Jogo Novorizontino x Corinthians RESULTADO no Campeonato Paulista 2018 (0-1)

Jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Paulista 2018. A partida acontece no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Nono Horizonte, São Paulo.

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Paulista 2018. A partida acontece no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Nono Horizonte, São Paulo.

Obrigado por nos acompanhar neste jogo torcedor, nos vemos numa próxima. Até mais!

45+3' Apita o árbitro, fim de jogo!

45+3' Neste final de jogo, o Novorizontino vem todo para cima do Timão.

45' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

44' Falta de ataque, o Novorizontino sai jogando pela lateral, com Rafael Ratão cruzando com perigo.

43' Lateral, a bola vem fechada, e a defesa do Tigre afasta de qualquer jeito.

43' Falta perigosa para o Corinthians bater

O meio-campista saiu sentindo dores na coxa.

39' Substituição no Corinthians, sai Jadson para a entrada de Camacho.

38' O segundo tempo é morno, o Corinthians fica mais com a bola, mas não demonstra objetividade e não assusta o goleiro, Oliveira.

37' Tony arranca pela direita, mas a bola corre mais e vai para fora.

29' O Corinthians vem pra cima, com os novo reforços que foram promovidos por Fábio Carille.

27' Substituição no Corinthians, sai Romero, entra Marquinhos Gabriel.

Com a estréia, Emerson Sheik se tornou o jogador mais velho a jogar pelo Corinthians, aos 39 anos.

21' E lá vem reestreia no Corinthians, Clayson sai para a entrada de Emerson Sheik.

18' Substituição no Novorizontino, sai Juninnho entra Rafeal Ratão

Público pagante: 8.914 pagantes.

12' O alvinegro sobe a marcação e pressiona o Tigre, que se defende em busca de um contragolpe.

8' Timão trabalha a bola no ataque, Gabriel cruza pra Romero e Lucas Siqueira afasta.

5' Romero dribla Tallyson na ponta direita e cruza. A bola vai forte, passa por todo mundo e o Novorizontino recupera.

3' O Corinthians fica mais com a bola neste início de segundo tempo.

0' Começa o segundo tempo!

45' Fim do primeiro tempo! Por enquanto, 1 a 0 para o Corinthians.

43' Quase! Rodriguinho se atrapalha com a bola que quase sobra para Magno Alves, mas Cássio estava lá para agarrar a redonda.

43' Falta para o Tigre bater.

Em falta batida na lateral direita, Fagner encontra o zagueiro que testa firme e vence o goleiro Oliveira.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL é do Corinthians! Pedro Henrique é o nome dele.

38' A bola vai para fora, sem perigo para o goleiro Cássio.

38' Falta perigosa para o Novorizontino bater. Jean Carlos na bola.

34' Defendeu! Júnior Dutra recebe de Rodriguinho, se antecipa na corrida de Fábio Ferreira, sai cara a cara com o goleiro Oliveira pela ponta esquerda e chuta, o goleiro que faz boa defesa no chute do atacante.

33' Cartão amarelo para Fagner. O lateral acerta o pé em Lucas Siqueira.

31' Pra fora!! Romero cruza de primeira para Rodriguinho. O jogador fica cara a cara com o goleiro, mas pega de primeira e a bola vai para fora!

28' Juninho arranca mais uma vez pela ponta esquerda e é desarmado por Fagner. O ponta incomoda a defesa corinthiana pelo lado esquerdo.

26' Rodriguinho recebe de Jadson na entrada da área, finaliza forte, mas a bola vai pra fora!

22' Em contra-ataque, Magno Alves recebe no meio e lança Juninho na ponta esquerda. O atacante sai em disparada e é desarmado por Fagner no último instante.

21' Quase! Magno Alves sobe no meio da dupla de zaga, mas cabeceia pra fora.

20' Corinthians toca a bola na defesa à procura de uma melhor chance para acelerar a jogada. O Novorizontino marca em cima as tratativas.

Início de primeiro tempo e o Novorizontino fica mais com a bola e é mais objetivo. Já o Corinthians, espera o erro do adversário para sair em velocidade pelas pontas.

12' UHHHHHHHH! Em mais um cruzamento para Juninho, Fagner se antecipa e faz corte providencial no que poderia ser o primeiro gol do jogo.

8' Cartão amarelo para o lateral, Tony. O defensor chegou firme em Clayson, que cai no chão próximo à lateral.

5' UHHHHHHHH! A defesa do Corinthians bobeia em bola aérea, que passa por toda a área e sobra para Juninho, que finaliza pra fora, na ponta esquerda, mas com perigo.

4' Tony chega pela lateral direita, mas a defesa do Corinthians afasta!

1' UHHHHHHHHH! Júnior Dutra sobe mais do que a defesa do Tigre e cabeceia com perigo. A bola sai levemente pela direita e assusta o goleiro Oliveira.

1' Escanteio para o Corinthians, Jadson na bola.

0' Começou! Apita o árbitro.

Recorde de partidas: O goleiro Cássio chega a 326 jogos com a camisa alvinegra, se igualando à Cabeção, sendo o terceiro goleiro com mais jogos com a camisa do Corinthians.

A justificativa de Fábio Carille por ter optado por Júnior Dutra ao invés de Kazim: "As circunstâncias do jogo exigiram que Júnior fosse titular, pois é um atacante de mais mobilidade em campo", disse o técnico do Timão.

Voltamos, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! As equipes já estão perfiladas em campo ao som do hino nacional.

Não saia daí, torcedor. Às 19:30, voltamos com a partida ao vivo, para você não perder nenhum lance!

Júnior Dutra receberá a chance na equipe titular no lugar do turco, Kazim.

Já o Corinthians repete os seus XI iniciais da última partida, com: Oliveira; Tony, Fábio Ferreira, Éder e Tallyson; Lucas, Adilson Goiano, Jean Carlos e Everton; Magno Alves e Juninho

Escalações divulgadas, o Novorizontino vem com: Oliveira; Tony, Fábio Ferreira, Éder e Tallyson; Lucas, Adilson Goiano, Jean Carlos e Everton; Alisson Safira e Juninho

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes você vai conferir o jogo entre Novorizontino e Corinthians ao vivo.

O confronto é válido pela 5° rodada do Campeonato Paulista 2018. O duelo está programado para começar às 19h30 (de Brasília) deste domingo (4), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi , em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Fique conosco!

A escalação do Tigre ainda não foi confirmada, enquanto o Corinthians treinou e deve manter os XI iniciais dos últimos jogos com: Cássio, Balbuena, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Fagner; Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Romero, Clayson e Kazim.

O Corinthians também treinou, e Kazim deve ser mantido como titular, mesmo após más atuações e críticas por parte da torcida.

Os donos da casa contam com o veterano e experiente, Magno Alves, o Magnata, para atuar na organização do time do interior paulista, além do técnico Doriva, que teve breve passagem pelo São Paulo, Bahia e Atlético Goianiense.

Enquanto o Corinthians conta com a novidade, o Tigre treinou forte durante a semana para tentar engatar uma sequência de três vitórias consecutivas.

Novidade no Corinthians: Emerson Sheik pode fazer a sua reestreia neste final de semana. O atacante foi confirmado entre os relacionados e deve ficar no banco de reservas para ser utilizado no decorrer da partida.

Já o Corinthians vem com moral, após ter vencido o São Paulo no Majestoso, na última rodada. O Timão tem apenas uma derrota na estréia, para a Ponte Preta e engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

O Tigre vem de um bom momento no paulistão, com uma derrota nos últimos quatro jogos. Além de ter duas vitórias, um empate contra o São Paulo e uma derrota para o Botafogo-SP.

A partida deste domingo terá estádio lotado, com todos os ingressos esgotados na última sexta-feira (2).