Palmeiras vence o Santos pelo Campeonato Paulista 2018 (2-1)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande clássico aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Em casa, o Palmeiras vence o Santos por 2 a 1 e segue firme no Campeonato Paulista.

49 min: Fim de jogo!

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Victor Luis recebe cartão amarelo por falta em Arthur Gomes

40 min: Palmeiras mexe denovo, sai Lucas Lima e entra o estreante Gustavo Scarpa

36 min: Palmeiras mexe denovo, entra Bruno Henrique na vaga de Tchê Tchê

34 min: Cartão amarelo para Copete

,33 min: Rodrigão chuta de longe e Jaílson fica com a bola

29 min: No Palmeiras sia Dudu para entrada de Keno

27 min: Agora é Felipe Melo que recebe cartão amarelo por falta em Vecchio

26 min: Alison comete falta em Dudu e recebe cartão amarelo

18 min: No Santos sai Caju para entrada de Rodrygo

17 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Daniel Guedes cobra escanteio, Renato desvia e Marcos Rocha tira, Guedes fica com a sobra e cruza denovo e Renato dessa vez desvia para dentro do gol

14 min: Victor Luis passa para Willian, mas o atacante perde a bola

7 min: Willian cobra falta e a bola explode na barreira

4 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Willian faz boa jogada, mas deixa a bola escapar, Borja esperto aproveita e toca para o fundo das redes

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

46 min: Tchê Tchê recebe cartão amarelo por falta em Vecchio

38 min: No Santos entra Robson Bambu para saída de Luiz Felipe

36 min: Arthur Gomes comete falta em Lucas Lima e recebe cartão amarelo

32 min: Palmeiras vai vencendo o Santos por 1 a 0, com gol de Antônio Carlos aos 2 minutos de jogo

1' Começa o jogo Palmeiras e Santos!

Boa tarde leitor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você fica com o duelo Palmeiras x Santos ao vivo.

Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Borja e Dudu.

Técnico: Roger Machado

Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, David Braz e Caju; Alison; Copete, Vecchio, Renato e Arthur Gomes; Eduardo Sasha.

Técnico: Jair Ventura

Santos e Palmeiras duelaram 319 vezes. Com 133 vitórias, o Verdão leva vantagem sobre o Peixe que tem 103 triunfos. O primeiro clássico aconteceu em 1915, com uma vitória do Santos por 7 a 0 sobre o Palmeiras no amistoso.

Pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos se enfrentam no Allianz Parque neste domingo (04), às 17h. O primeiro clássico entre as equipes em 2018 traz na bagagem uma rivalidade que cresceu ainda mais nos últimos anos, quando os clubes decidiram finais de campeonatos e atletas trocaram provocações.

Além disso, um dos momentos mais esperados do confronto é o reencontro de Lucas Lima com o ex-clube, atualmente no Palmeiras, o meia teve uma saída conturbada da Vila Belmiro.

O Palmeiras é líder do Grupo C, com 100% de aproveitamento no campeonato estadual. Já o Santos, também lidera o seu grupo, o Alvinegro é líder do Grupo 4 com sete pontos.

O único time 100% no Paulistão, terá a vantagem de jogar em casa e com torcida única a seu favor. Roger Machado usará no clássico a mesma base dos jogos anteriores.

Questionado sobre o favoritismo palmeirense em entrevista coletiva, o treinador foi firme:

“Do nosso ponto de vista, o favoritismo precisa ser traduzido em campo. Nós conseguimos, como time grande, impor nosso jogo nos quatro primeiros. Responsabilidade de vencer, o quinto jogo da temporada ser um clássico. A gente não foge da responsabilidade e desse pseudo favoritismo, mas isso tem que ser demonstrado dentro de campo”, afirmou.

O Peixe não poderá contar com Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Bruno Henrique que estão lesionados. E também terá outro desfalque, a nova contratação alvinegra, Gabriel, carrasco do time alviverde, foi vetado fisicamente e não jogará o clássico.

“Estou me dedicando bastante. Me sinto bem. Ele deve ter um planejamento para mim, quero cumprir isso. Mas se for possível essa estreia eu vou ficar muito feliz. É um grande jogo. São jogos que todo jogador quer jogar. Creio que vai ser um grande jogo”, afirmou Gabriel.

Jair durante a semana fez diversas modificações na equipe durante os treinos e provavelmente essas mudanças poderão ser vistas no clássico, uma delas, por exemplo, deve ser a troca de Rodrigão no ataque para dar lugar a Eduardo Sasha como titular.