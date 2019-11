Resultado Internacional x São José pelo Campeonato Gaúcho 2018 (4-0)

Tweets by SCInter_VAVEL

Destaque hoje fica por conta de Leandro Damião. O centroavante entra em campo hoje pela 200ª vez com a camisa do Inter. Jogador também persegue o seu 100º gol pelo Internacional. Faltam apenas três.

+Campeonato Gaúcho: tudo que você precisa saber sobre Internacional x São José

Provável escalação do São José: Fábio; Marcel, Rafael Goiano, Teco e Dudu Mandai; Éverton Alemão, Felipe Guedes, Clayton e Canhoto; Matheus e Rafael Porcellis.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, William Pottker e Patrick (Camilo); Leandro Damião.

A única dúvida que fica é no meio de campo. Odair Hellmann pode optar por Camilo ou Patrick. O mais provável é a escalação do volante.

Odair Hellmann fechou o último treinamanto da equipe para a partida. Segundo informações da assessoria do clube, o treinador realizou trabalhos de bola parada.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE INTERNACIONAL E SÃO JOSÉ PELO CAMPEONATO GAÚCHO 2018

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no Gauchão de 2017, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Na época, o Zequinha não podia atuar na sua casa por conta de uma interdição. Roberson e Brenner, que nem estão mais no Inter, marcaram os gols Colorados. Canhoto descontou para o São José.

Internacional e Sâo José já se enfrentaram 163 vezes na história, confira os números do confronto:

Vitórias Coloradas: 127;

Vitórias do Zequinha: 10;

Empates: 26;

Gols do InterVermelhos: 508;

Gols do São José: 141.

+Resumão da 5ª rodada do Campeonato Gaúcho 2018

O Internacional vinha realizando um rodízio de atletas no início dessa temporada, mas a partir de agora o clube vai entrar em campo com o que tem de melhor. Segundo discurso do clube, a pré-temporada está encerrada.

O São José chega com moral para a partida. Na última rodada o Zequinha foi até a serra gaúcha e conseguiu tirar o 100% de aproveitamento do Caxias, líder do Gauchão. Anres disso a equipe do norte de Porto Alegre havia vencido o Grêmio por 2 a 0 no estádio Passo D'areia.

Na última rodada o Internacional foi até Pelotas encarar o Brasil-RS e saiu derrotado por 1 a 0 com a equipe reserva. Antes disso os titulares haviam jogado mal e apenas empataram em 1 a 1 com o Boavista-RJ, pela Copa do Brasil, mesmo assim garantiu a classificação.