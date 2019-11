Resultado Boavista x Bangu no Campeonato Carioca 2018 (2-2)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Sete anos depois, o Verdão de Saquarema disputará uma final de Taça Guanabara. Assim como em 2011, o adversário sairá do vencedor entre Flamengo e Botafogo. A finalíssima acontecerá no próximo domingo (16), no estádio Nilton Santos.

Jogadores de Bangu e Boavista vão para perto das suas torcidas. Os do Verdão, vão comemorar, enquanto os do Alvirrubro vai agradecer o apoio dos torcedores.

APITA PATHRICE MAIA! FIM DE PAPO EM UM JOGAÇO NO NILTON SANTOS! BOAVISTA 2 x 2 BANGU! O BOAVISTA ESTÁ NA FINAL DA TAÇA GUANABARA!

48' ESPETACULAR RAFAEL! Cruzamento para a área, Nilson cabeceou firme e o goleiro do Boavista fez um milagre.

45' Cinco minutos de acréscimos.

44' Cartão amarelo para Valdir, do Bangu.

41' 2.820 torcedores no estádio Nilton Santos.

40' INACREDITÁVEL! Nilson toca de cabeça, Anderson Lessa chuta na pequena área, mas Rafael fez uma enorme defesa. Na sequência, Lessa pediu pênalti do goleiro do Boavista, mas não foi marcado. Que chance perdeu o Bangu.

36' NO TRAVESSÃO! INCRÍVEL! Cobrança de falta para a área, Almir cabeceou e a bola foi no travessão.

33' UHHH! Bela jogada individual de Almir, e o meia arriscou para boa defesa de Rafael.

30' As equipes já fizeram todas as substituições possíveis. Torcida do Bangu canta muito alto e acredita no Nilton Santos.

27' Mudança no Boavista: Sai: Felipe Gabriel / Entra: Vitor Faísca

27' O Bangu precisa de um gol para uma virada e uma classificação histórica.

26' O jogo vai pegar fogo! Valdir cruza, Almir se antecipa e toca sem chances para Rafael. 2 a 2.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BANGU! É DE ALMIR!

24' Mudança no Bangu: Sai: Guilherme / Entra: Leonardo Jesus

20' Recomeça a partida.

20' Parada técnica no segundo tempo. Muito calor no Nilton Santos.

17' Mudança no Boavista: Sai: Lucas / Entra: Thiago Silva

13' Cruzamento da esquerda de Anderson Lessa, Nilson cabeceou sem chance para Rafael. Boavista 2 a 1.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BANGU! É DE NILSON!

10' Mudança no Bangu: Sai: Everton Sena / Entra: Éberson

8' UHHHHHH! Júlio Ce'sar cruzou, a bola desviou e por muito pouco não parou no ângulo de Célio Gabriel.

5' Cláudio Maradona arriscou de longe mas a bola subiu demais.

3' Cartão amarelo para Cláudio Maradona, do Boavista. O atacante simulou um pênalti e o árbitro não marcou, corretamente.

2' Precisando de três gols, o Bangu parte para cima.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Na volta ao gramado, Alfredo Sampaio negou agressão mas afirmou que um membro da comissão técnica do Boavista que filmou o treino de ontem e garantiu que não era da comissão do time rival. Ao vê-lo na saída para o vestiário, o técnico do Bangu foi tirar satisfações com ele. Eduardo Allax afirmou que o membro da comissão que filmou o treino do Bangu, não tinha o seu aval.

CENAS LAMENTÁVEIS! Jogadores e comissões técnicas das duas equipes brigaram na saída para o intervalo. Atacante do Boavista, Leandrão, acusou o técnico do Bangu, Alfredo Sampaio, de agredir o preparador físico da equipe de Saquarema.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! BOAVISTA 2 x 0 BANGU!

46' Cartão amarelo para Guilherme, do Bangu.

44' Três minutos de acréscimos.

42' QUE BOMBA! Oliveira cobrou a falta com muita força e o goleiro Rafael espalmou no reflexo.

42' Felipe Gabriel marcou os últimos três gols do Boavista na Taça Guanabara.

40' O camisa 10 do Boavista cobrou no canto, Célio Gabriel tocou na bola, ela bateu na trave e entrou. Verdão 2 a 0.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOAVISTA! É DE FELLYPE GABRIEL!

39' PÊNALTI PARA O BOAVISTA! Ap'os escanteio, a bola bateu na mão de Guilherme, e o árbitro marcou.

39' Mudança no Bangu: Sai: Rodney / Entra: Anderson Lessa

38' UHHHHHHHHHHHH! Caio Cézar saiu na cara do gol e tocou para trás, mas a defesa cortou. No rebote, Lucas chutou e Célio espalmou para escanteio.

35' Segundo gol do camisa 10 do Verdão de Saquarema no estadual. O Boavista precisa só do empate, e complica demais a vida do Bangu.

34' Ótima jogada de Lucas, e a jogada terminou em Felipe Gabriel que arrumou o corpo e soltou a bomba no ângulo de Célio Gabriel. Boavista 1 a 0.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOAVISTA! É DE FELLYPE GABRIEL!

30' Cartão amarelo para Douglas Pedroso, do Boavista.

28' AFASTA VALDIR! Grande jogada individual de Caio Cézar, com direito a um balão, e conseguiu cruzar para a pequena área, mas Valdir cortou.

25' UHHHH! Primeira chegada do Bangu no jogo. Valdir cobrou falta para a área, Nilson apareceu de surpresa e tocou para fora com perigo.

20' Recomeça a partida.

20' Mudança no Boavista: Sai: Leandrão / Entra: Caio Cézar

20' Parada técnica no Nilton Santos. Caio Cézar entrará no Boavista.

19' XIIII! Ao tentar alcançar a bola, Leandrão sentiu a coxa e está caído no gramado.

15' UHHHHHHHHH! Nova falta cobrada por Fellype Gabriel, novamente na cabeça de Kadu que tocou para fora, com o gol vazio após a saída errada de Célio Gabriell

12' POR POUCO! Almir cruzou e por muito pouco Nilson não alcançou. Primeira chegada co Bangu.

10' Jogo ainda é estudado pelas duas equipes. Mesmo com a vantagem do empate, o Boavista é quem fica mais com a bola no ataque.

5' Falta perigosa para o Boavista, na entrada da área. Cartão amarelo para Oliveira, do Bangu.

1' IMPRESSIONANTE! Felipe Gabriel cruzou, Kadu desviou no travessão e Douglas Pedroso, quase na linha do gol, tocou para fora de maneira impressionante.

BOLA ROLANDO! COMEÇA A PRIMEIRA SEMIFINAL DA TAÇA GUANABARA!

Última corrente de oração das duas equipes no centro da gramado. Vai rolar a bola.

BANGU ESCALADO: Célio Gabriel; Valdir, Anderson Penna, Oliveira e Guilherme; Magno e Marcos Junior; Rodney, Everton Sena e Almir; Nilson.

BOAVISTA ESCALADO: Rafael; Thiaguinho, Gustavo, Kadu Fernandes e Júlio César; Douglas Pedroso, Willian Maranhão e Fellype Gabriel; Lucas, Leandrão e Cláudio Maradona.

Equipes em campo.

Público no Nilton Santos ainda é pequeno, mas torcedores do Bangu formam uma grande fila na bilheteria do lado de fora do estádio, e devem entrar com a bola rolando.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Boavista x Bangu, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca 2018.

Arbitragem: Pathrice Walace Correia Maia (RJ) comandará a partida, e será auxiliado por Jackson Lourenço Massarra dos Santos (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

O maior público da história do confronto foi em Moça Bonita, quando 990 torcedores assistiram os duelos em 2015 e em 2016. O jogo de logo mais será realizado no Estádio Nilton Santos, que tem capacidade para 45.217 torcedores. O preço para todos os setores é único: R$ 20,00.

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo.

Na história, as duas equipes se enfrentaram 21 vezes. Foram 9 vitórias do Bangu, 7 do Boavista, além de 5 empates. A última vez em que o confronto terminou com um vencedor, foi em 2016, pela Copa Rio, quando a equipe de Saquarema venceu por 2 a 1, em Moça Bonita.

As duas equipes vem com desfalques. O Verdão não poderá contar com o atacante, e artilheiro da equipe, Erick Flores. Já o Alvirrubro não poderá contar com o zagueiro Michel, que marcou contra a Cabofriense.

Pela última rodada do Grupo B, o Bangu foi até Cabo Frio enfrentar a Cabofriense, e venceu por 2 a 0. Confira os gols da partida:

Na última rodada da fase de classificação, o Boavista visitou a Portuguesa-RJ e venceu por 1 a 0, gol de Fellype Gabriel. Confira o gol da partida:

Será a primeira semifinal do Bangu na história da Taça Guanabara. Já o Boavista, participou da fase final em 2011, e chegou até a final do turno, quando foi derrotado pelo Flamengo de Ronaldinho e Thiago Neves.

Na fase de classificação, o Verdão da Baixada Fluminense terminou o Grupo C na primeira colocação, com 9 pontos. Já o Alvirrubro da Zona Oeste, terminou o Grupo B na vice-liderança, com 8 pontos. Por isso, o Boavista terá a vantagem do empate para se classificar.