Copa do Nordeste: tudo que você precisa saber sobre Altos x Bahia, pela segunda rodada

No papel, em estrutura e no elenco, a comparação entre Altos e Bahia pode ser completamente favorável aos baianos. De um lado, a equipe piauiense, nova no cenário estadual e que busca ampliar seu espaço para o cenário nacional. Do outro, uma equipe que está na elite do futebol nacional, com dois títulos brasileiros e outras conquistas de naturezas estadual, regional e nacional. Entretanto, nesta noite, às 21h45 (horário do Nordeste), as equipes entram em campo com a mesma necessidade: vencer para mudar o panorama na Copa do Nordeste. Os times medem forças pela segunda rodada do Nordestão, no Estádio Albertão, em Teresina/PI.

Na primeira rodada, o Altos buscou duas vezes o empate com o Náutico na Arena de Pernambuco e arrancou um ponto fora de casa com o 2 a 2. Em contrapartida, o atual campeão do torneio foi derrotado em casa pelo Botafogo-PB por 1 a 0. No Grupo C, os piauienses estão no segundo lugar, enquanto os tricolores ocupam a última posição.

Mudanças na equipe titular

O Altos realizou um treino secreto no Estádio Albertão, palco do jogo desta noite. O time vem motivado após vencer o River no último fim de semana, pelo Campeonato Piauiense, e com a invencibilidade no ano garantida, após três jogos, com uma vitória e dois empates. Será o primeiro jogo como mandante na história da equipe pela Copa do Nordeste. E o time quer conquistar uma vitória importante para o desenrolar da competição.

O time comandado por Waldemar Lemos conta com novidades no time titular. O atacante Dudu Trindade foi poupado no fim de semana e volta à formação inicial. Outro que entra em campo de primeira é o zagueiro Alisson, que substitui Everton, expulso diante do Náutico. O meia Roger Gaúcho pode fazer sua estreia na equipe piauiense. Contratado no início do ano, o jogador se lesionou antes mesmo da temporada começar e atingiu recuperação máxima nos últimos dias e pode ser escalado. Como Waldemar Lemos foi expulso, o auxiliar Mauro Uchôa vai comandar a equipe no banco de reservas.

Vitória para diminuir pressão

Mal a temporada começou e o Bahia está pressionado. Após a derrota na estreia do Nordestão e as atuações aquém do esperado pelo torcedor no Campeonato Baiano – com uma vitória, uma derrota e um empate nas três primeiras rodadas, o Esquadrão de Aço busca reabilitação para dar mais tranquilidade ao andamento da equipe neste início de 2018.

A equipe realizou um treino secreto no Centro de Treinamento do River, em Teresina/PI. Foram colocados 21 atletas na lista de relacionados pelo pressionado técnico Guto Ferreira. Poupados no empate sem gols contra o Fluminense de Feira, o goleiro Douglas Friedrich, os zagueiros Lucas Fonseca e Tiago, o volante Elton e o atacante Edigar Junio estão de volta, com boas possibilidades de serem escalados no time titular. Em contrapartida, os laterais João Pedro e Nino Paraíba, o zagueiro Everson, os volantes Edson e Nilton e o meia Régis não viajaram com problemas médicos.