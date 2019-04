Copa do Brasil: tudo que você precisa saber sobre Caldense x Fluminense

Em meio à disputa do Campeonato Carioca, o Fluminense muda o foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (31), o Tricolor fará sua estreia na competição diante da Caldense (MG), às 19h30 (de Brasília) no estádio Doutor Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas. Melhor colocado no ranking da CBF, o time carioca joga por qualquer empate para avançar à próxima fase.

Como chegam?

A Caldense faz um Campeonato Mineiro digno até o momento. Em quatro jogos, soma uma vitória, dois empates e uma derrota. Tem como ponte forte seu sistema defensivo e pressão na saída de bola. Além disso, é pedra no sapato dos grandes times – segurou o empate sem gols em casa contra o Cruzeiro. Portanto, o Fluminense não terá facilidade diante da Veterana, que tem o atacante Potita como o grande destaque.

O Fluminense, por sua vez, não faz um bom início de temporada. No Carioca, conseguiu desencantar apenas na quarta rodada ao vencer o Madureira por 2 a 1. Antes, havia perdido para o Boavista e empatado sem gols com Botafogo e Portuguesa. Diante da Caldense, o Tricolor não contará novamente com o volante Douglas, lesionado, mas terá o retorno do meia Sornoza.

Prováveis escalações

Caldense: Omar, feijão, Marcelinho, Robinho e Jhonathan; Jean, Mineiro e Potita; Juninho, Anderson e Neílson.

Fluminense: Júlio César, Gum, Renato Chaves e Ibañez (Frazan); Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton. Marcos Jr e Pedro.

Números do confronto

Caldense e Fluminense só se enfrentaram uma única vez em toda a história. Em 1979, em amistoso válido pela inauguração do estádio Doutor Ronaldo Junqueira, os times ficaram no empate em 1 a 1. Donizete abriu o placar para a Veterana logo no início do jogo, enquanto Cléber deixou tudo igual na etapa final.

Arbitragem

O confronto será comandado por Paulo Roberto Alves Junior, do Paraná. Os auxiliares são os também paranaenses Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta.