Atlético-MG veta entrada de repórter na Cidade do Galo e é criticado por jornalistas no Twitter

O diretor de futebol do Atlético-MG, Alexandre Gallo, informou na manhã desta quinta-feira (8), no desembarque da delegação em Belo Horizonte após o empate em 1 a 1 com o Atlético-AC, pela primeira fase da Copa do Brasil, que o repórter Léo Gomide está impedido de entrar na Cidade do Galo até segunda ordem. Setorista do clube pela Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, o jornalista discutiu com o técnico da equipe alvinegra, Oswaldo de Oliveira, na coletiva pós-jogo.

O motivo da confusão foi uma pergunta que Gomide fez a Oswaldo de Oliveira. O treinador interrompeu o profissional antes de o mesmo finalizar a indagação. Na visão do comandante atleticano, o repórter fez uma pergunta com o intuito de desmerecer a classificação do Atlético à segunda fase da Copa do Brasil.

"Durante os 90 minutos o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria para os lados, se tentaria contragolpear... Posso completar, por favor?", questionou Gomide, que vinha sendo interrompido pelo técnico.

#98Esportes | Após o jogo, na coletiva de imprensa, teve treta entre o repórter Leo Gomide e o treinador Oswaldo de Oliveira, confere aí:



Imagens: GE pic.twitter.com/9t0gFHYcYt — Rádio 98FM (@Radio98Oficial) 8 de fevereiro de 2018

"Não pode porque você sempre faz essas perguntinhas mal-intencionadas. Quem tem que dar opinião sou eu, não você. Você opinou. Disse que não sabia como o time estava jogando. Está enganado. Não seja tendencioso. Se você fizer uma pergunta, eu respondo. Está tentando por palavras na minha boca e isso não vou aceitar. Então faça a sua pergunta", argumentou Oswaldo.

Gomide, então, reformulou a pergunta: "Por onde o Atlético atacou mais e como procurou se defender?".

"Sua pergunta é essa?", retrucou o técnico. "Nós atacamos de todas as formas que conseguimos. Planejamos, treinamos fazer as jogadas pelo lado do campo, as jogadas de bola parada, os contra-ataques que aconteceram. Criamos várias jogadas no primeiro tempo e no segundo. O árbitro poderia ter dado dois pênaltis e nós sairmos daqui com 3 a 1. Essa é a síntese. Agora quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso todas as vezes. Eu calmamente tenho administrado, mas hoje a sua insistência... O Atlético está classificado e isso é positivo. Ou não está? Você é que não quer perguntar, quer fazer análise. Comigo não! Você faz análise na sua rádio, aqui você faz a sua pergunta e eu respondo", completou.

Depois da resposta de Oswaldo de Oliveira, Gomide encerrou sua participação na entrevista coletiva e desligou sua câmera. Porém, quando estava pronto para responder outra pergunta, o treinador ouviu algo e partiu para cima do profissional.

“C****** é você, babaca. Que p**** é essa? Tá (sic.) pensando que está falando com quem?”, atacou Oswaldo, que partiu para cima de Gomide.

Jornalistas saem em defesa do repórter

Gomide ainda não se posicionou sobre o caso, mas foi defendido por vários jornalistas esportivos no Twitter.

Deixa ver se entendi direito: depois de uma atuação daquela, o @LeoGomide sequer chegou a concluir a pergunta e Oswaldo já parecia não gostar do questionamento, depois partiu para cima do jornalista que teria dito um palavrão. E a decisão do clube é vetar o acesso do repórter?! https://t.co/9ZGBcTEWW3 — Mauro Cezar (@maurocezar) 8 de fevereiro de 2018

Absolutamente lamentável a postura do Atlético Mineiro. https://t.co/oRndP4NrJJ — Gustavo Hofman (@gustavohofman) 8 de fevereiro de 2018

O bom jornalista é aquele q faz todas as perguntas necessárias. E muitas vezes a pergunta que incomoda é a mais necessária. https://t.co/0qlCTXjZ2H — Fernando Kallás (@fernandokallas) 8 de fevereiro de 2018