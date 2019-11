Recordar é viver: relembre confrontos entre Fluminense x Macaé

Fluminense e Macaé duelam neste sábado (3) no estádio Los Larios às 19h (horário de Brasília) pela última da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca 2018. As equipes pouco se enfrentaram na história. Nos últimos dez anos, duelaram 10 vezes, todas pelo Estadual.

O Tricolor leva vantagem no embate, onde possui 7 vitórias. O Macaé, por sua vez, venceu 2 dos 10 confronto. Apenas uma vez as equipes ficaram no empate.

Para entrar no clima do próximo confronto entre as equipes, a VAVEL Brasil relembra as duas últimas partidas entre Fluminense e Macaé. Confira!

Macaé 1 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca 2015 - 10ª rodada da Taça Guanabara

Vindo de bons resultados e três vitórias em sequência, ao que pareceu, diante do Macaé, o encanto tricolor acabou em 2015. O Tricolor jogou muito mal diante da equipe da Região dos Lagos, que chegou à sua quinta vitória seguida na competição. Juninho foi o herói macaense na noite com uma bela cobrança de falta.

A partida entre as equipes, no Moarcyzão, foi muito fraca tecnicamente. O Tricolor Carioca encontrou dificuldades de manter a posse de bola, enquanto os donos da casa apostavam em contra-ataques e jogadas nas costas dos laterais do Flu. Aos 32 minutos em falta que rendeu questionamentos, Juninho cobrou e marcou um belo gol, garantindo a vitória do Macaé.

Fluminense 3 x 0 Macaé - Campeonato Carioca 2017 - 4ª rodada da Taça Rio

Fazendo campanha irretocável no Campeonato Carioca de 2017, o Fluminense lidera o Grupo C da Taça Rio com nove pontos em quatro jogos. E, a vítima da noite, em partida realizada no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos foi o Macaé.

Por conta do regulamento, o Tricolor conquistou a vantagem do empate nas semifinais do Campeonato Carioca em questão, ao assegurar uma das duas melhores campanhas na classificação geral, que levava em contra a somatória dos pontos das duas fases de grupo da competição. Richarlison, Sornoza e Wellington Silva anotaram os gols do confortável triunfo do Flu, que dominou a partida diante do Macaé.