Ricardo Oliveira marca pela primeira vez e dá vitória ao Atlético sobre a URT

FIM DE JOGO! O Atlético-MG vence o URT por 1 a 0!

45' No finalzinho, o Atlético marca o gol! No contra-ataque, Otero vê a penetração de Ricardo Oliveira pelo meio da defesa da URT. O centroavante caminha com a bola e, com categoria, finaliza na saída de Carlão. Galo na frente em Patos de Minas! 1 a 0!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! RICARDO OLIVEIRA ABRE O PLACAR!

41' Wellington, de novo, arrisca o chute da entrada da área. Victor faz uma defesa em dois tempos e evita o gol da URT.

38' Luan, pela esquerda, vê a infiltração de Danilo na área. Ele dá bonito passe, mas o lateral fura o chute. É só tiro de meta para Carlão.

37' Jogo fica feio. URT dá um chutão para o ataque, Victor sai do gol e dá outro chutão. A bola rebate e volta para o Atlético. Coloca no chão, pessoal! Tratem ela com carinho!

36' Marco Túlio faz outra jogada individual, carrega a bola para o lado esquerdo do ataque. Já dentro da área, puxa para o pé direito e chuta, mas sem muita força. Carlão faz a defesa sem muitos problemas.

33' Danilo e Elias tentam uma tabela pela esquerda, mas a defesa da URT fecha as portas.

32' Atlético chega ao ataque mais uma vez. Marco Túlio faz o papel de pivô e escora para Elias. Ele ajeita o corpo e chuta, mas sem levar perigo ao gol de Carlão. É apenas tiro de meta.

31' Danilo comete falta em Ewerton Maradona. O árbitro dá a vantagem. Luan comete falta em Carlinhos. O árbitro marca, mas não deveria. Isso porque a URT partia com tudo para um contra-ataque muito perigoso. A torcida fica irritada com o árbitro.

29' Eduardo Ramos, sozinho no campo de ataque da URT, chuta a bola em Samuel Xavier para que ela saia pela lateral. A bola segue com o time da casa.

22' Impressionante a precisão de Otero nos chutes. Ele cobra uma falta de muita distância, mas, ainda assim, leva perigo para Carlão, que faz boa defesa.

18' URT chega bem ao ataque, mas a defesa do Atlético se recupera. Gabriel, na tentativa de tirar a bola dali, acaba chutando nos pés de Carlinhos. Por sorte, a bola foi parar nas mãos de Victor.

15' Felipe Alves, pela esquerda do ataque da URT, carrega para o meio e tenta a finalização rasteira. A bola passa perto da trave do gol de Victor, mas sai pela linha de fundo.

13' Atlético faz bonita tabela no ataque. Luan aciona Ricardo Oliveira, que aparece como um ponta e cruza rasteiro para Elias, que faz o papel do centroavante. A jogada era boa, mas ilegal. A arbitragem indica o impedimento.

12' Carlinhos cruza na área, e Ewerton Maradona consegue o desvio de cabeça. A bola vai direto para as mãos de Victor, que defende sem problemas.

11' Ewerton Maradona cobra mal a falta, e a defesa do Atlético corta o lance sem maiores problemas. A bola segue com o time da casa.

6' Samuel Xavier é lançado na direita, mas a defesa da URT fecha as portas para ele. Atlético tenta rodar a bola, mas esbarra na boa marcação adversária.

5' Carlinhos tenta um passe em profundidade para Ewerton Maradona no ataque da URT. A bola ganha muita força, e Victor fica com ela.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

43' Atlético ronda a área e tenta a jogada pelos lados. A defesa da URT se segura bem e corta o lance de cabeça, mas a bola sobra para Róger Guedes, na entrada da área. Ele domina no peito e finaliza com muita força. A bola passa perto do gol de Carlão, mas vai direto pra fora. Boa chegada do Galo.

42' Atlético chega bem pela direita, e Elias faz o cruzamento. A defesa consegue cortar de cabeça, mas a bola sobe e cai na direção do gol. Carlão dá um tapa nela e coloca para escanteio.

40' Gabriel sai jogando errado, e URT quase faz um golaço. O atacante do time da casa vê a saída de Victor e tenta a finalização por cima, com categoria. A bola passa perto da trave, mas vai pra fora.

38' Danilo cobra a falta, mas não leva perigo nenhum. A bola sobe muito e vai parar na grade que divide o gramado da arquibancada. Tiro de meta.

35' Róger Guedes é acionado pela direita do ataque do Atlético e tenta a jogada individual. Ele dá o drible em Thiago Pereira e recebe um pisão de Douglas Maia. Falta muito perigosa, a um passo da linha da entrada da área. Danilo, Otero, Ricardo Oliveira e Elias conversam para a decisão de quem vai bater.

34' Samuel Xavier tenta o passe para Róger Guedes na direita, mas Thiago Pereira consegue roubar a bola. Na sequência, o lateral atleticano comete a falta.

​31' Otero cobra a falta com a potência de sempre, e Carlão faz boa defesa.

30' Atlético troca passes próximo à área da URT e tenta a finalização mas defesa consegue cortar todos os lances. Otero tenta o drible e é derrubado. Falta marcada. Não é de tão perto, mas é de uma distância boa para a "bomba" do venezuelano.

29' Ricardo Oliveira recua para tentar ajudar na criação de jogadas do Atlético. No meio-campo, ele é derrubado. Falta marcada.

27' Ewerton Maradona fica caído após choque com Danilo. O Atlético desce para o ataque com Samuel Xavier, que para no lance para que o árbitro veja se está tudo bem com Ewerton.

26' Ewerton Maradona tenta a finalização de fora da área, mas a bola sobe demais. É só tiro de meta para Victor.

24' Samuel Xavier e Róger Guedes tentam uma tabela pela direita, mas o passe do atacante sai com muita força e direto pela linha lateral. A URT tenta nova chegada.

22' Otero cobra o escanteio, e a defesa corta. O Atlético continua com a bola, que chega novamente para o venezuelano. Ele arma o chute, mas Douglas Maia chega bem na marcação e evita que a bola leve perigo ao gol de Carlão.

21' Atlético tenta novo cruzamento na área, e Rodolfo corta de cabeça. Novo escanteio.

19' Otero cobra escanteio na segunda trave, Leonardo Silva escora de cabeça para o meio da área, mas a zaga consegue cortar.

18' Danilo, de muito longe, tenta o cruzamento para a área. A bola ia sair direto pela linha de fundo, mas o goleiro Carlão, por garantia, dá um tapa nela para a linha de fundo. Escanteio para o Atlético.

17' Victor Sallinas tenta um lançamento direto para o ataque da URT, mas sem sucesso. Leonardo Silva recua de cabeça para Victor, que sai jogando. Jogo morno até aqui.

14' URT tenta nova chegada pelos lados, e a defesa atleticana corta mais uma vez. Time da casa insiste na tentativa de cruzamentos.

13' Otero faz bonita jogada pela esquerda do ataque atleticano, dribla o primeiro marcador, pedala pra cima do segundo, divide e cai, perto da linha da entrada da área. O árbitro manda o lance seguir.

10' Danilo tabela com Otero na esquerda do ataque do Atlético e tenta o cruzamento à meia altura. A defesa, sem muitos problemas, consegue o corte.

09' URT troca passes no meio-campo e procura espaços para atacar. Atlético, recuado em campo, se defende neste momento.

07' URT segue no campo de ataque e tenta uma jogada com Thiago Pereira, pela esquerda. Arouca aparece bem e corta o lance.

05' Na bola aérea, a defesa do Atlético leva a melhor. URT tenta nova chegada, mas Leonardo Silva sofre falta.

04' Bruninho domina a bola no meio-campo da URT e dispara para o ataque. Ele dribla o marcador e tenta o cruzamento, mas a zaga atleticana corta. É escanteio.

03' Carlinhos avança pela direita do ataque da URT e tenta o cruzamento para Felipe Alves. A bola ganha muita força, atravessa todo o campo e sai pela linha lateral. A bola é do Atlético na defesa.

02' URT se lança ao ataque e tenta uma jogada com Eduardo Ramos, na entrada da área. Ele tenta a finalização, mas a bola sai sem força, e Victor faz defesa segura.

01' Otero domina a bola pela esquerda do ataque do Galo, puxa para o meio e tenta o chute de fora da área. A bola explode na defesa da URT, que afasta o perigo.

00' COMEÇA O JOGO!

Boa tarde leitor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você fica com o duelo URT x Atlético-MG ao vivo.

Sob desconfiança após um empate dentro de casa contra o Patrocinense por 2 a 2, o Atlético-MG viajou para Patos de Minas onde enfrenta a URT pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro de 2018.

A equipe de Patos de Minas vêm de uma excelente vitória fora de casa contra o Democrata de Govenador Valadares por 2 a 1 e acabou subindo para 3ª colocação com 8 pontos de 12 possíveis. Já o Galo que tropeçou mais uma vez, soma apenas 5 pontos e está na 6ª colocação.

No histórico do confronto, temos uma disparidade da equipe do Atlético-MG sobre a URT. Foram 27 jogos no total com 19 vitórias da equipe de BH, 6 empates e apenas 2 vitórias para a equipe de Patos de Minas.

Após frustrante eliminação pela Copa da Brasil, a URT volta o seu foco para o Campeonato Mineiro

A eliminação para o Paraná pela 1ª fase da Copa do Brasil deixou a equipe da URT bastante frustrada. A eliminação veio nos acréscimos do segundo tempo quando o lateral-direito da equipe paranista, Alemão, acertou um belo chute de fora da área e pela nova regra da competição, o empate dá a vantagem para equipe visitante que se classificou após o 1 a 1 em Patos de Minas. O veterano Ewerton Maradona fez o gol que abriu o placar da partida.

O goleiro Carlão tentou buscar explicações para a eliminação da equipe, lamentou bastante e pede para que a equipe volte todas as suas atenções para o Campeonato Mineiro, onde a equipe iniciou muito bem a competição.

"O futebol reserva supresas inexplicáveis. Dessa vez foi contra a gente. É levantar a cabeça e pensar no Mineiro" lamentou bastante o goleiro da URT.

O técnico Rodrigo Santana procurou não usar muitas palavras para justificar a eliminação da equipe, apenas afirmou que a saída doeu para todo grupo e está focado para o restante do Campeonato Mineiro, onde a equipe soma 2 vitórias e 2 empates.

Sem Oswaldo de Oliveira que se recupera de uma cirurgia, o Atlético-MG leva os titulares pela primeira vez para atuar no interior

O Atlético terá um treinador diferente neste domingo, contra a URT, em Patos de Minas. Sem Oswaldo de Oliveira, que passou por cirurgia dentária, o seu auxiliar técnico Luiz Alberto da Silva, será o treinador na partida válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. E não será a primeira vez que ele substituirá o companheiro na beira do campo. Oswaldo e Luiz Alberto estão juntos há muito tempo. Em 2013, ele inclusive substituiu o treinador. O técnico teve uma arritmia cardíaca e não trabalhou no duelo entre Botafogo e Náutico, na Arena Pernambuco. Luiz assumiu a função e deu sorte ao time com a vitória do Alvinegro, por 3 a 1, fora de casa.

O goleiro Victor demonstrou uma total confiança no auxiliar de Oswaldo de Oliveira afirmando que ele possui um vasto curriculo e que ele tem repertório muito grande de conhecimento para poder ajudar a equipe a conseguir os resultados necessários.

“O Thiago (Larghi) eu já conhecia de 2014. Eu tinha contato com ele, que era analista de desempenho da Seleção. Já conhecia o trabalho dele. É um cara que estuda muito, tem muito conhecimento em termos táticos, de treinamentos. O Luiz (Alberto), com toda sua experiência, tem um repertório muito grande de conhecimento. Eles estão aqui por causa de sua competência. A gente sabe que eles vão dar conta de suprir a ausência do Oswaldo”. afirmou o goleiro do Galo

O volante Arouca trabalhou com o auxiliar em uma outra ocasião, quando ele também trabalhou com Oswaldo de Oliveira e afirmou que não vai ter diferença nenhuma em relação ao que o treinador atleticano propõe para o seu time e que a equipe fará de tudo para sair com a vitória.

“Não tem diferença nenhuma. O Luiz Alberto sabe tudo que o Oswaldo pensa. Os jogadores sabem que tem que respeitar o Luiz Alberto. Vamos fazer de tudo para conquistar a vitória”, afirmou o volante atleticano