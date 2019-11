Resultado Nova Iguaçu x Flamengo no Campeonato Carioca 2018 (0-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma ótima noite, e até a próxima!

As semifinais da Taça Guanabara já estão definidas:



Quinta-feira (08): Boavista x Bangu

Sábado (10): Flamengo x Botafogo



Flamengo e Boavista tem a vantagem do empate.

Classificação final do Grupo B:



1º- Flamengo- 13 pontos

2º- Bangu- 8 pontos

3º- Vasco- 7 pontos

4º- Nova Iguaçu- 5 pontos

5º- Cabofriense- 4 pontos

6º- Volta Redonda- 4 pontos

Com um golaço improvável de Rhodolfo, o Rubro-Negro encerra a Taça Guanabara com 13 pontos, em 15 disputados. Já o Laranjão encerra o turno com 5 pontos, na quinta posição.

FIM DE PAPO NO MANÉ GARRINCHA! NOVA IGUAÇU 0 x 1 FLAMENGO!

48' Rhodolfo foi levando, levando até chegar na intermediária e arriscou um chutaço, no cantinho. Flamengo 1 a 0.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO! É DE RHODOLFO!

47' Tem em Cabo Frio, e é de classificação: Cabofriense 0 x 2 )An Bangu. O Alvirrubro da Zona Oeste está nas semifinais da Taça Guanabara.

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' POR MUITO POUCO! Paquetá tocou para Vinicius que cruzou rasteiro para Marlos, e a bola passou um pouco na frente do colombiano.

41' Cartão amarelo para Marlos Moreno, do Flamengo.

40' Vinicius Paquetá é primo de segundo grau do Lucas Paquetá, do Flamengo.

40' Mudança no Nova Iguaçu: Sai: Wesley / Entra: Vinicius Paquetá

38' UHHHHH! Rodinei cruzou rasteiro, a bola passou por Paquetá e Raphael jogou para escanteio.

35' VINICIUS ESTÁ EXPULSO! O camisa 5 tocou com a mão na bola, e levou o segundo amarelo. Adriano, também levou amarelo.

31' Em São Januário: Vasco 3 (Bruno Cosendey) x 1 (Marcelo) Volta Redonda

30' Mudança no Nova Iguaçu: Sai: Caio Cézar / Entra: Daniel

26' Cartão amarelo para Vinicius, do Nova Iguaçu.

24' Mudança no Flamengo: Sai: Diego / Entra: Marlos Moreno

22' Cartão amarelo para Rhodolfo, do Flamengo.

19' Flamengo não consegue atacar nesse segundo tempo. Partida fica em ritmo lento, em Brasília.

14' Murilo Henrique cobrou a falta na barreira.

13' Falta perigosa para o Nova Iguaçu, que mexe: Sai: Jonathan / Entra: Robinho

12' Mudança no Flamengo: Sai: Lincoln / Entra: Vinicius Júnior

10' Precisando da vitória, o Nova Iguaçu parte para cima do Flamengo, em busca do gol.

8' UHHHHHH! Grande jogada individual de Adriano, que deixou Everton no chão e chutou colocado, para fora.

6' Como é o primeiro jogo de alguns jogadores, e o primeiro dessa equipe montada, o Flamengo peca na execução de algumas jogadas e não consegue criar.

2' Um contra-ataque fulminante do Flamengo, mas ao tabelar com Diego, Everton ficou em impedimento.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta ao gramado. Flamengo muda: Sai: Pará / Entra: Rodinei

No intervalo:



Vasco 2 x 0 Volta Redonda

Cabofriense 0 x 1 Bangui

Com boa movimentação dos jogadores do meio, o Flamengo foi amplamente superior no primeiro tempo, mas precisa melhorar a pontaria. Nova Iguaçu só chegou com perigo uma vez, e busca atacar pela direita da defesa rubro-negra.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! NOVA IGUAÇU 0 x 0 FLAMENGO

41' JEFFERSON SENSACIONAL! Éverton Ribeiro achou Diego na direita que cruzou para Lincoln chutar forte e Jefferson salvou o Laranjão com o peito.

39' Cartão amarelo para Lucas Paquetá, do Flamengo.

38' SALVA RAPHAEL! Linda bola de Lucas Paquetá para Lincoln que cavou, mas Raphael Neuhaus salvou.

33' UHH! Primeira chegada do Nova Iguaçu, e Wesley bateu com perigo, por cima do gol de César.

31' Tem gol: Cabofriense 0 x 1 (Michel) Bangu

31' POR CIMA! Diego cobrou falta com força, mas a bola subiu e foi por cima do gol.

29' JEFFERSON! Jogada individual interessante de Éverton Ribeiro pela direita, e o camisa 7 chutou direto para o gol forçando uma boa defesa do goleiro do Laranjão.

26' UHH! Lincoln ganhou na linha lateral, e tocou para Paquetá que, com muito espaço, resolveu arriscar mas a bola subiu.

23' UHHHH! Boa jogada individual de Éverton Ribeiro, que tocou para Diego abrir para Pará cruzar e Paquetá emendar de primeira, por cima do gol.

21' Não terá parada técnica na partida de hoje.

19' PEGOU MAL! Everton saiu na cara do gol, mas pegou com o tornozelo e a bola não foi na direção do gol. Na sequência, Paquetá e Pará não se entenderam.

15' Lincoln fez boa jogada e tocou para Diego, que rolou para Pará, mas o lateral chutou completamente torto. Flamengo cresce na partida.

15' Mais um gol em São Januário: Vasco 2 (Rildo) x 0 Volta Redonda

13' Cartão amarelo para ?Wescley, do Nova Iguaçu.

12' UHHHH! Juan lançou Diego na esquerda, o camisa 10 trouxe para o meio e cruzou para Lincoln, mas o atacante não alcançou por pouco.

8' Caso não perca hoje, o Flamengo terminará a fase de classificação da Taça Guanabara, invicto.

4' Flamengo tem a posse de bola, mas ainda não conseguiu criar alguma chance de gol.

1' Everton ganhou no corpo do Wallace, mas a arbitragem marcou o impedimento do atacante rubro-negro.

0' Com 18 segundos, em São Januário: Vasco 1 (Thiago Galhardo) x 0 Volta Redonda

BOLA ROLANDO NO MANÉ GARRINCHA!

Equipes em campo! Vai começar a partida no Estádio Nacional Mané Garrincha

Além de Nova Iguaçu x Flamengo, as outras duas partidas do grupo B também começarão às 17h:



Vasco x Volta Redonda

Cabofriense x Bangu

Até a última sexta-feira, 11.400 ingressos foram vendidos. A carga disponibilizada foi de 20 mil.

NOVA IGUAÇU ESCALADO! Jefferson; Wallace, Raphael Neuhaus, Murilo Henrique e Lucas; Vinicius, Paulo Henrique e Caio Cezar; Wescley, Jonathan e Adriano.

FLAMENGO ESCALADO!

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Nova Iguaçu x Flamengo ao vivo, partida válida pela última rodada do Grupo B da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca 2018.

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ) comandará, e será auxiliado por Eduardo de Souza Couto (RJ) e João Luiz Coelho de Albuquerque (RJ).

A equipe iguaçuana foi eliminada da Copa do Brasil ao empatar em casa com o Bragantino, 1 a 1, e o goleiro Jefferson prometeu foco total no Flamengo e na classificação para a semifinal do turno: "Temos que transformar frustração em motivação para fazer uma boa partida. A gente sabe que, se ganharmos, ficamos com a possibilidade muito grande de avançar à semifinal. É virar a chave e pensar no Flamengo e no Carioca".

Pelo lado do Laranjão, o destaque é o atacante Adriano que marcou nove gols no último Campeonato Carioca, e foi o vice-artilheiro atrás de Guerrero, marcou o primeiro gol da Copa do Brasil 2018 e tem dois gols nessa edição do estadual.

O técnico Paulo César Carpegiani não terá à disposição os atacante Henrique Dourado e Felipe Vizeu, o volante Willian Arão e o zagueiro Réver. Porém, a partida de logo mais marcará a estreia da equipe mais próxima do ideal que Carpegiani quer escalar na estreia da Libertadores, contra o River Plate-ARG, no dia 28 de fevereiro.

Já o Nova Iguaçu empatou com o Bangu, também em 0 a 0, e perdeu a chance de assumir a segunda colocação do grupo.

Na última rodada, o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Vasco no Maracanã, em um clássico abaixo do esperado. Veja os melhores momentos:

O Rubro-Negro já jogará classificado, com a primeira colocação garantida, e sabendo qual será o seu adversário: o Botafogo, que se classificou como o segundo do Grupo C. Caso o Laranjão da Baixada consiga a classificação, e para isso precisa obrigatoriamente de uma vitória, enfrentará o Boavista.