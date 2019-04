Fábio projeta jogo difícil contra América-MG e exalta casa cheia para clássico: "Nos motiva"

O Cruzeiro terá seu primeiro grande teste de 2018 no próximo domingo (4), às 17h, no Mineirão, contra o América-MG. O confronto é só o primeiro de muitos no ano, já que o Coelho voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. Um dos mais experientes do elenco cruzeirense, o goleiro Fábio enfrentará o adversário pela 18ª vez. De 2005 para cá, foram sete vitórias, sete empates e três derrotas.

“Sempre fazemos grandes jogos contra o América, isso aí dentro da história já foi visto. Temos que aproveitar esse momento de atuar diante do torcedor para fazer uma bela partida, evoluir em todos os aspectos, focar dentro do jogo no objetivo que é vencer para continuar na liderança e, cada vez mais, tentando distanciar das outras equipes, para terminar a primeira fase no nosso objetivo que é chegar em primeiro”, disse o arqueiro.

O goleiro comentou sobre o trabalho realizado na temporada atual. Nas quatro partidas disputadas, o técnico Mano Menezes, mesmo rodando o elenco algumas vezes, obteve três vitórias e um empate, somando oito gols marcados e apenas um sofrido.

“Acho que é uma equipe bem equilibrada em todas as posições. Nós temos visto dentro das partidas e também dentro dos treinamentos. Uma disputa sadia pelas posições, onde o Mano está tendo a oportunidade de rever todas as possibilidades que ele tem dentro do grupo e isso aí motiva os jogadores, agora já tem o retorno de alguns jogadores que estavam fora por algum problema", apontou.

"O grupo tende a ganhar em qualidade e isso daí na mão do nosso treinador, com certeza, proporcionar outras opções dentro da dificuldade que ele vai encontrar, independentemente do adversário ou da competição”, completou Fábio.

O goleiro também comentou sobre a mobilização da torcida cruzeirense, que tem comparecido em peso aos jogos da Raposa. Mais de 67 mil torcedores compareceram aos duelos contra Tupi e Uberlândia, e por volta de 60 mil são esperados apenas para o domingo, contra o Coelho. Uma parcial de 43 mil já foi divulgada.

“Acho que engrandece o Campeonato Mineiro, mostra a todos que o nosso torcedor não tem que dar satisfação a ninguém e, sim, demonstrar cada vez mais o amor que tem pelo Cruzeiro. Isso aí é uma prova viva, desde a estreia do Campeonato Mineiro, o torcedor comparecendo ao estádio e mostrando que a torcida do Cruzeiro é grandiosa. Isso que nos alegra e nos motiva para estar dentro de campo e dar essa alegria que o torcedor tanto merece”, finalizou.