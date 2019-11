Resltado Grêmio x Cruzeiro-RS no Campeonato Gaúcho 2018 (0-1)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Cruzeiro em cima do Grêmio pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em breve você pode conferir o pós-jogo e toda a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

Com a vitória o Cruzeiro chaga aos nove pontos e fica na 4ª colocação. O Grêmio permanece na zona de rebaixamnto, com um ponto. As duas equipes ainda podem perder posições durante a rodada.

90+4' FIIIIIIIM DE JOGO NA ARENA DO GRÊMIO!

O Cruzeiro vence o Grêmio por 1 a 0 na volta da equipe principal!

90+3' Geromel manda pra fora!

90+2' ESCANTEIO PARA O GRÊMIO!

90+2' Grêmio levanta a bola na área e Cruzeiro afasta no chutão!

90+1' Grêmio tenta chegar no ataque, mas Cruzeiro está fechado no campo de defesa.

90' ACRÉSCIMOS!

QUATRO MINUTOS!

90' Geromel foi até a linha de fundo e cruzou na área. A bola passou por todo mundo.

PÚBLICO TOTAL NA ARENA DO GRÊMIO: 13.668!

RENDA: R$ 338.466,00

84' Luan, na entrada da área, bate em gol, mas a bola bate na zaga do time estrelado.

80' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: WILLIAM KOZLOWSKI.

ENTRA: TAWAN.

80' Everton levanta na área e ninguém aparece para finalizar.

79' NÃO LEVOU PERIGO!

Lima e Luan se atrapalham na hora de finalizar e a bola sai sem direção. Apenas tiro de meta.

77' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: CÍCERO.

ENTRA: LIMA.

76' LIMA VEM AÍ!

73' GRANDE DEFESA DE DEIVITY!

Após cobrança de escanteio a bola sobrou com Geromel na pequena área. O zagueiro bateu colocado e o goleiro defendeu com as pernas. INCRÍVEL!

73' MAIS UM ESCANTEIO!

Luan entra na área, busca Jael, mas Jonathan manda para escanteio!

69' FICOU NA BRONCA!

Jailson cai no gramado na hora de finalizar e pede um pênalti. Árbitro manda seguir.

68' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: MAICON.

ENTRA: ALISSON.

67' ESCANTEIO!

Jailson fica com a sobra na entrada da área e arrisca bater em gol. A bola desvia e vai para fora!

64' SUBSTITUIÇÕES NO CRUZEIRO!

SAEM: KAYRON E WAGNER.

ENTRAM: RENNER E FOGUINHO.

62' SÓ TIRO DE META!

Everton tenta driblar dentro da área, cai no gramado e pede o pênalti. Jean Pierre marca apenas o tiro de meta para o Cruzeiro.

60' SAI DA FRENTE JUIZ!

Everton acerta lindo chapeu no marcador, mas na sequência a bola pega em Jean Pierre, que atrapalha a jogada.

58' PRA FORA!

Maicon rola a bola e Cícero bate fraco. A bola vai no meio do gol e Deivity defende.

57' FALTA, FALTA, FALTA!

João Guilherme acerta carrinho em Everton na frente da grande área. Vai levar muito perigo.

56' Cícero cruza para a área buscando Jael, mas a bola para no goleiro.

54' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: MADSON.

ENTRA: JAEL.

53' Everton invade a área e passa para Cícero, mas o atacante não consegue dominar.

48' GOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO, KEYRON!

O atacante bate de pé esquerdo e a bola passa por baixo de Marcelo Grohe e entra. Cruzeiro 1 a 0.

47' PÊNALTI PARA O CRUZEIRO

Madson puxa Kozlowski dentro da grande área.

45' A bola volta a rolar na Arena do Grêmio.

Equipes voltam sem alterações, vamos para o segundo tempo!

45+1' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA ARENA. 0 a 0.

45' Um minuto de acréscimo!

37' OLHA O CRUZEIRO!

Geromel tenta afastar, a bola bate em Cícero e sobra com João Guilherme. O zagueiro arrisca para o gol, mas manda pra fora!

30' PERDEU!

Luan cruza para Cícero, que cabeceia pra fora. Lance incrível!

21' QUASE O PRIMEIRO!

Luan cobra falta e a bola passe muito perto da trave direita.

20' CARTÃO AMARELO!

Fernando Pinto comete a falta e é punido. Lance vai levar perigo.

18' PEGA DEIVITY!

Éverton acerta ótimo passe para Luan.. O camisa 7 chuta e o goleiro do Cruzeiro fez a defesa.

11' CHEGA O CRUZEIRO!

Jonathan arrisca de longe, mas manda por cima do gol de Marcelo Grohe.

2' NA TRAVE!

Luan cobra escanteio na cabeça de Kannemann e o zagueiro sobe mais alto que todos para cabecear na trave de Deivity.

0' Rola a bola na Arena do Grêmio

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes você vai conferir o jogo entre Grêmio x Cruzeiro-RS ao vivo.

CRUZEIRO

Deivity; Lucas Carvalho, Fernando Pinto, João Guilherme, Ben-Hur; Jonathan, Dê; Foguinho, Kayron, Willian Kozlowski; França.

Técnico: BenHur Pereira

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Madson (Ramiro), Geromel, Kannemann, Cortez; Jailson, Maicon; Léo Moura, Luan, Everton; Cícero.

Técnico: Renato Portaluppi

Jean Pierre Lima, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Max Augusto Guimarães Vioni.

Pela primeira vez no ano, os titulares do Grêmio irão entrar em campo. Renato Portaluppi terá de correr atrás dos pontos perdidos pelo grupo de transição.

Histórico do confronto

192 jogos

125 vitórias do Grêmio (472 gols)

33 vitórias do Cruzeiro (223 gols)

34 empates

O Cruzeiro é o oitavo colocado com quatro pontos. Chega na partida depois do empate sem gols com o Veranópolis em casa.

Os titulares do Grêmio estreiam no Gauchão neste sábado, contra o Cruzeiro, na Arena, pressionados por vitória. Em penúltimo no Estadual, o time precisa reagir para chegar aos 14 pontos necessários para se classificar à próxima fase.

m relação ao grupo que perdeu para o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, são três baixas: Edilson, vendido ao Cruzeiro, Fernandinho, que se transferiu para o futebol chinês, e o centroavante Lucas Barrios, que foi para o Argentinos Juniors. Em seus lugares, entram Madson, contratado do Vasco, Everton, que herdou a vaga de extrema pela esquerda, e Cícero, que ficou fora do Mundial por conta do regulamento de transferências da Fifa.

O técnico Renato estará, pela primeira vez, à frente do time nesta temporada. E, embora reconheça o favoritismo contra o Cruzeiro, admite o cenário de pressão.

— Não podemos pensar em outro resultado (que não seja a vitória). Ganhamos um ponto de 12. É correr atrás do prejuízo, que é grande. Mas a gente vai trabalhar para conquistar o Gaúcho também. O Grêmio é grande, time com torcida grande, plantel caro. Está na hora de voltar a vencer no Gaúcho — observou.

Para o jogo deste sábado, o Cruzeiro do técnico Ben Hur Pereira tem como dúvidas Foguinho ou Vágner no meio e Kairon ou Michel no ataque. Como ainda se ressente de dores musculares, o polêmico Vágner poderá ser preservado para as próximas rodadas. O treinador sonha repetir a façanha de 2013, em que foi o primeiro time brasileiro a vencer o Grêmio na Arena.

— Também naquele dia o Grêmio começou a usar seus titulares. Luxemburgo escalou todo mundo que podia. Mas fizemos um grande jogo. Não foi uma vitória por acaso. O Grêmio não amassou, perdemos mais gols do que eles — recorda Pereira.