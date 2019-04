Jamaal brilha, Botafogo derrota Liga Sorocabana e reencontra caminho das vitórias no NBB

Após muito tempo, o Botafogo reencontrou o caminho das vitórias no NBB e conquistou o seu primeiro triunfo em 2018: nesta terça (3), a equipe de Márcio Andrade foi até o Ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba, derrotou a Liga Sorocabana por 75 a 68 e finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento da competição.

Com esse resultado, a equipe de General Severiano alcançou a 13ª posição, saindo da zona da degola da competição, chegando à marca de 3 vitórias e 14 derrotas, estando a um resultado positivo atrás do Joinville, primeiro clube na zona de play-offs. A Liga Sorocabana, por sua vez, continua no último lugar, com apenas duas vitórias. Por isso, esse resultado pode parecer mais importante do que é: com as vitórias no primeiro e no segundo turno, o alvinegro possui vantagem no critério de desempate, que pode ser determinante para uma possível briga contra a Liga Ouro.

O próximo compromisso do Botafogo será na terça-feira (6), quando enfrentará o Basquete Cearense, nono colocado da competição, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. A Liga Sorocabana, por sua vez, medirá forças na quarta-feira (7) contra o Paulistano, líder do NBB, fora de casa, no Ginásio Antonio Prado Junior.

Primeiro tempo com reviravoltas

A Liga Sorocabana foi superior no primeiro período, tendo Lucão como grande destaque. O camisa três contribuiu com 7 pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos e ajudou a equipe da casa a sair com uma vantagem de 21 a 19 nos primeiros dez minutos, com o Botafogo diminuindo a vantagem com uma bola de três de Guga nos segundos finais.

No segundo período, a LSB pareceu que ia manter a vantagem, com um arremesso de três de Drudi logo nas primeiras jogadas. Após isso, porém, o Botafogo conseguiu crescer no jogo e, com importantes intervenções de Fabrício e Rodrigo Bahia, conseguiu virar a partida faltando cerca de sete minutos para o fim. No decorrer da partida, o americano Jamaal Smith começou a abrir seu leque de habilidade e, com aproveitamento perfeito, ajudou a equipe de General Severiano ir ao intervalo com a vantagem de 42 a 33 no placar, provando a grande atuação no segundo quarto.

Liga Sorocabana tenta reagir mas Botafogo administra vantagem

No retorno do intervalo, a equipe da casa voltou jogando melhor, com algo parecido do que havia sido apresentado no primeiro período. Com boas atuações de Cook e Andrezão, a Liga Sorocabana conseguiu encostar no placar e diminuiu a vantagem do alvinegro em apenas quatro pontos faltando cerca de um minuto para o fim do quarto. Foi aí que Jamaal e Guga apareceram convertendo importantes bolas de três pontos, o que resultou no placar de 62 a 54 para os visitantes.

O último quarto, porém, não teve um grande nível técnico, com as equipes sentindo o forte ritmo da partida e com atuações de inferiores ao que havia sido apresentado nos últimos 30 minutos. Os oito ponos de Brite não foram capazes de superar Jamaal e companhia e, apesar da vitória no período por 14 a 13, a equipe da casa saiu de quadra derrotada por 75 a 68.

Destaques da partida

Liga Sorocabana

Brite: 15 pontos, 3 assistências e 6 rebotes

Drudi: 14 pontos e 2 rebotes

Lucão: 11 pontos e 9 rebotes

Cook: 10 pontos, 2 assistências e 4 rebotes

Botafogo

Jamaal Smith: 24 pontos, 5 assistências e 4 rebotes

Gabriel: 13 pontos e 4 rebotes

Rodrigo Bahia: 8 pontos e 2 assistências

Coimbra: 6 pontos e 9 rebotes