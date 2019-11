Resultado Fluminense x Macaé no Campeonato Carioca 2018 (1-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Fluminense x Macaé. Até a próxima!

Classificação final do Grupo C:

1 - Boavista: 9

2 - Botafogo: 9

3 - Fluminense: 8

4 - Portuguesa: 6

5 - Macaé: 4

6 - Madureira: 3

Fluminense vence o Macaé por 1 a 0, mas está fora das semifinais da Taça Guanabara. O Tricolor dependia do empate entre Boavista e Portuguesa, o que não aconteceu. O jovem Dudu marcou o único gol do confronto.

Fim de jogo. Com gol de Dudu, Fluminense vence o Macaé em Los Larios.

48' FIM DE JOGO!

47' Macaé vai ao ataque, mas comete falta.

46' Fluminense segura o resultado no campo de defesa.

45' Vamos até 48'

44' Agora, o Fluminense precisa de um gol da Portuguesa contra o Boavista para avançar.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! DUDU!! Pedro cruza da esquerda e acha o atacante livre na pequena área!!

42' Para ir as semis, o Fluminense precisa vencer e torcer para a Portuguesa empatar com o Boavista. No momento, nem uma coisa, nem outra.

41' OPA! Matheus Alessandro arranca pela direita, cai e pede pênalti. Juiz nada marca.

39' Fluminense vai ao ataque e busca a vitória.

37' Classificação de momento do Grupo C:

1 - Boavista: 9

2 - Botafogo: 9

3 - Portuguesa: 6

4 - Fluminense: 6

5 - Macaé: 5

6 - Madureira: 3

35' Substituição no Macaé! Sai: Neto; Entra: Matheus Oliveira.

34' Gol do Boavista contra a Portuguesa. Resultado vai tirando Fluminense e Macaé das semis.

32' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS GABRIEL! (MACAÉ)

32' CARTÃO AMARELO PARA MATHEUS ALESSANDRO (FLUMINENSE)

32' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Dudu

31' Marcos Jr arranca pela direita, bate cruzado, mas pega fraco na bola.

30' CARTÃO AMARELO PARA JADSON! (FLUMINENSE)

29' Após escanteio, Renato Chaves cabeceia sem perigo.

28' Charles fica no chão e é tirado de maca.

26' Pipico tenta lançamento para Neto, mas bola fica com Júlio César.

25' Substituição no Fluminense! Sai: Gilberto; Entra: Matheus Alessandro.

24' Com demais jogos em gols, Fluminense precisa apenas de um gol para ir à semifinal.

23' Marcos Jr bate de primeira mas isola.

21' Fluminense faz bom jogo, principalmente pelas pontas, com boas presenças de Ayrton e Jadson.

20' Jogo reiniciado

20' Tempo técnico

19' Após cobrança, defesa afasta e Flu arruma tiro de meta.

19' Maranhão arrisca de longe e bola desvia em escanteio.

18' UUUH!! Ayrton cruza e Richard, livre, cabeceia para fora. Que chance!

17' Charles chuta de longe e Júlio César defende.

16' Ayrton cruza pela esquerda, mas bola sai forte demais para Pedro.

15' Substituição no Fluminense! Sai: Sornoza; Entra: Robinho.

14' Robinho vai entrar no Fluminense. Ele foi desfalque contra a Caldense.

13' Substituição no Macaé! Sai: Diego Sales; Entra: Maranhão.

11' Richard tenta lançar para Marcos Jr, mas bola fica de graça com Cetin.

9' Substituição no Macaé! Sai: Admilton; Entra: Alex.

8' Jogo retomado. Diego Sales chuta torto para fora.

7' Admilton fica sentindo após dividida na jogada anterior. Jogo parado.

6' Ayrton avança pela esquerda e cruza para Pedro, que cai e não consegue finalizar.

4' Pedro arrisca, mas manda por cima da meta de Cetin.

3' Após cobrança, Marcos Jr disputa e ganha novo escanteio.

2' Marcos Jr chuta, bola desvia em Admilton e vai pela linha de fundo. Escanteio!

1' Equipes precisam vencer para avançar de fase.

0' Fluminense e Macaé são os mesmos do primeiro tempo.

0' Começa a etapa final

Times vão voltando para o segundo tempo.

Fluminense e Macaé vão empatando sem gols neste primeiro tempo. Em breve, começa a etapa final. Fique conosco!

48' Fim de primeiro tempo, 0 a 0!

47' Marcelo cruza rasteiro e Júlio César sai bem do gol.

45' Vamos até 48'

44' Neto atinge o rosto de Ibañez.

42' Lucas Gabriel cobra falta de Júlio César sai de soco!

40' UUUH!! Após escanteio, Renato Chaves tenta mas, não consegue mandar para o fundo da rede.

38' Cetin fica no chão após a defesa.

37' UUH!! Jadson toca para Richard, que chuta para a defesa de Cetin.

36' De ponta, Renato Chaves toca para Gilberto, que chuta para fora.

34' Josué Teixeira, técnico do Macaé, leva bronca do quarto árbitro por reclamação.

33' Macaé até tenta ir ao ataque, mas mostra nervosismo e perde rapidamente a bola.

31' Pipico vai ao ataque, mas prende demais e é desarmado.

30' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO! (Macaé)

29' Marcelo faz falta dura em Jadson.

28' QUE ISSO... Lucas Gabriel enche o pé e manda na torcida.

27' Ibañez tenta chute na área, mas carimba defesa.

25' Jogo é bem agitado até aqui, com domínio do Flu.

23' Após escanteio, Ibañez sobe muito, mas a zaga corta.

22' Fluminense domina e tem 70% de posse de bola.

21' Jadson cruza da direita para Marcos Jr, que chuta travado.

20' Jogo retomado.

20' Tempo técnico.

18' Jadson comete a falta no ataque.

17' Iluminação, enfim, praticamente completa.

15' Fluminense fica mais coma bola e troca passes no campo de defesa.

14' Após começo agitado, jogo fica morno até o momento.

13' Luis Felipe faz falta dura em Marcos Jr.

12' Após bate e rebate, bola sobra para Pedro, que tenta arrancar em direção ao gol, mas se enrola e é desarmado.

11' Fluminense se impõe e faz bom jogo até o momento.

10' Ayrton cruza e Ibañez cabeceia para fora.

9' As luzes do estádio Los Larios vão voltando aos poucos.

8' UUUH!! Ayrton arranca pela esquerda e cruza para Marcos Jr mandar para fora!!

7' Ibañez a bola sai sem perigo pela linha de fundo.

4' Neto recebe cruzamento bom da direita, mas erra a direção da cabeçada.

3' Fluminense e Macaé precisam vencer e torcer por combinação de resultados para avançar.

2' UUH!! Jádson cruza, Marcos Jr rola para Pedro, que na dividida com o goleiro, manda para fora.

0' QUE FASE! Com cinco segundos de jogo, acabou a luz em Los Larios. Como ainda está claro, a partida não foi comprometida.

0' Começa o jogo!

Quase tudo pronto para a bola rolar. Jogo inicia às 19h.

MACAÉ ESCALADO!

FLUMINENSE ESCALADO!

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Fluminense x Macaé.

Los Larios é o palco do jogo Fluminense x Macaé ao vivo. O estádio tem capacidade para 11 mil torcedores e promete receber bom público.

No lado do Macaé, o técnico Josué Teixeira deve manter a base dos últimos jogos, com exceção, porém, do goleiro Andrey, que teve contrato rescindido após falhas contra a Portuguesa. Para o seu lugar, Luis Cetin, ex-Flu, foi inscrito. Assim, o Leão entra em campo com: Luis Cetin, Admilton, Luís Felipe e Igor João; Marcelo, Charles, Lepu, Alex, Carlinhos e Matheus Oliveira; Pipico.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga tem apenas uma dúvida. O atacante Robinho, que sofreu uma entorse no tornozelo, ficou impossibilitado de enfrentar a Caldense e não tem retorno garantido. No mais, o Flu jogará com: Júlio César, Renato Chaves, Reginaldo e Ibañez; Gilberto, Jadson, Richard (Robinho), Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Junior e Pedro.

+ Matemática: Fluminense torce por resultados para se classificar à semifinal da Taça Guanabara

O Macaé não vem de bons resultados neste Campeonato Carioca. Após bom começo, despencou e não pontua há dois jogos. Sendo assim, o técnico Josué Teixeira quer a reação do time contra o Flu: ''A nossa preocupação é pontuar. Infelizmente por erros nossos não conseguimos isso nas duas últimas rodadas, poderíamos ter empatado. Sabemos da importância do jogo e do adversário, que vem motivado com duas vitórias e também busca a classificação, mas será um jogo aberto'', disse.

O zagueiro Renato Chaves, autor do gol que sacramentou o Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil contra Caldense, se mostrou otimista com a classificação no Estadual: ''Estamos em uma sequência de quatro jogos sem perder e tomamos um gol só. Isso vai melhorar ainda mais com o decorrer do tempo. Amanhã será um jogo difícil. Vamos fazer nossa parte, buscando a vitória. Acredito na classificação", declarou

O último encontro entre as equipes aconteceu pela 4ª rodada da Taça Rio de 2017. Naquela ocasião, o Fluminense venceu o Macaé por 3 a 0, em Moça Bonita. Wellington Silva, Sornoza e Richarlison marcaram os gols do confronto.

No histórico de confrontos pelo Campeonato Carioca, o Fluminense leva vantagem sobre o Macaé. Em dez jogos, foram sete vitórias tricolores, um empate e somente dois triunfos do Leão. No quesitos gols marcados, o Flu vence por 21 a 11.

No Grupo C, o Fluminense é o quarto com cinco pontos, enquanto o Macaé vem logo atrás em quinto, com quatro. O Boavista, vice-líder, tem seis pontos.

Para se classificar, o Macaé precisa vencer o Fluminense por mais de um gol de vantagem e torcer para o empate Portuguesa e Boavista.

Fluminense x Macaé se enfrentam buscando classificação às semifinais da Taça Guanabara. A tarefa, porém, não é fácil. O Tricolor precisa vencer e torcer por uma derrota do Botafogo ou um empate entre Boavista e Portuguesa-RJ.

