Recordar é viver: Há 17 anos, Vasco vencia maior rival da Universidad Concepción

O ano era 2001. A equipe vascaína, que contava com Romário, Juninho Paulista e cia, enfrentaria o Deportes Concepción, no Chile. Seria o jogo de ida, válido pelas oitavas de finais da Copa Libertadores da América daquele ano.

Criando de certa forma um saudosismo por parte da torcida cruzmaltina, o Vasco da Gama tinha jogadores como Romário, Juninho Paulista, Jorginho, Helton, Pedrinho, Euller, enfim... Era favorito para passar das oitavas contra o modesto time de Concepción.

Esse mesmo favoritismo cresceu, não somente pelo elenco que o time carioca possuía, mas, pela campanha realizada na primeira fase da Competição. Na fase de Grupos, foram 6 jogos com 6 vitórias, acumulando 18 pontos no total. Desse modo, o Vasco ficou em primeiro lugar na Classificação geral do Torneio, enquanto o Desportes Concepción ocupava o último lugar com apenas 7 pontos adquiridos na fase anterior.

Cruzando-se nas oitavas, o primeiro jogo foi realizado no Estádio Municipal de Concepción, o mesmo Estádio que o Cruzmaltino enfrentará, nesta quarta (31), o Universidad Concepción. Com mais de 30 mil espectadores, o time da casa abriu o marcador logo no início do primeiro tempo. Aproveitando uma sobra de bola dentro da pequena área vascaína, Verdugo deixou o dele. Ainda na etapa inicial, Euller colocou em prática a sua principal característica: velocidade. Em uma arrancada pela ponta direita, o atacante cruzou para a área, achando Juninho Paulista sozinho para cabecear e marcar o gol de empate.

Já no segundo tempo, o time de São Januário cresceu na partida. Até então apagado no jogo, Romário aproveitou um cruzamento dentro da área e, com o seu oportunismo singular, virou o jogo para os visitantes. Já no último lance da partida, e com o desgaste físico e técnico maior para os anfitriões, Juninho Paulista marcou o seu segundo gol, dando números finais à partida: 3x1. No jogo de volta, o time cruzmaltino venceria novamente os chilenos, pelo placar de 1x0, em São Januário.

Voltando após 17 anos para Concepción, o clube carioca terá novamente outro desafio, contra outro time da cidade. Teoricamente favorito e, apesar de não ter nomes de peso como aquela equipe tinha, o Vasco precisa apresentar um bom jogo afim de conseguir uma boa vantagem para segunda partida, no dia 7 de fevereiro, em São Januário.