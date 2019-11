Resultado Nacional-URU x Chapecoense pela Pré-Libertadores 2018 (1-0)

Obrigado a você, torcedor, que nos acompanhou nessa jornada pela Pré-Libertadores. A Chapecoense foi heroica mas não conseguiu a classificação. Permaneça conosco para notícias do mundo do esporte e do entretenimento.

O gol de Santiago Romero, o segundo contando os dois jogos, foi determinante para a classificação do Nacional.

FIM DE JOGO! O NACIONAL DERROTA A CHAPECOENSE POR 1 A 0 E A EQUIPE BRASILEIRA ESTÁ ELIMINADA DA LIBERTADORES

47' Nadson cobra falta na barreira. No rebote, a finalização de Bruno Pacheco explode na defesa e vai para escanteio

46' Cartão amarelo para Barcia, por falta em Bruno Silva

Mais quatro minutos de acréscimos

45' Oliva faz boa jogada pelo lado direito, mas desperdiça chance

43' Arthur Caike se precipita e desperdiça boa chance perto do gol de Conde

40' Chapecoense está muito desesperada

36' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE

Sai: Márcio Araújo

Entra: Alan Ruschel

35' Nacional tenta gastar o tempo do jeito que pode. Demorando a bater laterais, atletas caindo sempre. É a famigerada "catimba"

33' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE

Sai: Seba Fernández

Entra: Gonzalo Bergessio

33' Chapecoense tenta pressionar

29' QUE SUSTO! Jandrei sai jogando errado e, mais uma vez, conta com a sorte de uma finalização errada do jogador do Nacional

27' Cartão amarelo para Amaral

26' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL

Sai: Tabaré Viudez

Entra: Leandro Barcia

25' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE

Sai: Wellington Paulista

Entra: Nadson

24' Bruno Silva rouba a bola após vacilo de Zunino, toca para Arthur Caike, que gira, mas chuta para fora

22' Guilherme faz boa jogada pelo lado direito, se livra de dois marcadores, mas acaba cruzando errado

19' Cartão amarelo para Álvaro González, por falta em Bruno Silva

17' Arthur Caike bobeia no meio-campo, perde a bola para Oliva, que avança e arrisca de longe, vendo a bola passar muito perto do gol de Jandrei

15' Com a vantagem no placar, Nacional fica focado em defender e tentar armar algum contra-ataque mortal

14' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE

Sai: Moisés Ribeiro

Entra: Bruno Silva

13' O jovem Bruno Silva é chamado para o aquecimento

9' Chapecoense cresce no jogo e tenta assutar por meio de cruzamentos

6' Pra fora! Chape faz bonita jogada ensaiada, encontrando Apodi livre pelo lado direito, mas sua finalização acabou saindo sem força

5' Nacional tenta avanço por meio de cruzamentos, mas Fabrício Bruno se mostra soberano pelo alto

2' Chapecoense tenta começar pressionando, mas falta de criatividade no meio-campo impede qualquer construção de jogada

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! NACIONAL VAI DERROTANDO A CHAPECOENSE POR 1 A 0 NO GRAN PARQUE CENTRAL

45' Cartão amarelo para Moisés Ribeiro, por falta em Fucile

Mais um minuto de acréscimo

43' PRESSÃO! Chape vai para o terceiro escanteio seguido

42' COOOOOOONDEEEEEEEE! Goleiro faz defesa espetacular em cabeçada de Arthur Caike

38' QUASE! Jandrei sai errado do gol, Viudez recupera a bola, mas chuta sem qualidade. A defesa da Chape consegue afastar, com muitos problemas, um possível segundo gol do Nacional

35' Guilherme cobra falta direto para o gol e Conde faz boa defesa

32' QUE SUSTO! Márcio Araújo erra um domínio após um passe de Jandrei e a bola cai nos pés de Seba Fernandez, que chuta de cobertura, pela ausência do goleiro na meta, mas acaba errando

29' Cartão amarelo para Arthur Caike, por falta em Viudez

27' Após a cobrança, Seba Fernández cabeceia para o lado do gol

26' Nacional tem falta perigosa perto da área para cobrar

22' Cartão amarelo para De Pena, por falta em Apodi em lance de perigo de gol

21' Nacional comete muitas faltas nos últimos minutos

18' PERDEU ZUNINO! Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Zunino, que limpou Bruno Pacheco e, de frente para o gol, finalizou para cima

16' Cartão amarelo para Apodi, por falta em Viudez

16' Cartão amarelo para Zunino, por falta em Bruno Pacheco

15' Jogo dá uma esfriada nos últimos cinco minutos

10' Nacional tenta ameaçar com jogadas pelo lado direito, a partir das ações de De Pena, mas Bruno Pacheco mostra um grande apoio defensivo

8' Chapecoense, que havia começado o jogo muito bem, parece que sentiu o gol

5' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO NACIONAL!!! ROMERO ABRE O PLACAR!! Na primeira vez que a equipe uruguaia consegue ir ao campo de ataque, eles aproveitam o espaço deixado pela defesa da Chape e Romero, livre, finaliza com categoria, no ângulo, para abrir o placar

3' CONDE SENSACIONAL! Em outra cobrança de falta, Guilherme cruza na cabeça de Arthur Caike, mas Conde faz grande defesa. No rebote, Fabricio Bruno tem sua finalização bloqueada em escanteio

1' Primeira chance é da Chape: após cobrança de falta, Amaral cabeceia sem força nas mãos de Conde

APITA O ÁRBITRO! BOLA ROLANDO NO GRAN PARQUE CENTRAL!

Jogadores já estão no gramado!

Banco do Nacional-URU: Mejía, Erramuspe, Viña, Aguiar, Gonzalo Bueno, Barcia e Bergessio

NACIONAL-URU ESCALADO: Conde; Álvaro González, Corujo, Arismendi, Fucile; Oliva, Romero; Zunino, Viudez, Carlos De Pena; Seba Fernández

Banco da Chapecoense: Elias, Nery, Vinicius Freitas, Lucas Mineiro, Alan Ruschel, Nadson e Bruno Silva

CHAPECOENSE ESCALADA: Jandrei; Apodi, Douglas, Fabrício Bruno, Bruno Pacheco; Amaral, Moisés Ribeiro, Márcio Araújo; Arthur Caike, Wellington Paulista, Guilherme.

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe minuto a minuto da partida de volta entre Nacional-URU x Chapecoense ao vivo, no Gran Parque Central, pela terceira fase do estágio preliminar da Libertadores

As equipes se enfrentaram duas vezes na história, na edição do ano passado da Libertadores. Pelo Grupo 7, o resultado foi de empate por 1 a 1, na Arena Condá. Já em Montevidéu, o Bolso venceu por 3 a 0. A Chape acabou sendo eliminada da competição por conta da escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio, terminando em 3º no grupo e favorecendo o time uruguaio, que ficou com o segundo lugar, se classificando à fase de mata-mata.

No ano passado, o Nacional-URU também bateu de frente com uma equipe brasileira em um confronto eliminatório pela Taça Libertadores. Foram duas derrotas para o Botafogo: 1 a 0 no Gran Parque Central e 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, o que culminou na eliminação da equipe no principal torneio do continente.

Outro ponto positivo da equipe da Arena Condá é a defesa, que levou apenas dois gols em 2018, justamente nas duas últimas partidas. Apesar da derrota na partida de ida, o sistema defensivo de Gilson Kleina deve ser importante.

Na Chapecoense, por sua vez, o grande destaque nesse começo de temporada é o atacante Guilherme. Emprestado pelo Grêmio, o ex-atleta do Botafogo mostra grande qualidade com dribles curtos e finalizações a média distância, tendo enfrentado o Nacional-URU na Libertadores do ano passado, justamente com a camisa do clube de General Severiano, quando gerou a expulsão de Rodrigo Aguirre na partida de volta das oitavas de final.

A equipe uruguaia é marcada pela velocidade dos seus atletas, principalmente dos que compõem o ataque. Apesar do lateral Jorge Fucile ser o mais conhecido, por passagens pelo futebol português e Santos, o destaque da equipe é Tabaré Viudez.

PROVÁVEL NACIONAL-URU: Conde; Zunino, Corujo, Arismendi, Jorge Fucile; Oliva, Santiago Romero, Alvaro González, Carlos De Pena; Viudez, Sebastián Fernández.

PROVÁVEL CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Fabricio Bruno, Douglas, Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Amaral, Lucas Mineiro, Nadson; Guilherme, Wellington Paulista.

Diego Polenta, um dos pilares da equipe, provavelmente continuará fora do plantel do Nacional-URU para a partida. O zagueiro uruguaio pode estar negociando sua saída do clube para o futebol europeu.

"Em um jogo como esse as chances não vão ser muitas, temos que ser efetivos. Nosso espírito tem que ser aguerrido, com vontade de vencer. Ter organização e estratégia para sairmos classificados. Vamos pegar uma equipe forte", disse Gilson Kleina, treinador da Chapecoense.

O ponto positivo fica pelo retorno do atacante Arthur Caike do volante Moisés Ribeiro, que ficaram de fora da partida de ida por problemas com lesão e tem chances de começarem jogando no Uruguai

+ Notas: Bruno Silva é o ponto positivo após derrota da Chapecoense

A Chapecoense, por sua vez, poupou titulares na partida do fim de semana e saiu derrotada pelo Hercílio Cruz por 1 a 0, o que resultou no fim da invencibilidade do Verdão D'Oeste no Campeonato Catarinense. Confira um resumo da partida.

Apesar do contestado início, por conta de atuações ruins, o trabalho do treinador Alexander Medina parece que vem dando resultados. Além da vitória na partida de ida, o Nacional derrotou o Torque, no último sábado (3), por 4 a 2, pelo Campeonato Uruguaio.

Dessa maneira, a Chape terá que vencer o Nacional no Uruguai para se classificar à próxima fase. Qualquer vitória por um gol de diferença igual ou além a partir do placar de 2 a 1 classifica a equipe brasileira. Qualquer vitória uruguaia ou empate, obviamente, dá a glória ao time da casa

A primeira partida foi ruim para os brasileiros, que, mesmo jogando na Arena Condá, tiveram uma atuação ruim, sentiram o peso da competição e foram derrotados por 1 a 0, tendo ainda dois jogadores expulsos na reta final do jogo.