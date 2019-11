Resultado Central x Sport pelo Campeonato Pernambucano 2018 (1-1)

Apesar de menos um, Sport arranca empate do Central e assume liderança provisória

19:25 Os times voltam a campo já nessa quarta-feira (7). Os alvinegros vão a Paulista para enfrentar o América no Ademir Cunha às 21h (de Brasília), pela 6ª rodada do Estadual, enquanto que os leoninos viajam até Macapá e fazem a estreia na Copa do Brasil para enfrentar o Santos-AP, às 19h30 (de Brasília), no Zerão

19:23 Com o resultado, a Patativa chega a sete pontos e fica na 3ª posição, atrás do Náutico por ter feito menos gols. O Leão, por outro lado, pula ao topo da tabela provisoriamente e somando agora oito pontos, podendo ser ultrapassado pelo próprio Timbu - enfrenta o Pesqueira às 21h - e por Vitória ou América, que duelam nesse domingo (4), às 17h, em horários de Brasília

92' Final de jogo no Lacerdão para Central 1x1 Sport! Com um gol em cada tempo, as equipes ficam no empate em partida bastante equilibrada

90' Dois minutos de acréscimo

88' Partida vai se aproximando da reta final e, ao que tudo indica, vai ficar no empate

86' Substituição no Central! SAI Luizão, ENTRA Al-Sarori

85' Vem aí Al-Sarori no Central! Será o primeiro jogador do Iêmen a atuar no Brasil

83' Centralinos agora ficam mais recuados e sentem o empate leonino

81' Substituição no Central! SAI Graxa, ENTRA Lucas Silva

80' Vem aí Lucas Silva na Patativa! Vai ser a segunda mudança na equipe

78' Rubro-negros se animam com o gol e vão para cima tentando a virada

76' GOOOOOOOLAÇOOOOO DO SPORT! MARLONE! Camisa 10 do Leão cobra falta com perfeição e manda no ângulo, deixando tudo igual dentro de campo. Central 1x1 Sport

75' Cartão amarelo para Dudu Gago! Lateral-direito do Central é punido por falta em Capa

74' Apesar da pouca criatividade, o Leão tenta o empate a todo custo

72' UHHHHHHHHHH! Leandro Costa chuta de longe e tenta surpreender Magrão, que evita o gol

71' Cartão amarelo para Mateus Issa! Meia do Central é punido por retardar o reinício do jogo

69' Mais da metade do segundo tempo e o confronto fica bem equilibrado

67' Luizão cai em campo e abre o supercílio, paralisando o jogo

65' Cartão amarelo para André! Atacante do Sport é advertido por reclamação

64' Leão não consegue ser criativo e sente a inferioridade numérica

62' UHHHHHHHHH! Charles cobra escanteio fechado e quase faz um gol olímpico

61' UHHHHHHHHHH! Leandro Costa fica com a sobra após corte ruim da defesa e obriga Magrão a fazer boa defesa

60' Substituição no Sport! SAI Gabriel, ENTRA Ronaldo Alves

58' Cartão vermelho para Henríquez! Zagueiro do Sport recebe o segundo amarelo após falta em Douglas Carioca e é expulso

57' Patativa vai se atirando ao ataque e tenta buscar o segundo gol

55' Jogo é pouco movimentado e fica sem emoções no momento

53' Cautelosa, a Patativa mantém a mesma postura do primeiro tempo e joga em função do erro leonino

51' Apesar disso, o Sport é mais intenso no ataque, enquanto o Central é mais recuado e joga no contra-ataque

49' Assim como na etapa inicial, times criam poucas jogadas até agora

47' Nelsinho tenta dar mais mobilidade e criatividade ao meio-campo, que estava bem povoado, porém pouco veloz e criativo

45' Bola rolando para o segundo tempo no Lacerdão de Central 1x0 Sport!

18:34 Patativa, porém, volta apenas agora. Time é o mesmo que terminou o primeiro tempo

18:31 Leão retorna para o segundo tempo. Marlone em campo na vaga de Neto Moura

45+2' Fim de primeiro tempo no Lacerdão para Central 1x0 Sport! Gol de Leandro Costa deixa a Patativa em vantagem

45+1' Cartão amarelo para Henríquez! Zagueiro do Sport é punido por reclamação

45' Dois minutos de acréscimo

44' Leandro Pereira tenta completar cruzamento, todavia a bola vai direto para fora

42' Jogo até tem mais tempo de bola rolando, porém falta criatividade aos dois lados

40' Minutos finais do primeiro tempo vão se aproximando e o confronto é bastante truncado e equilibrado, sem muitos lances ofensivos

38' Apesar de tentar se atirar ao ataque, o Leão não consegue passar pela marcação alvinegra, que mostra boa postura até o momento

36' Cartão amarelo para Rithely! Volante do Sport é punido por falta em Dudu Gago

35' Substituição no Central! SAI Júnior Lemos, ENTRA Mateus Issa

33' Meia Júnior Lemos, do Central, cai em campo e jogadores começam a se desentender. Rithely mostra muita irritação com a queda do atleta da Patativa

31' Leoninos pressionam e procuram espaços para alcançar o empate, no entanto não são efetivos

29' Mais ofensivos, os rubro-negros começam a sair com mais intensidade

27' Substituição no Sport! SAI Thallyson, ENTRA Leandro Pereira

25' Vai entrar Leandro Pereira na vaga de Thallyson. É a primeira mexida no Leão

23' Meio-campo do Sport bem povoado, mas com falta de criatividade. Os atletas não conseguem fazer boa ligação ao ataque

21' Confronto fica sem movimentação e bastante monótono no momento

19' Os alvinegros, porém, controlam o ritmo e seguem jogando em função do erro do adversário, que é sua principal arma no certame

17' Mesmo com a posse de bola, o Sport não mostra poder criativo e não leva muito perigo à meta centralina

15' Douglas Carioca fica com a sobra após cobrança de falta na pequena área e manda para longe

13' Tranquilo com o resultado, o alvinegro controla bem a bola e joga no erro rubro-negro para tentar ampliar a vantagem

11' Mesmo em desvantagem, o Leão não consegue esboçar uma reação imediata e deixa a Patativa à vontade

9' GOOOOOOOOOL DO CENTRAL! LEANDRO COSTA! Capa perde para Luizão e Júnior Lemos aproveita para fazer boa jogada individual. O meia cruza e Leandro Costa explora descuido de Fabrício para cabecear. A bola quica e morre no fundo da rede. Central 1x0 Sport

8' Partida é intensa, mas pouco criativa até o momento, ficando bastante equilibrada

6' Cartão amarelo para Eduardo Erê! Volante do Central é punido por reclamação, ficando suspenso e desfalca diante do América na próxima quarta-feira

6' Cartão amarelo para Danilo Quipapá! Zagueiro do Central é punido por falta em Capa

4' UHHHHHHHHH! André recebe cruzamento de Gabriel na pequena área e chuta próximo à trave esquerda

4' Leão trabalha mais a bola e já procura os espaços na defesa adversária

2' Partida começa bem truncada e com muitas faltas

0' Bola rolando no Lacerdão para Central x Sport! Saída de bola é da Patativa

17:29 Tudo pronto para a bola rolar! Acompanhem conosco

17:27 Jogadores já se cumprimentaram e agora batem bola antes do apito inicial

17:25 Equipes perfiladas para execução do hino de Pernambuco

17:24 TIMES NO GRAMADO! Central de branco e Sport de cinza

17:22 Torcedores seguem chegando ao estádio para o duelo de instantes

17:19 Na história, total de 269 jogos, com 176 vitórias rubro-negras, 28 do alvinegro e 61 empates

17:16 Já já a bola vai rolar! Não saiam daqui!

17:13 Times já estão de volta ao vestiário. Treinadores vão dar as últimas instruções antes de entrar em campo

17:10 Jogadores do Leão também estão no gramado realizando o último trabalho antes da bola rolar

17:07 Atletas da Patativa realizam aquecimento em campo antes do apito inicial

17:01 Cerca de meia hora para o confronto de logo mais e os torcedores ainda se concentram nas proximidades

16:58 Total de oito pessoas presas por arruaça e porte de explosivos nos arredores do Lacerdão. Informação do juiz Marupijara Ribas, do juizado do torcedor presente ao estádio

16:55 Goleiros das duas equipes sobem ao campo de jogo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

16:49 Dos cinco jogos disputados, o alvinegro vai repetir a escalação pela quarta vez. Só não repetiu na última devido às ausências forçadas

16:46 Partida de instantes vai marcar a estreia de Léo Ortiz no Leão. Léo veio emprestado do Internacional e vai substituir o ídolo Durval, que foi sacado do time titular

16:43 Torcedores das duas equipes já começam a ocupar seus respectivos espaços na arquibancada do Lacerdão

16:40 Reservas dos alvinegros: França, Luís Felipe, Paulinho Curuá, Bruno Oliveira, Idevan, Lucas Silva, Mateus Issa, Nickson, Itacaré e Al-Sarori

16:38 CENTRAL DEFINIDO! Conforme já era esperado, a Patativa está confirmada com: Murilo; Dudu Gago, Danilo Quipapá, Vitão e Charles; Douglas Carioca e Eduardo Erê; Graxa e Júnior Lemos; Luizão e Leandro Costa

16:35 Banco rubro-negro: Agenor, Durval, Ronaldo Alves, Sander, Pedro Castro, Marlone, Thomás, Leandro Pereira e Reinaldo Lenis

16:33 SPORT ESCALADO! Sem Marlone, poupado por opção de Nelsinho, o Leão vai a campo com: Magrão; Fabrício, Henríquez, Léo Ortiz e Capa; Anselmo, Rithely e Thallyson; Neto Moura; Gabriel e André

16:30 Faltando uma hora para a bola rolar, as duas delegações já estão no estádio para a partida de logo mais. Expectativa de um bom público para o confronto

Bem vindo, torcedor! Acompanhe o tempo real de Central x Sport ao vivo, pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano 2018. O jogo acontece neste sábado (3), às 17h30 (horário de Brasília). Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil

LOCAL: Estádio Luiz Lacerda (Lacerdão)

ARBITRAGEM: Sebastião Rufino Filho, com o auxílio de Cleberson Nascimento Leite e Ricardo Chianca

Na partida deste sábado (3), o Central faz seu terceiro jogo contra um time da capital. Nas duas partidas anteriores, o time conseguiu uma vitória e um empate, contra Náutico e Santa Cruz, respectivamente. A última partida da Patativa foi um empate em casa contra o Flamengo de Arcoverde

O Leão vem de uma vitória segura contra o Pesqueira na última rodada, depois de ter perdido o primeiro clássico do ano frente ao Náutico. O triunfo levou o time até a vice-liderança do estadual. Com uma vitória, dependendo do resultado do Timbu, o time rubro-negro pode alcançar a primeira colocação

Mesmo invicto na competição, Mauro Fernandes jogou o favoritismo todo para o time rubro-negro, enfatizando que o time tem que jogar com inteligência se quiser obter um resultado positivo.

"O jogo é difícil, nós sabemos que vamos enfrentar uma equipe da galeria de cima do futebol brasileiro, o Sport é uma equipe fortíssima, da elite e um dos líderes do campeonato. Nós temos que procurar fazer com que a equipe do Central possa fazer um jogo seguro, com bastante inteligência, para que nos possamos neutralizar as principais peças do Sport, e fazer um jogo que nos dê a possibilidade de conseguirmos uma vitória"

Apesar de ter se recuperado da derrota no clássico, o técnico Nelsinho Baptista demonstrou preocupação com a força do time caruarense, já que a equipe é uma das poucas invictas no campeonato. Para isso, ressaltou a análise que vem sendo feita sobre o adversário

"Central é um time que vem com uma vitória e três empates e já temos um pouco de conhecimento pela análise que o clube está fazendo. Eles estão conseguindo resultados importantes, são bem entrosados e será um duelo bastante difícil para nós. Teremos que ter muita atenção em campo", prevê o comandante rubro-negro

Há chances de novidades entre os 11. Isso se deve ao fato de Nelsinho poder contar com o retorno de Rithely, que estava com entorse no tornozelo e envolvido em negociações durante o início do ano, além de Raul Prata ter sido vetado novamente

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CENTRAL: Murilo; Dudu Gago, Danilo Quipapá, Vitão e Charles; Douglas Carioca e Eduardo Erê; Graxa e Júnior Lemos; Luizão e Leandro Costa. Técnico: Mauro Fernandes

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORT: Magrão; Fabrício, Henríquez, Léo Ortiz e Capa; Anselmo e Rithely; Neto Moura e Marlone; Gabriel e André. Técnico: Nelsinho Baptista