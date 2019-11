AO VIVO: acompanhe a estreia de Anderson Varejão pelo Flamengo no NBB

Tweets by Flamengo

O novo reforço do basquete do Flamengo já tem data para estrear. O pivô Anderson Varejão, de 35 anos, fará sua primeira partida com a camisa rubro-negra nesta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, contra o Campo Mourão pelo NBB 10. O jogo acontece na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, às 20h30 (de Brasília).

O Flamengo lidera o campenato com 13 vitórias em 15 partidas e encara o penúltimo colocado. Após 14 temporadas na NBA, com passagem marcante pelo Cleveland Cavaliers e também por Golden State Warriors e Toronto Raptors, Varejão volta ao Brasil após 16 anos. Teve ainda passagem de duas temporadas pelo Barcelona, da Espanha.

No último jogo, a vitória por 89 a 75 contra o Vasco da Gama, ele ficou posicionado nas cadeiras atrás da cesta e assistiu o duelo. Simpático, o atleta de 35 anos foi bastante tietado pela torcida rival e posou para fotos. Na posição de pivô, o Flamengo tem ainda JP Batista, em grande fase, e o jovem João Vitor.

No Brasil, Varejão iniciou a carreira no Franca Basquetebol Clube em 1998. Em 2002, deixou a equipe paulista rumo a Espanha para defender o Barcelona. Dois anos depois, chegou na NBA como a última escolha do NBA Draft 2004.

Em 2016, Varejão foi trocado e foi contratado pelo Golden State Warriors. No mesmo ano, chegou nas finais e fez parte do time que quebrou o recorde da temporada regular, mas acabou amargando mais um vice na carreira. Em 2017, enfim, conquistou seu primeiro anel de campeão.

Durante os 14 anos de NBA, Varejão ganhou um título em quatro finais disputadas. Em 2007, com mais destaque e como titular, foi vice-campeão com o Cleveland Cavaliers. Em 2015, com a mesma equipe, mas sem o mesmo protagonismo, foi vice outra vez.

