Resultado Brasil de Pelotas x Internacional pelo Campeonato Gaúcho 2018 (1-0)

Obrigado a você que acompanhou a vitória do Brasil de Pelotas em cima do Internacional pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em breve você pode conferir o pós-jogo e toda a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

O próximo desafio do Brasil de Pelotas é contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (7), na Arena do Grêmio. Já o Inter recebe o São José no estádio Beira Rio na próxima quinta-feira (8), às 20h30.

Com o andamento da rodada as equipes podem mudar de posição. O Inter pode perder a posição para o São José caso o zequinha vença o Caxias. A vitória do time de Porto Alegre também daria a liderança para o Brasil de Pelotas.

O Internacional fica com os nove pontosm na terceira colocação.

Com a vitória o Brasil de Pelotas chega aos 13 pontos e é o segundo colocado do Gauchão.

90+4' FIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO EM PELOTAS!

Vitória Xavante na 5ª rodada do Guchão. Itaqui marca o gol do jogo e o Brasil volta a vencer o Inter após 21 anos.

90' ACRÉSCIMOS!

MAIS QUATRO MINUTOS!

90' Cláudio Winck levanta na área, mas não leva perigo.

89' CARTÃO VERMELHO!

Leandro Camilo derruba Charles, leva o segundo amarelo e é expulso de campo. Arbitragem muita confusa de Roger Goulart.

86' Afasta a zaga do Internacional, mas o Brasil segue no ataque.

86' Bruno Collaço ganha na linha de fundo e acha novo escanteio, agora pelo lado esquerdo.

85' Leandro Leite bate em gol, a bola devia e o Xavante tem novo escanteio.

85' Escanteio para o Brasil de Pelotas.

83' SUBSTITUIÇÕES NO BRASIL DE PELOTAS!

SAI:ITAQUI E LUIZ EDUARDO.

ENTRA: SOUZA E ROBÉRIO.

81' PRA FORA!

Toty puxa o contra-ataque e finaliza, mas manda sem direção. Apenas tiro de meta para Marcelo Lomba.

78' CARTÃO AMARELO!

Cláudio Winck acerta Luiz Henrique na lateral. Falta para o Xavante.

75' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: ROGER.

ENTRA: JUAN ALANO.

73' Bola para Toty na linha de fundo. O camisa 7 tenta cruzar na área, mas manda direto pela linha de fundo.

71' CARTÃO AMARELO!

Agora foi para Charles, que pegou Itaqui.

71' CARTÃO AMARELO!

Itaqui comete falta em Charles e leva o amarelo.

70' FALTA DE ATAQUE!

Bruno Collaço levanta na área e Éder Sciola derruba Iago.

67' William Pottker tenta inverter jogada para Thales, mas exagera na força. Zagueiro evita a saída.

Jogador já havia feito isso no meio da semana contra o Boavista, pela Copa do Brasil, e também errou.

64' MARCELO LOMBA!

Itaqui manda de longe e Lomba faz grande defesa. É escanteio!

60' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL DE PELOTAS!

SAI: DEYVID SACCONI.

ENTRA: LUIZ HENRIQUE.

57' William Pottker já tem cartão amarelo.

57' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: MARCINHO.

ENTRA: WILLIAM POTTKER.

57' PASSOU PERTO!

Toty recebe livre, invade a área e tenta cruzar. A bola bate na zaga do Inter e volta no jogador, que finaliza. Porém, a bola foi para fora.

55' QUE LINDO!

Bruno Collaço, com muita categoria, acerta uma caneta em Winck.

54' PRA QUEM?

Cláudio Winck cobra na área e mais uma vez nunguém consegue finalizar.

54' CARTÃO AMARELO!

Éder Sciola comete falta em Patrick. É quase escanteio.

53' CAIU SOZINHO!

Marcinho avança pelo meio de campo, mas cai na hora de finalizar. Torcida Xavante grita o seu nome.

50' Cláudio Winck cobra na área, mas ninguém sobe para cabacear.

50' ESCANTEIO PARA O INTER!

Éder Sciola desarma Patrick e manda pela linha de fundo.

48' MARCELO PITOL!

Cláudio Winck cobra falta direto e o goleiro faz a defesa.

47' CARTÃO AMARELO!

Leandro Camilo agarra Roger é e advertido.

46' CARTÃO AMARELO!

Mesmo no banco de reservas, Daniel é punido pelo árbitro.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

Inter com a saída de bola.

INTERVALO | Brasil sem alterações!

INTERVALO | SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL!

SAI: CAMILO.

ENTRA: CLÁUDIO WINCK.

INTERVALO | "A equipe está bem. O jogo estava parelho,mas o Inter teve a expulsão. Temos que manter a expulsão", Itaqui.

INTERVALO | "Tentaremos em uma bola parada. Um jogo truncado. O árbitro deixou a partida chata. Não entendo que tenha sido um lance para expulsão", Camilo.

INTERVALO | CARTÃO AMARELO!

William Pottker foi punido após o término da primeira etapa por reclamação.

INTERVALO | Jogadores do Inter cercam a arbitragem no final do primeiro tempo. Atletas não aceitaram a expulsão de Ruan.

45+2' FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM PELOTAS!

Inter tem um jogador expulso e Brasil de Pelotas vai vencendo por 1 a 0.

45' ACRÉSCIMOS!

DOIS MINUTOS!

42' OLÉ!

Jogadores do Inter parecem nervosos em campo. Torcida Xavante grita OLÉ.

41' CARTÃO AMARELO!

Marcinho acertou Deyvid Sacconi por trás.

38' GOOOOOOOOOOOL DO BRASIL DE PELOTAS, ITAQUI!

Toty recebe dentro da área, divide perde e cai no gramado. No rebote Itaqui mandou muito forte da entrada da área a abriu o placar para o time da casa. QUE TIRO FOI ESSE?

35' Após expulsão Patrick foi recuado e Iago inverteu para a lateral direita. Cláudio Winck no aquecimento!

Dois amarelos e um vermelho em dois minutos. Esquentou o clima no Bento Freitas. #InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de fevereiro de 2018

33' ESQUENTOU O CLIMA NO JOGO!

33' CARTÃO VERMELHO!

Ruan faz falta em Tony, leva o segundo amarelo e vai para o chuveiro mais cedo. Muita reclamação por parte dos jogadores do Internacional.

32' CARTÃO AMARELO!

Deivity Sacconi faz talta em Camilo!

32' CARTÃO AMARELO!

Heverton abraça Roger e é punido pela arbitragem.

29' Itaqui cobra falta na berreira.



Jogo ruim até agora em Pelotas. Uma chance clara para cada lado, mas pouco futebol demonstrado. #InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de fevereiro de 2018

19' MAAAARCELOOOO PITOOOOOL!

Após cruzamento de Patrick na área a bola sobra com Roger. O centroavante ajeita o corpo e bate em gol, mas Pitol pega com os pés!

18' AONDE FOI PARAR ESSA BOLA?

Bruno Collaço chega na linha de fundo e tenta mandar para área, mas manda direto pra fora.

17' PRA FORA!

Itaqui levanta a bola na área e Heverton finaliza de cabeça, mas erra a direção.

16' CARTÃO AMARELO!

Ruan acerta carrinho em Calyson e é punido

14' PAROU!

Marcinho tenta passar no meio de dois marcadores e é parado com falta.

11' NÃÃÃO!

Marcinho recebe e tenta acionar Charles, que ia sair cara a cara com o goleiro, mas o passe foi muito curto.

10' FALTA PARA O BRASIL!

Roger e Leandro Leite ficam caídos no gramado. Árbitro chama a atenção do centroavante Colorado. Roger acertou o braço no rosto do adversário.

7' Afasta a zaga.

7' MAIS UM!

Novo escanteio para o Internacional pelo lado esquerdo de ataque.

7' RESERVAS DO INTER

Daniel, Cláudio Winck, Klaus, Fabinho, Fernandinho, Ronald, Juan Alano, William Pottker e Brenner.

6' Camilo levanta na segunda trave e Roger cabeceia nas mãos de Marcelo Pitol.

5' NOVO ESCANTEIO PARA O INTER!

4' AFASTA A DEFESA!

Camilo cobra escanteio na primeira trave e a zaga afasta.

4' ESCANTEIO PARA O INTER!

Marcinho faz a jogada e Patrick tenta cruzar. A bola pega na zaga e vai apra fora. Camilo na bola.

2' PRESSÃO XAVANTE!

Time da casa ataca pelos dois lados nesses primeiros minutos de jogo.

0' MAAAARCELO LOOOOMBA!

Éder Sciola recebe cruzamento e finaliza. Marcelo Lomba faz a primeira defesa do jogo.

0' UM, DOIS, TRÊS, BOLA ROLANDO EM PELOTAS!

Saída para o time da casa.

16:55 | EQUIPES JÁ EM CAMPO. FALTA POUCO PARA ROLAR A BOLA EM PELOTAS.

16:54 | ARBITRAGEM: Roger Goulart, auxiliado por Alduíno Mocelin e Michael Stanislau.

Inter no aquecimento! Grupo colorado adentra o gramado do Bento Freitas para o aquecimento antes do confronto deste domingo. #VamoInter #FeitosDePaixão pic.twitter.com/yZCoA2L9af — S. C. Internacional (@SCInternacional) 4 de fevereiro de 2018

Escalação do Internacional: Marcelo Lomba, Ruan, Danilo Silva, Thales e Iago; Rodrigo Dourado, Charles, Marcinho, Camilo, Patrick; Roger#InterVAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 4 de fevereiro de 2018

O Colorado soma 9 pontos no Campeonato Gaúcho em 3 jogos. Ocupando a 3ª posição neste início de temporada. Enquanto o adversário desta tarde, o Brasil-PEL, é o vice-líder, somando 10 pontos. #VamoInter — S. C. Internacional (@SCInternacional) 4 de fevereiro de 2018

CHEGAMOS! O Colorado está no Bento Freitas para a peleia desta tarde. Que seja uma grande tarde para nós, colorados! #FeitosDePaixão #VamoInter pic.twitter.com/np9QrwhnVN — S. C. Internacional (@SCInternacional) 4 de fevereiro de 2018

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha tudo o que rola na partida entre Brasil de Pelotas x Internacional ao vivo pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho 2018. Fique conosco!

O histórico é ainda pior para o Brasil de Pelotas. A última vitória Xavante foi há 21 anos.

Brasil de Pelotas e Inter já se enfrentaram 109 vezes na história. São 72 vitórias Coloradas contra 16 triunfos Xavantes. As equipes também já empataram 21 vezes. Nessa disputa o Inter marcou 186 gols contra 68 do Brasil-RS.

+Nico López é vetado e desfalca Internacional contra o Brasil no Gauchão

Nico López foi vetado pelo departamento médico do clube por conta de uma gastroenterite e também não viaja para o sul do estado.

Odair Hellmann também terá problemas. O treinador Colorado queria utilizar os titulares novamente. Porém, uma rodada do Gauchão foi adiantada para o clube de Porto Alegre e Odair irá, novamente, poupar seus atletas titulares diante do Brasil de Pelotas. Apenas quatro titulares foram relacionados. Iago, Klaus, Rodrigo Dourado e William Pottker.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE BRASIL DE PELOTAS E INTERNACIONAL PELA 5ª RODADA DO GAUCHÃO

Clemer terá problemas para escalar a equipe. Isso porque três titulares do time estão emprestados pelo Internacional e não podem atuar contra o clube. São eles: o lateral-esquerdo Artur e os meias Alisson Farias e Mossoró. Os três atletas só poderiam entrar em campo caso o Xavante pagasse a multa prevista em contrato que é de R$ 800 mil por jogador. A hipótese foi descartada pela direção do clube Pelotense.

Brasil de Pelotas e Internacional entram em campo na tarde deste domingo (4), às 17h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. As duas equipes entram em campo pensando somente na vitória. Quem vencer a partida pode assumir a liderança caso o Caxias tropece na rodada. A equipe da serra recebe o São José, em Caxias do Sul.

+Campeonato Gaúcho: tudo que você precisa saber sobre Brasil de Pelotas x Internacional

O Internacional, que vem alternando entre equipe principal e reserva, ocupa a terceira colocação, com nove pontos. Os comandados por Odair Hellmann venceram três e perderam uma.

O Brasil de Pelotas chega invicto na 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe comandada por Clemer venceu quatro jogos e empatou um. O Xavante é o segundo colocado.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes (Marcelo Lomba); Ruan, Danilo Silva, Thales e Patrick; Charles, Gabriel Dias, Marcinho, Juan Alano e Camilo; Roger

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol; Sciola, Leandro Camilo, Heverton e Bruno Collaço; Leandro Leite e Itaqui (Sousa); Toty, Deyvid Saccony e Calyson; Luiz Eduardo.