Resultado Universidad Concepción x Vasco  pela Copa Libertadores 2018 (0-4)

FIM DE PAPO!

Vasco estreia bem demais e abre 4 a 0 no confronto contra a Universidad Concepción.

45" Três minutos de acréscimo. Falta pouco para o fim da partida!

41" ASSIM NÃO...

Riascos recebe a chance de marcar o quinto gol do Vasco mas tenta driblar mais do que devia e perde grande oportunidade.

38" Droguett recebe passe dentro da área e finaliza mal.

36" GOOOOL DO VASCO! É CHOCOLATE!

Rildo recebe no contra-ataque, avança sozinho e desloca o goleiro chileno. 4 a 0 para o Vasco!

33" GOOOOOL DO VASCO! É DE PIKACHU!

Rildo avança pela esquerda, cruza rasteiro e Muñoz falha na saída. Na sobra, Pikachu bate tranquilo para o gol.

33" Riascos recebe na direita e toca para Paulinho no meio, que corta o zagueiro mas bate por cima de Muñoz.

31" Rildo cruza na área para Riascos que pega mal de cabeça e manda longe do gol de Muñoz.

Público presente no Chile é divulgado: 11.455 pessoas.

28" SUBSTITUIÇÃO NA UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN

Entra Meneses na vaga de Camargo.

28" Na cobrança da falta, Pikachu pega mal e a bola vai para a linha de fundo.

26" RIASCOS VEM AÍ...

O atacante entra no lugar de Andres Rios.

26" Henrique recebe pela esquerda, parte para cima de Portillo e sofre falta perigosíssima. Ótimo momento para o Vasco.

24" PERDEU!

Morales arrisca de fora da área, Martin Silva rebate e a bola sobra para Droguett, que finaliza para fora.

23" Pikachu recebe de Thiago Galhardo na intermediárea e na hora da finalização pega mal e a bola passa longe do gol de Muñoz.

21" CARTÃO AMARELO

Portillo comete falta dura e recebe o cartão.

18" QUE LAMBANÇA...

Ricardo escorrega e Pineda fica com a bola. O atacante chileno tenta levar a bola para a lateral do campo mas se atrapalha e sai com bola e tudo.

17" SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai Evander, autor dos dois gols, e entra Thiago Galhardo.

15" CARTÃO AMARELO

Ricardo comete falta dura em Morales e recebe amarelo.

14" SUBSTITUIÇÃO NO CONCEPCIÓN

Sai Huentelaf e entra Pineda.

12" FUROU!

Santiago Silva recebe cruzamento de Huentelaf na área mas fura e perde mais uma grande chance.

11" SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai Wagner e entra Rildo.

11" Evander levanta para a área mas Morales corta facilmente.

10" Wagner recebe pela direita e sofre falta. Bom momento para o Vasco.

8" MARTIN SIIIIIIILVA

Huentelaf cobra no canto esquerdo do goleiro do Vasco e o uruguaio espalma para frente.

7" Erazo comete falta em Santiago Silva a um passo da área de Martin Silva. Falta perigosa para a equipe chilena.

5" Rios recebe presente da zaga chilena mas Muñoz abafa rapidamente o atacante cruzmaltino e impede o terceiro gol do Vasco.

3" Após o início perigoso do Concepción, Vasco toca a bola e tenta administrar o momento.

0" SUBSTITUIÇÃO NA UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN

Sai Manriquez e entra Portillo

INÍCIO DE SEGUNDO TEMPO

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

Vasco começa bem e já abre 2 a 0 no placar.

45' EVANDER DO CÉU...

Paulinho puxa ótimo contra-ataque pela esquerda e chuta para o gol. Na sobra de Muñoz, Evander sozinho bate por cima do gol.

43' MARTIIIN!

Goleiro cruzmaltino sai nos pés de Santiago Silva para impedir o primeiro gol do time chileno

42' CARTÃO AMARELO

Wellington recebe amarelo após falta no meio de campo.

41' Morales cobra falta na barreira e a bola vai para escanteio. Lá vem o Concepción.

38' NÃO VALEU!

Concepción marca com Santiago Silva após bobeira de Wellington no meio mas o auxiliar já havia assinalado impedimento.

37' Berrios faz boa jogada, cruza rasteiro para a área cruzmaltina mas Wellington afasta.

35' OUTRO AMARELO

Agora, Desábato comete falta em Manríquez e recebe o amarelo.

32' CARTÃO AMARELO

Droguett comete falta em Wagner e o árbitro puxa o cartão para o meia.

30' Posse de bola até aqui:

Concepción 56%

Vasco 44%

29' PARA FORA!

Santiago Silva recebe cruzamento de De la Fuente pela esquerda e cabeceia a esquerda do gol de Martin Silva e desperdiça uma ótima oportunidade

28' Após os dois gols, o Vasco tem menor posse de bola que a equipe chilena mas se defende bem e pouco corre riscos

25' Henrique tenta tabela com Paulinho na esquerda, mas o atacante erra passe

20' MARTIN SILVA, SEGURO!

Droguett levanta para a área do Vasco em busca de Santiago Silva e o goleiro cruzmaltino sai bem do gol para ficar com a bola. Segue 2 a 0 Vasco.

18' UHHHH!

Quase a resposta da Universidad Concepción. Santiago Silva recebe cruzamento na área e resvala na bola, que passou rente a trave esquerda de Martin Silva.

15' GOOOOOLAÇO DE EVANDER!

Muñoz chuta em cima de Rios, a bola sobra para Evander que aproveita bobeada da defesa do Universidad Concepción e bate do meio de campo para fazer o segundo do Vasco!

13' ASSINA PARA MIM?

Pikachu dá belíssima caneta em cima de De la Fuente mas na sequência perde a posse da bola para Camargo.

9' MARTIN SILVA!

Morales acha Santiago Silva na área mas Martin Silva chega antes que o atacante chileno.

8' Wagner tenta cruzamento para Paulinho mas coloca força demais. Bola com Muñoz.

7' FUROU!

Berrios tabela com Droguett pelo lado direito e cruza para a entrada da área mas Manríquez tentou chegar batendo e furou.

6' Berrios cruza para a área do Vasco, buscando Santiago Silva, mas a zaga cruzmaltina corta com facilidade.

5' Henrique tenta bola enfiada para Andres Rios mas coloca força demais; posse de bola é chilena.

2' GOOOOOOOOOL DO VASCO!

Após bela troca de passes, Paulinho toca de letra para Evander, que manda um foguete para o gol de Muñoz. Gol do camisa 10 do Gigante da Colinha.

1' De la Funte tenta levantar a bola na área mas o auxiliar assinala impedimento. Bola do Vasco!

0' AUTORIZA O ÁRBITRO!

Início da jornada do Vasco na Copa Libertadores.

Já já a bola rola para Universidad Concepción e Vasco da Gama. Acompanhe conosco!

Menos de dez minutos pra a estreia do Vascão na Liberta! Coração batendo mais forte? VAMOS, GIGANTE!#MissãoLiberta2018 #UDCxVAS — Vasco da Gama (@VascodaGama) 31 de janeiro de 2018

VASCO TAMBÉM ESCALADO

Martin Silva; Pikachu, Erazo, Ricardo e Henrique; Wellington, Desabato, Wagner e Paulinho; Evander e Andres Rios.

ESCALAÇÃO DA UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN

Muñoz, Berrios, Martínez, Mencia e De la Fuente; Droguett, Camargo, Manríquez e Morales; Huentelaf e Silva.

Torcida do Gigante da Colina presente no estádio. Expectativa por um resultado bom fora de casa. #VascoVAVEL pic.twitter.com/Z3YWr10ffi — Guilherme César (@GCesar__) 31 de janeiro de 2018

Jogo especial para Martín Silva, que completa 200 partidas pelo clube. Vasco já no estádio. #VascoVAVEL pic.twitter.com/Vy8iiCWGAb — Guilherme César (@GCesar__) 31 de janeiro de 2018

Seja muito bem vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estamos de volta para mais um tempo real do Vasco da Gama que encara, nesta quarta-feira, a Universidad Concepción, pela primeira partida da primeira fase da Libertadores 2018.

O PALCO: Estadio Municipal de Concepción Alcaldesa Ester Roa Rebolledo que tem capacidade para 30.500 espectadores.

UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN

A equipe chilena foi a terceira colocada no campeonato nacional do ano passado e, mesmo assim, teve de disputar uma fase preliminar para conseguir sua vaga na primeira fase da Libertadores.

O adversário foi a Unión Española, que já esteve presente em outras edições de Libertadores e recentemente foi a equipe responsável pela eliminação do Botafogo em uma edição da competição. Os penquistas, como são conhecidos, venceram a partida na soma de ida + volta e conquistaram a vaga.

"Para nós a Copa Libertadores é um prêmio que ganhamos no campo, após um bom campeonato e a vitória na final contra a Unión Española. Da mesma forma que fomos competitivos no campeonato local, vamos ser competitivos contra o Vasco", afirmou o treinador da equipe chilena Francisco Bozán.

VASCO

Se o Universidad chegou até a Libertadores de maneira heroica, para o torcedor vascaíno o gosto foi amargo. O gol do Flamengo nos acréscimos empurrou o Gigante da Colina para a primeira fase da competição, tirando-os da ida direta a fase de grupos do torneio.

Para a torcida do Vasco a vitórias nas primeiras fases da competição são vistas como obrigação, mesmo com os problemas financeiros e políticos vividos pelo clube. Um bom começo na competição significaria uma alegria ao torcedor vascaíno.

"As informações são muito grandes hoje em dia. Nós também estudamos bastante a equipe deles. É uma equipe que gosta de jogar com a bola. O técnico é jovem, muito estudioso e fez um trabalho magnífico no ano passado, levando uma equipe que estava na zona perigosa para uma Libertadores. Chegaram atletas importantes para o elenco do Concepción, alguns com possuem passagem pela Seleção do Chile. É um adversário perigoso e que certamente irá procurar se aproveitar do fator casa, mas estamos preparados para fazer uma boa partida", declarou Zé Ricardo, treinador vascaíno.