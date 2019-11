Resultado Coritiba x Atlético-PR pelo Campeonato Paranaense 2018 (0-1)

SEGUNDO TEMPO

No começo dos 45 minutos finais, parecia questão de tempo que o Coritiba abrisse o placar no Couto Pereira, tanto que logo aos 6', Santos foi obrigado a fazer grande defesa no chute de Parede. A resposta do Atlético-PR foi imediata, quando Ederson concluiu jogada ensaiada em falta cobrada por João Pedro. O atacante cabeceou sem chances para Wilson, abrindo o placar. Daí em diante, o Furacão só controlou o jogo e cedeu poucas oportunidades ao ataque do Coxa.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa de jogo foi marcada pelo equilíbrio, com as duas equipes priorizando o uso da velocidade. Apesar das poucas chances, as que aconteceram, contaram com grande defesa dos goleiros de ambos os times. Sem ceder espaços, volantes e zagueiros foram os destaques das equipes.

Com o resultado, o Coritiba fica em 4º, com cinco pontos no Grupo A. Atlético-PR amplia vantagem no Grupo B e permanece na liderança com dez pontos.

49' FIM DE JOGO NO COUTO PEREIRA. CORITIBA 0 x 1 ATLÉTICO-PR.

48' Escanteio para o Coxa. Até Wilson vai para a área e consegue o cabeceio, mas Santos defende.

47' Coritiba tenta seguidos cruzamentos em busca do empate, mas nenhum é efetivo.

46' PÚBLICO TOTAL: 16.550.

45' +4. VAMOS ATÉ OS 49 MINUTOS DE JOGO.

44' Coritiba ganha escanteio e vai todo mundo para a área. Na cobrança, Kelven cabeceia para fora.

42' Julio Rusch bate falta e zaga do Furacão afasta com um chutão.

40' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA

Sai: Vitor Carvalho

Entra: Thiago Lopes

39' Léo Pereira foi titular nos primeiros jogos, quando Emerson ainda não estava disponível.

39' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Ederson

Entra: Léo Pereira

38' Jogo esfria no Couto Pereira. Times parecem ter sentido lado físico.

36' UUUUUUUUUH! Ederson tenta marcar no ângulo direito, mas bola sai raspando a trave de Wilson.

34' Kady ajeita para a perna esquerda e bate forte para fora.

33' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA

Sai: Iago

Entra: Yan

30' Demethryus dribla Vitor Carvalho e cruza para Ederson, que tenta um voleio, mas bola vai para fora.

27' Kady tenta achar Alecsandro na área, mas defesa do Atlético-PR se antecipa e tira a bola da área.

26' UUUUUH. Vitor Carvalho recebe sozinho, mas cabeceia ao lado do gol, perdendo a chance do empate.

24' Felipe Dorta é o artilheiro do time na competição, com dois gols.

24' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Yago

Entra: Felipe Dorta

23' ASSIM FICA DIFÍCIL EMPATAR. Alecsandro bate muito franco e Santos encaixa sem problemas.

23' Falta perigosa para o Coritiba. Alecsandro vai para a cobrança.

21' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA

Sai: Ruy

Entra: Kady

19' Guilherme Parede manda a bomba, mas ela bate em Deivid e sai.

18' Coritiba parece não ter se abalado depois do gol e mostra paciência para encontrar espaços.

17' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Giovanny

Entra: Demethryus

15' Ederson bate cruzado para uma fácil defesa de Wilson.

14' TCHECO EXPULSO. Auxiliar-técnico do Coritiba reclama da falta que deu origem ao gol do Atlético-PR e é expulso.

13' Parede dribla Cascardo na área, mas lateral se recupera corta e manda para escanteio.

12' IMPEDIMENTO. Ruy encontra Júlio Rusch sozinho, mas bandeira assinala posição irregular.

11' Ederson faz o primeiro gol dele no Campeonato Paranaense.

10' GOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! João Pedro cobra falta no segundo pau e Ederson cabeceia para o fundo da rede. Está aberto o placar no Couto Pereira.

7' Coxa pressiona saída de bola e não deixa o Atlético respirar.

6' SANTOOOOOOOS! Ruy toma a bola de José Ivaldo no campo de ataque, tabela com Parede, que dribla e bate forte. Santos faz um verdadeiro milagre no Alto da Glória.

3' Coritiba tenta mudar característica e manter mais a posse de bola.

2' Alecsandro deixa passar cruzamento e Guilherme Parede pega a sobra e bate fraco, nas mãos de Santos.

1' Iago Dias manda no alto para Alecsandro. O aniversariante do dia tenta uma bicicleta, mas erra o arremate.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM CURITIBA. CORITIBA 0 x 0 ATLÉTICO-PR.

18:02 TIMES VOLTAM SEM ALTERAÇÕES.

Com o atual resultado, o Coritiba perde duas posições e fica em 4º no Grupo A, com seis pontos. Já o Atlético-PR continua na liderança do Grupo B, com oito.

FINALIZAÇÕES:

ATLÉTICO-PR - 7

CORITIBA - 5

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO COUTO PEREIRA. CORITIBA 0 x 0 ATLÉTICO-PR.

44' +1. VAMOS ATÉ OS 46 MINUTOS.

43' Cascardo tabela com Ederson e cruza. Defesa do Coritiba agradece e tira com tranquilidade.

40' Furacão consegue manter posse no campo de ataque, mas peca no último passe.

39' Coritiba tenta buscar espaço, mas marcação do Furacão é forte e não dá chance para o ataque alviverde.

37' Bruno Guimarães aciona Giovanny, que tenta surpreender Wilson, mas goleiro consegue encaixar com tranquilidade.

36' Giovanny cobra escanteio e defesa alviverde afasta.

36' Atlético-PR faz blitz na frente da área do Coxa, mas César Benítez manda para escanteio.

32' Júlio Rusch bate escanteio e na sobra, Ruy isola.

30' Coritiba tenta utilizar velocidade, enquanto Atlético procura tocar mais a bola.

27' Times fazem jogo muito movimentado, mas com poucas chances claras de gol.

26' ASSIM NÃO RUSCH. Alecsandro disputa na área e a bola sobra na frente da área. O meia chuta, mas manda longe do gol.

25' RESPOSTA DO FURACÃO! Deivid se vê livre e bate de longe. Wilson novamente faz grande intervenção.

23' QUASE O PRIMEIRO! Iago Dias faz boa jogada com Ruy, que vira o jogo para Guilherme Parede. O meia bate forte e a bola vai na rede pelo lado de fora, assustando o goleiro do Furacão.

21' Ederson não consegue alcançar cruzamento de Giovanny.

20' William Matheus lança muito forte para Ruy, que não consegue alcançar. Bola vai para a linha de fundo.

17' Times se alternam na posse de bola, mas Atlético-PR é mais criativo.

16' Romércio arma contra-ataque com William Matheus e João Pedro faz corte providencial.

14' Coritiba consegue chegar ao campo de ataque e tem sequência de escanteios.

12' Júlio Rusch cobra falta na cabeça de Romércio, que cabeceia para fora.

10' CARTÃO AMARELO. Bruno Guimarães derruba Ruy no meio e toma o primeiro cartão do clássico.

9' JOGO PARADO. Alecsandro e Bruno Guimarães se chocam e recebem atendimento médico.

7' WILSOOOON! Giovanny faz bela tabela com Ederson. O atacante recebe e bae no ângulo para uma grande defesa do goleiro Coxa Branca.

6' Vitor Carvalho tenta tabelar com Alecsandro, mas defesa do Furacão consegue cortar.

4' Coritiba pressiona saída de bola do Furacão, mas não consegue roubar a bola.

3' Iago Dias bate de muito longe, mas a bola acaba indo para longe.

1' UUUUUUUUUUH! Renan Lodi recebe fora da área e manda a bomba, raspando a trave do goleiro Wilson.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA O JOGO NO COUTO PEREIRA

16H57 - TIMES JÁ EM CAMPO PARA EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL.

BANCO DO FURACÃO: Caio, Diego, Léo Pereira, Nicolas, Guilherme Rend, Pierre, Demethryus e Felipe Dorta

ATLÉTICO-PR ESCALADO: Santos; Cascardo, José Ivaldo, Emerson e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães, Giovanny e João Pedro; Yago e Ederson.

BANCO DO COXA: Rafael Martins, Léo Andrade, Marcos Moser, João Paulo, Simião, Kady, Thiago Lopes, Yan Sasse e Evandro

CORITIBA ESCALADO: Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Julio Rusch, Vitor Carvalho, Iago, Ruy; Guilherme Parede e Alecsandro.

Bem vindo, torcedor! Acompanhe o tempo real de Coritiba x Atlético-PR ao vivo, pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano 2018. O jogo acontece neste domingo (3), às 17h. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil.

LOCAL: Couto Pereira.

ARBITRAGEM: Lucas Paulo Torezin, com o auxílio de André Luiz Severo e Wesley Waldir Marmitt.

Na última rodada do estadual, o Coritiba conseguiu sua primeira vitória na temporada, ao triunfar sobre o União-PR. Com o resultado, o Coxa chegou aos cinco pontos, ocupando a terceira colocação do Grupo B, empatado com os líderes, porém perdendo nos critérios de desempate.

Contra o Cianorte, na 3ª rodada da competição, o Atlético-PR perdeu o 100% de aproveitamento. Apesar disso, a equipe alternativa que foi escolhida para atuar no estadual, continua na liderança do seu grupo, com sete pontos conquistados.

Uma das características principais do Coxa na última temporada, está o fato de que a equipe utiliza de muitos jogadores da base alviverde. Entre eles, está o atacante Iago, que vê o clássico como uma oportunidade de buscar espaço entre os titulares do time.

"Todos estão muito motivados, inclusive os pratas da casa, que querem mostrar seu futebol. O Sandro está estudando o time e todos estão correndo, motivados para fazer um bom ano", afirmou Iago.

Segundo Tiago Nunes, que foi escolhido para comandar essa equipe alternativa do Furacão, os resultados que estão sendo conquistados dentro de campo têm sido um fator essencial para que a ansiedade do time em jogar um clássico diminua.

"É mais um jogo que a gente tem que dar uma atenção especial. A gente sabe da magnitude, da importância, da história do clássico, mas temos que manter a tranquilidade acima de tudo, muito foco no que a gente vem construindo nos jogos anteriores e também durante os treinamentos", ressaltou.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA: Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Julio Rusch, Vitor Carvalho, Iago, Thiago Lopes; Guilherme Parede e Alecsandro.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-PR: Santos; Gustavo Cascardo, Emerson, Zé Ivaldo e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães e João Pedro; Giovanny (Felipe Dorta), Yago e Ederson.