Rhodolfo celebra boa atuação e vibra com primeiro gol pelo Flamengo

Foi no último minuto, em um chute de muito longe, mas enfim o zagueiro Rhodolfo marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu na última rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF, e serviu para confirmar o primeiro lugar isolado do Rubro-Negro, além da eliminação do Laranjão. O zagueiro citou que não esperava marcar desse jeito:

"Achei que seria de cabeça, meu filho já estava cobrando esse gol. Foi inesperado, mas valeu. Nosso time foi muito bem no primeiro tempo, criamos bastante,temos de dar parabéns para todos, foi só o primeiro jogo de muitos", afirmou.

O duelo deste domingo marcou também a estreia na temporada de alguns jogadores, como Diego, Everton e Juan. Para Rhodolfo, a partida que a equipe fez foi satisfatória, também pela primeira partida dos companheiros no ano:

"Alguns estão jogando pela primeira vez, acho que foi um bom jogo nosso", finalizou.

Os comandados de Paulo César Carpegiani tem a vantagem do empate e enfrentarão o Botafogo na semifinal da Taça Guanabara, no próximo sábado (10), às 16h30. A partida ainda não tem local definido, mas o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, garantiu que a partida não será realizada no estádio Nilton Santos, que pertence ao Botafogo.

No regulamento do estadual consta que sem a utilização do Maracanã, ou do Nilton Santos, os clássicos têm que ser realizados em Volta Redonda porém, Bandeira não descarta mandar a partida no próprio Mané Garrincha, e para isso, precisa do aval do Alvinegro e da FERJ.