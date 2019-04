Resultado Portuguesa-RJ x Boavista pelo Campeonato Carioca 2018 (0-1)

Agradecemos a quem acompanhou essa transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Na outra semifinal, o Flamengo enfrentará o Botafogo. O Rubro-Negro terá a vantagem do empate e, teoricamente, o mando de campo.

O Boavista terminou a Taça Guanabara na liderança do Grupo C, enfrentará o segundo colocado do Grupo B, que será definido amanhã. Além disso, terá o mando de campo e a vantagem do empate.

Com a vitória, o Boavista volta a se classificar para a semifinal da Taça Guanabara após 7 anos. A Portuguesa chegou perto de fazer história, mas ficou pelo caminho.

FIM DE PAPO NO LUSO BRASILEIRO! PORTUGUESA 0 x 1 BOAVISTA!

47' Cartão amarelo para Vitor Faísca, do Boavista.

46' Se a Portuguesa conseguir empatar, o Fluminense estará classificado e a Lusa será eliminada juntamente com o Boavista.

45' Tem gol em Los Larios: Fluminense 1 (Dudu) x 0 Macaé

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' UHHHH! Philip cobrou a falta venenosa, direto para o gol, e assustou o goleiro Rafael.

42' No momento, o Boavista vai enfrentando o segundo colocado do Grupo C, que será decidido amanhã. E terá a vantagem do empate, além do mando de campo.

39' FUROU! Alexsandro fez grande jogada, cruzou na medida para Rayllan, mas o jovem jogador furou na pequena área.

38' Classificação do Grupo C, no momento:



1º- Boavista- 9 pontos (3 vitórias)

2º- Botafogo- 9 pontos (2 vitórias)

3º- Portuguesa- 6 pontos

4º- Fluminense- 6 pontos

5º- Macaé- 5 pontos

6º- Madureira- 3 pontos

37' Que categoria do veterano Fellype Gabriel, que deslocou Milton Raphael e abriu o placar. Boavista 1 a 0.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOAVISTA! É DE FELLYPE GABRIEL!

35' PÊNALTI PARA O BOAVISTA! Erick Flores foi derrubado por Luan, e Marcelo de Lima Henrique marcou.

33' 2.361 torcedores presentes no estádio Luso Brasileiro.

32' Cobrança de escanteio, e Marcão tocou por cima do gol.

31' As substituições da Portuguesa não deram certo até o momento, que precisa da vitória.

27' POR POUCO! Alanzinho foi lançado dentro da área, tentou cruzar, mas não encontrou ninguém da Portuguesa na pequena área.

23' QUASE UM GOLAÇO! Erick Flores cobrou escanteio e Felipe Gabriel emendou uma linda bicicleta. Melhor ainda foi a defesaça do Milton Raphael.

22' UHHHHHHHHH! Contra-ataque perigosíssimo do Boavista, três contra um, mas Cláudio Maradona foi fominha e chutou para boa defesa de Milton Raphael.

20' Recomeça a partida na Ilha do Governador.

20' Mudança no Boavista: Entra: Vitor Faísca / Sai: Kadu Fernandes

20' Mudança na Portuguesa-RJ: Entra: Alanzinho / Sai: Muniz

20' Parada técnica no Luso Brasileiro.

18' Cláudio Maradona recebeu pela direita, tentou surpreender chutando para o gol, mas Milton Raphael defendeu sem dificuldade.

16' UHHHHH! Cássio cobrou o lateral na área com uma força impressionante, Luan tocou de cabeça e a bola passou por cima do gol, levando perigo.

14' Mudança na Portuguesa-RJ: Entra: Philip / Entra: Maicon Assis

13' Mudança no Boavista: Sai: Thiaguinho / Entra: Thiago Silva

8' GOOOOL.... ANULADO! Maicon Assis cobrou a falta, Alexsandro tocou com o braço para o gol, mas o auxiliar atrás do gol avisou e Marcelo de Lima Henrique anulou o tento e mostrou ?cartão amarelo para o atacante da Portuguesa.

7' Cartão amarelo para Kadu Fernandes, do Boavista.

4' Portuguesa precisa do gol, e tenta levar perigo ao gol do Boavista. Romarinho pegou de primeira, e jogou para fora.

1' UHHHH! Erick Flores cobrou a falta com perfeição e Milton Raphael espalmou para escanteio.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Boavista muda: Entra: Fellype Gabriel / Sai: Caio Cézar

Portuguesa também muda: Entra: Rayllan / Sai: Sassá

Equipes de volta ao gramado do estádio Luso Brasileiro.

Também no intervalo:



Botafogo 0 x 0 Madureira

Fluminense 0 x 0 Macaé

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! PORTUGUESA-RJ 0 x 0 BOAVISTA!

44' Dois minutos de acréscimos.

40' Cartão amarelo para Maicon Assis, da Portuguesa-RJ.

40' Jogo volta a ficar muito disputado no meio-campo, e as equipes pararam de levar perigo.

37' ISOLOU! Alexsandro recebeu na lateral da área, buscou o cruzamento, mas jogou longe dos companheiros, na arquibancada do Luso Brasileiro.

33' Gustavo levando vantagem em quase todos os duelos na área defensiva do Boavista.

30' LÁ E CÁ! Portuguesa armou o contra-ataque, mas Alexsandro não conseguiu a finalização dentro da área. No contra-ataque, Leandrão arriscou forte e Milton Raphael fez boa defesa.

27' Boavista, enfim, parece disposto a atacar, mesmo com a classificação momentânea. Partida ficou mais aberta.

22' Diego Maia cobrou o lateral na área, Sassá caiu, mas Marcelo de Lima Henrique mandou a partida seguir. Na sequência, Alexsandro também pediu pênalti e novamente o árbitro da partida nada marcou.

20' Partida recomeça na Ilha.

20' Parada técnica no estádio Luso Brasileiro.

17' Portuguesa vive o seu melhor momento na partida. Boavista tenta reagir, mas para na marcação da Lusa.

14' NA TRAVE! Alexsandro cruzou, Sassá chegou de carrinho e acertou a trave. No rebote, Alexsandro tocou para fora.

10' Portuguesa erra muitos passes e não consegue levar perigo ao gol de Rafael.

6' UHHH! Thiaguinho roubou a bola e encontrou Caio Cezar que bateu para defesa segura de Milton Raphael. Primeira chance de gol da partida.

4' Portuguesa aposta na velocidade para furar a defesa do Boavista, mas não encontra sucesso até o momento.

1' Gustavo trombou com Alexsandro e levou a pior. Mas já se levantou e a partida segue normalmente.

BOLA ROLANDO NA ILHA! COMEÇA PORTUGUESA-RJ x BOAVISTA!

A saída de bola será da Lusa.

Lembrando que ao mesmo tempo da partida na Ilha do Governador, outras duas partidas ocorrerão: Botafogo x Madureira / Fluminense x Macaé

Equipes no gramado do estádio Luso Brasileiro! Público nas sociais é bom.

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo de Portuguesa-RJ x Boavista pela última rodada da Taça Guanabara. A partida acontecerá no estádio Luso Brasileiro às 19h.

Arbitragem: o dono do apito será Marcelo de Lima Henrique, e ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel do Espírito Santo Parro.

A Portuguesa quer contar com o Luso Brasileiro cheio e para isso, fez uma promoção de ingressos. Quem estiver com uma camisa do Rubro-Verde carioca vai pagar meia-entrada (R$ 10) e quem comprar a camisa de 2018, entrará de graça.

Pelo lado do Verdão, o destaque é Erick Flores que também marcou duas vezes no Cariocão. Porém, o atacante, que é cria do Flamengo, também está pendurado e caso leve o terceiro amarelo e a equipe se classifique para as semifinais, desfalcará o Boavista.

O destaque da Lusa é o atacante Sassá que tem dois gols no campeonato. O jogador é a principal arma do técnico João Carlos Ângelo para a partida decisiva de logo mais, e tem que tomar cuidado pois está pendurado e poderá desfalcar a equipe em uma eventual semifinal do turno.

Também na última rodada, o Boavista perdeu a liderança do Grupo C ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo. Veja o único gol da partida:

Com direito a falha grotesca do goleiro Andrey, do Macaé, a Lusa enfim conseguiu a primeira vitória no turno, na última rodada. Veja os gols de Portuguesa-RJ 2 x 1 Macaé:

Na Taça Guanabara, as 12 equipes, que foram divididas em dois grupos, e enfrentam os times da própria chave e os dois primeiros colocados de cada se classificam para a semifinal. O primeiro do Grupo B enfrentará o segundo do C, e o primeiro colocado do Grupo C enfrentará o segundo colocado do B. Os líderes terão a vantagem do empate nessa fase, e também terão o mando de campo.

Portuguesa e Boavista chegam à última rodada do primeiro turno, empatados com 6 pontos e dependem apenas de seus próprios esforços para conseguirem uma classificação histórica. Por ter uma vitória a mais, o Verdão de Saquarema pode se classificar até com o empate, desde que não haja vencedor entre Fluminense e Macaé.