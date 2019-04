São Paulo anuncia empréstimo de Valdívia, sexto reforço para a temporada

O sexto reforço do São Paulo na temporada chegou: nesta quarta-feira (7), Valdívia foi oficializado pelo Tricolor, deixando o Atlético-MG em empréstimo de um ano. É importante ressaltar que o jogador de 23 anos pertence ao Internacional, que foi quem cedeu o negócio.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, onde foi postada, primeiramente, uma foto do atleta de costas com o Morumbi ao fundo. Depois, o perfil oficial compartilhou um vídeo do contratado apontando para o escudo na camisa. Veja:

Só para o caso de ter ficado alguma dúvida https://t.co/uIJReOjd2j pic.twitter.com/JfSTRZYvdQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 7 de fevereiro de 2018

Valdívia realizou exames na segunda-feira e foi liberado pelo departamento médico do São Paulo. Apesar de não ter tido muito espaço no Galo, tendo dificuldades em demonstrar o mesmo futebol que apresentou em determinado momento no Internacional, é possível que o meia lute pela titularidade no novo ambiente.

Em sua passagem pelo Colorado, foram 143 partidas oficiais disputadas e 28 tentos marcados, além de oito assistências. Já no Atlético-MG, o atleta disputou 33 jogos, sendo responsável por apenas dois gols no total.

Esta é a sexta e, muito provavelmente, última contratação do São Paulo neste primeiro semestre. Antes de Valdívia, a equipe também anunciou a chegada do goleiro Jean, do zagueiro Anderson Martins, dos meias Nenê e Diego Souza, além do atacante Tréllez.

Atualmente, o Soberano ocupa a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com sete pontos conquistados. O time enfrentará o Bragantino nesta quarta-feira (7), às 21h45, a fim de manter uma sequência na competição.

