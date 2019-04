Resultado Ceará x CSA pela segunda rodada do Nordestão 2018 (1-0)

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco. Um abraço e até a próxima.

O Ceará retorna aos gramados já na quinta-feira (1º), quando recebe o Uniclinic pelo Campeonato Cearense. Pelo Campeonato Alagoano, o CSA recebe o ASA no domingo (4).

90+4' Fim de jogo na Arena Castelão! Com gol solitário de Arthur no início do jogo, Ceará vence o CSA por 1 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Nordestão

90+4' NA TRAVE! Na última chance do jogo, em escanteio do CSA, a bola vai na primeira trave e Douglas Coutinho desviou para trás, contra o próprio patrimônio, e a bola foi no travessão. Quase o empate!

90+1' Marcos Antônio cruza, Giva desvia de leve e a bola fica com Éverson

90' Mais quatro de acréscimos

88' Cartão amarelo para Marcos Antônio por falta em Pio

86' Mais um! Foi a vez de Juninho tentar escanteio bem fechado, mas Mota estava ligado. Além dele, Pio e Ricardinho já tentaram

85' Wescley invade a área pela direita, tenta o chute, mas é travado

84' Joilson recebe na intermediária, arrisca e a bola vai para muito longe

83' Marcos Antônio recebe na esquerda, manda na área, mas Bruno Veiga não consegue completar

80' Substituição no CSA: sai Didira, entra Bruno Veiga

80' Substituição no Ceará: sai Arthur, entra Douglas Coutinho

77' Wescley recebe no meio, avança e arrisca de fora da área, mas ela passa longe

76' Leandro Souza manda chutão para frente, Giva tenta chegar, mas Éverson chega antes

74' Mota! Éverson manda chutão para frente, Arthur ganha no alto, a bola chega em Wescley, que domina, tenta Felipe Azevedo na área, Leandro Souza não corta e a bola fica com o camisa 11 na área, que chuta cruzado, mas Mota espalma

73' Após boa troca de passes, Rafael Carioca tenta Felipe Azevedo na área, mas o passe sai muito forte

72' Substituição no Ceará: sai Ricardinho, entra Juninho

71' Daniel Costa recebe no meio, leva até a entrada da área e arrisca, mas manda muito longe

69' Joilson recebe na direita, balança para cima do marcador, puxa para o meio e arisca de canhota, mas manda por cima do gol de Everson

68' Substituição no CSA: sai Boquita, entra Joilson

67' Wescley recebe na ponta direita, corta para o meio e arrisca, mas Mota faz boa defesa

65' Substituição no Ceará: sai Luidy, entra Wescley, que faz sua reestreia com a camisa alvinegra

64' Ricardinho cobra escanteio fechado e quase surpreende Mota, que manda para linha de fundo

62' Dawhan cabeceia após cruzamento da esquerda, mas Éverson defende

62' Giva tenta chute cruzado após passe de Marcos Antônio, mas Valdo trava bem

61' Substituição no CSA: sai Michel Douglas, entra Giva

58' ÉVERSON DUAS VEZES! Na primeira, Rafinha solta uma bomba na falta e o goleiro do Ceará espalma. Na sequência, Marcos Antônio cruza e Michel Douglas cabeceia, mas Éverson defende mais uma vez. Primeiros trabalhos do camisa 1 do Vozão na partida

57' Cartão amarelo para Richardson por falta em Marcos Antônio

56' UUUUUUUHHHH!!! Luidy recebe grande passe de Arthur, avança pela esquerda, tinha Ricardinho na área, mas finaliza cruzado, a bola pega em Rodrigo Lobão e vai pela linha de fundo. Boa chance

55' Felipe Azevedo recebe na entrada da área, tenta abrir na esquerda para Rafael Carioca, mas erra o passe

54' Rafael Carioca arrisca de muito longe, mas manda para fora, sem perigo

53' Marcos Antônio recebe com espaço na intermediária, arrisca, mas a bola pega na defesa e ela fica fácil com Éverson

50' Celsinho manda na área e Marcos Antônio cabeceia, mas por cima do gol

48' Michel Douglas desce pela direita com espaço, passa para Daniel Costa, que rola para trás e Marco Antônio tenta chute, mas é travado

46' Marcos Antônio não consegue dominar lateral e comete falta em Valdo

45' Começa o segundo tempo!

Equipes estão de volta ao gramado

45+2' Fim de primeiro tempo! Com um gol com apenas dois minutos de Arthur, Ceará vai vencendo por 1 a 0 o CSA na Arena Castelão

45+1' Daniel Costa cruza e Michel Douglas cabeceia, mas sem muito perigo

45' Olha a jogada ensaiada! Daniel Costa cobra escanteio para a entrada da área e Rafinha emenda de primeira, mas para fora

44' Daniel Costa cobra falta, a bola desvia na marcação e pela linha de fundo

42' Pio cobra escanteio bem fechado e quase surpreende Mota

42' Luidy faz boa jogada pela esquerda, cruza rasteiro, mas Rodrigo Lobão manda para escanteio

41' Cartão amarelo para Daniel Costa por falta em Ricardinho

40' Didira tenta jogada pela esquerda, mas a zaga afasta

37' Rafael Carioca tenta cruzamento, a bola pega no adversário, mas Mota evita o escanteio

36' Michel Douglas recebe na entrada da área, tenta o chute, mas a bola pega na defesa. Ceará bem fechado

33' Daniel Costa cobra falta na barreira e perde boa chance para o CSA

31' Didira faz boa jogada pela esquerda, tenta cruzar, mas a defesa afasta

30' Mota! Rafael Carioca recebe na esquerda, puxa para o meio e arrisca, mas o goleiro do CSA estava atento

27' Ricardinho recebe de Arthur no meio, avança, tenta o chute, mas a bola bate na marcação

25' Rafinha manda na área, Michel Douglas se estica, mas não alcança

23' UUUUUUH!! Ricardinho recebe de Pio, cruza, Felipe Azevedo desvia de costas e quase surpreende Mota

21' Daniel Costa tenta passe para Michel Douglas, mas Pio corta. Na sequência do lance, Ceará perde a bola na área e quase o CSA aproveita

19' Pio cobra escanteio com veneno e Boquita corta meio errado

18' Jogo bem morno na Arena Castelão no momento

16' Ricardinho recebe na direita, cruza, mas pega mal na bola e ela vai para fora

15' CSA troca vários passes e Leandro Souza tenta lançamento, mas pega mal

14' Após lance feio, de bate rebate, a bola pega em Michel Douglas e vai pela linha de fundo

12' Em duas tentativas de escanteio, nada para o Vozão

12' Pio cruza da direita e Leandro Souza corta, mas para trás. Escanteio

11' Marco Antônio dá uma chegada mais dura em Pio e o jogo é parado

10' Ricardinho cobra, mas a zaga afasta

9' Pio cobra escanteio, Felipe Azevedo cabeceia, mas a bola pega em Boquita e vai para fora. Mais um escanteio

8' Luidy cruza da esquerda para Felipe Azevedo, mas Rafinha manda para escanteio

7' Arthur rouba bola no meio, avança, arrisca o chute, mas a bola sobe demais

6' Dawhan tenta chute de muito longe, mas a bola vai fraco, fácil para Éverson

4' Pio tenta inversão para Rafael Carioca, que domina mal e perde a bola

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CEARÁ!!!!!! ARTHUR! Com dois minutos, o garoto aproveitou a oportunidade! Após passe de Richardson, Pio cruza e Arthur aparece no meio da defesa para cabecear. Mota ainda pega na bola, mas ela entra! Ceará 1 x 0 CSA

0' 30 segundos e Felipe Azevedo rouba a bola, avança, arrisca, mas a bola bate na marcação e vai para fora

0' Rola a bola!

As equipes estão no gramado da Arena Castelão

Público bem pequeno na Arena Castelão. Momento da equipe e horário da partida não ajudam o torcedor alvinegro

Na primeira rodada, o Vozão venceu o Salgueiro fora de casa por 2 a 0, enquanto o Azulão apenas empatou com o Sampaio Corrêa nos seus domínios

CSA escalado! Mota; Celsinho, Leandro Souza, Rodrigo Lobão e Rafinha; Dawhan e Boquita; Marcos Antônio, Daniel Costa e Didira; Michel Douglas.

Ceará escalado! Éverson; Pio, Valdo, Patrick e Rafael Carioca; Richardson, Pedro Ken e Ricardinho; Luidy, Arthur e Felipe Azevedo.

O trio de arbitragem vem do estado do Maranhão. Mayron Frederico Novais é o árbitro principal e será auxiliado por Antônio Fernando Santos e Carlos André Pereira.

"A equipe está definida, mas a divulgação só antes do jogo. Sobre o Marcos Antônio, posso adiantar que ele é titular. O Bruno Veiga entrou e fez um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, entrou o Giva muito bem também. Mas procuro respeitar o entrosamento entre os setores. O Marcos Antônio faz isso muito bem no lado esquerdo, junto com Rafinha, e é um lado forte do nosso time. Então a volta do Marcos Antônio aos titulares está confirmada", explicou Flávio Araújo.

É costumeiro o técnico Flávio Araújo não revelar a escalação de maneira antecipada, mas explicou que o meia Marcos Antônio vai estar de volta ao time titular após ser liberado pelo departamento médico. Com isso, Bruno Veiga e Giva, atacantes testados pelo lado esquerdo do campo no setor ofensivo, voltam a figurar entre o banco de reservas. Outra novidade na lista de relacionados é a presença do zagueiro Xandão. O jogador foi regularizado junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF) e viajou com a delegação.

O CSA folgou no último fim de semana pelo Campeonato Alagoano e, com isso, teve mais tempo para descansar seus atletas. Com quatro pontos conquistados em dois pontos no Estadual, a equipe viajou determinada a ser um visitante indigesto, relembrar o que aconteceu na decisão da Série C e buscar longe de seus domínios os pontos desperdiçados em casa, no jogo contra o Sampaio Corrêa.

"Amanhã, muito provavelmente teremos que mesclar o time. Mas estou confiante, pois essa equipe que jogou no sábado vem treinando integrado desde o primeiro dia de pré-temporada. Não vejo nenhum problema com isso, pois eles já estão encaixados. Espero que possamos evoluir para continuar vencendo na Copa do Nordeste", afirmou Marcelo Chamusca.

Na competição regional, a prioridade e a força máxima estão bem acompanhadas. Por isso, a expectativa é que os principais atletas do elenco, que estarão à frente nos torneios de maior relevância, sejam escalados nesta noite. O objetivo é conquistar três pontos e disparar na liderança da chave, a fim de ter mais tranquilidade nas rodadas à frente, quando o calendário vai ficar ainda mais movimentado.

Por causa do início de temporada cheio, com muitos jogos por diversas competições, o técnico Marcelo Chamusca adotou a estratégia de dividir o elenco com o objetivo de evitar maior desgaste entre seus comandados. Por meio do rodízio, tem escalado alguns jogadores no Nordestão que não entram em campo pelo Campeonato Cearense. No último fim de semana, a equipe encarou o Ferroviário e empatou em 1 a 1. Em quatro jogos disputados, quatro pontos.

Na primeira rodada do torneio regional, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Salgueiro, enquanto o Azulão do Mutange buscou um empate nos acréscimos diante do Sampaio Corrêa em casa.

Nesta terça-feira (30), as equipes se encontram no mesmo estádio. Às 21h45 (horário do Nordeste), Ceará e CSA medem forças em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os três pontos disputados valem a briga pela liderança do Grupo D.

Para o torcedor do CSA também as lembranças são maravilhosas. Em um dos palcos da Copa do Mundo 2014, os azulinos não levaram em consideração a pressão e o ambiente hostil para abrir vantagem na decisão da Série C contra o Fortaleza. Uma semana depois, em Maceió, a equipe maruja fazia história com o título nacional.

A Arena Castelão, em Fortaleza, traz boas recordações para o torcedor do Ceará. No principal palco esportivo do estado, o alvinegro pôde celebrar o retorno do Vozão à elite do futebol brasileiro com uma linda festa na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017.

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco o início da segunda rodada da Copa do Nordeste 2018 com o interessante jogo entre Ceará x CSA! Siga conosco e acompanhe o tempo real da partida. Fique ligado!