂO AMARELO!

Felipe Augusto derruba D'Alessandro e é punido pela arbitragem.

5' AFASTA KLAUS!

Após cobrança de falta de Jean, o zagueiro do Inter tirou o perigo!

5' FALTA PARA O BOAVISTA!

Rodrigo Dourado derruba Jean. É quase um escanteio.

3' MUITO FORTE!

Dudu tenta lançar Gabriel Dias, mas exagera na força. Apenas tiro de meta para a equipe carioca.

0' COMEÇA O JOGO!

Saída de bola para o Boavista.

19:28 | Hino Nacional Brasileiro já executado. Já já a bola vai rolar em Cascavel.

29:23 | MAS JÁ?

D'Alessandro já fica na bronca com o delegado da partida por conta do atraso da equipe Gaúcha no vestiário.

29:22 | Equipes vão entrando em campo nesse instante. Inter se atrasa e entra depois!

Internacional jogando em Cascavel:

11 jogos;

6 vitórias;

3 empates;

2 derrotas.

Números que dão 60% de aproveitamento para o clube.#InterVAVEL — Internacional VAVEL (@SCInter_VAVEL) 31 de janeiro de 2018

A dúvida na equipe carioca era a presença de Fellype Gabriel. Havia a expectativa do jogador não atuar, mas foi relacionado entre os titulares.

O Verdão viajou para Cascavel com um elenco alternativo. pic.twitter.com/2iNMOehO2H — Boavista Sport Club (@BoaVistaSport) 31 de janeiro de 2018

O Boavista vis mesmo priorizar o Campeonato Carioca. O time viajou para Cascavel com uma equipe mista.

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, a equipe visitante tem a vantagem do empate na primeira fase da competição. Por conta disso, o verdão precisa vencer o Internacional para avançar. — Boavista Sport Club (@BoaVistaSport) 31 de janeiro de 2018

A expectativa no Inter era por Camilo, mas Odair Hellmann opta por Gabriel Dias. Formação com Dourado e Edenílson criou chances no primeiro tempo contra o Caxias, mas deixou mostrou problemas, principalmente pelo lado esquerdo. #InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 31 de janeiro de 2018

Mesmo recuperado de lesão, Camilo não irá começar a partida como titular. O camisa 21 fica como opção no banco de reservas. Assim como Cláudio Winck. Havia a espectativa do lateral-direito sair jogando, mas a titularidade fica por conta de Dudu.

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha tudo o que rola na partida entre Boavista-RJ e Interanacional, pela primeira fase da Copa do Brasi. Fique conosco!

O Internacional vem utilizando um rodízio de jogadores no Campeonato Gaúcho. Isso porque os jogos são disputados em um pequeno espaço de tempo. O clube está na 3ª colocação com três vitórias e uma derrota.

O Boavista vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Carioca. São duas vitórias e duas derrotas e a equipe está na segunda colocação do Grupo C.

Em 2017 o Internacional também jogou a primeira partida da Copa do Brasil no Paraná. O Princesa do Solimões, adversário na época, também optou pela venda do local da partida. No mesmo estádio, o Olímpico Regional Arnaldo Busatto, o Colorado venceu por 2 a 0.

Torcida do Inter presente no estádio em Cascavel, em 2017 (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

No Paraná, o Internacional deve contar com o apoio de sua torcida o tempo toto. Há uma grande concentração de Colorados na região.

O Boavista é o mandante da partida, mas não vai jogar em casa. O clube Carioca optou pela venda da partida para um empresário Paranaense. Dessa forma, o confronto será realizado no estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel. Os valores desta negociação não foram revelados.

As equipes de base do Internacional e do Boavista já se enfrentaram duas vezes nessa temporada, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na fase de Grupos da competição, o Inter venceu por 2 a 0. Os times voltaram a se encontrar na terceira fase. Dessa vez o Colorado conseguiu vencer por 5 a 1 e eliminou o clube Carioca.

"Jogar contra um clube com tanta história vai ser um privilégio para a gente" Thiago Alves, dirigente executivo do Boavista.

O Boavista quer buscar o fortalecimento no cenário do Rio de Janeiro. O Verdão de Saquarema quer aproveitar ao máximo o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Para o segundo semestre, o Boavista pretende brigar pelo título da Copa Rio

O Internacional também quer voltar a conquistar um título de nível nacional. Apesar de ter conquistado muitas taças recentemente, o clube vê a necessidade de uma conquista nacional. Algo que não acontece desde 1992, quando venceu a própria Copa do Brasil.

Em uma ano de reafirmação na elite do futebol brasileiro, o Internacional pode utilizar a Copa do Brasil como um atalho até a Copa Libertadores da América de 2019.

O sorteio realizado ainda em 2017, definiu o Boavista-RJ como o primeira adversário do Inter na Copa do Brasil.

Como não conseguiu ser o Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, o Internacional terá que disputar a Copa do Brasil em 2018 desde a primeira fase da competição.