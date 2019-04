Abel completa 300 jogos no comando do Fluminense e recebe homenagem

Após completar 300 jogos no comando do Fluminense na vitória contra o Madureira, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, o técnico Abel Braga foi homenageado pelo clube nesta terça-feira (30, no CTPA. O presidente Pedro Abad entregou uma placa comemorativa e uma camisa ilustrando o número simbólico nas costas.

"Está pago aquele sonho que eu tinha, que falei na minha volta ao Fluminense, que era de atingir essa meta e estou extremamente feliz e orgulhoso disso. É um momento único, me sinto lisonjeado e agradeço de coração pela homenagem", declarou o emocionado Abel Braga.

Já o presidente Pedro Abad ressaltou a importância da história do treinador no Fluminense.

"Falar do Abel é pleonasmo, é um cara diferenciado. Quando o trouxe de volta, disse que ele seria o segundo técnico com mais jogos e cumprimos isso. Fico muito feliz que ele continua aqui com a gente, espero que fique por muito tempo. Tudo sempre é pouco para homenageá-lo", disse o presidente do clube.

Abel Braga se tornou o segundo técnico com mais jogos na história do Fluminense, superando o uruguaio Ondino Vieira (297 jogos). Na frente deles, apenas Zezé Moreira com 497 jogos. Abel está na terceira passagem pelo clube e conquistou seis título no comando do Tricolor (Carioca em 2005 e 2012, Taça Rio em 2005, Taça Guanabara em 2012 e 2017, e o Brasileiro em 2012).

Confira a homenagem a Abel na Flu TV: