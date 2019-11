Por conflito de datas, jogo do São Paulo no Campeonato Paulista é adiado

O São Paulo esteve envolvido num problema de logística, visto que o clube recebeu da CBF a informação que enfrentaria o CSA na próxima fase da Copa do Brasil. Essa partida, no entanto, estava marcada para a próxima quarta-feira (14), um dia antes do jogo contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, que já estava previamente agendado.

A proximidade das datas gerou protesto entre os torcedores do clube, que cobravam a alteração de alguma delas. Mais um problema seria o calendário do CSA, que terá cinco jogos nos próximos quinze dias, o que impedia que o duelo nacional fosse remanejado para outra semana e não atrapalhasse o decorrer da Copa do Brasil, que já tem calendário definido para a realização da fase seguinte.

Sem essa opção, a solução encontrada foi a remarcação da partida contra o Ituano, que anteriormente estava prevista para a próxima quinta-feira (15), mas agora está agendada para a quarta-feira da semana seguinte (21). A informação foi confirmada nas redes sociais pela Federação Paulista de Futebol - FPF. O clube interiorano já comercializava os ingressos e teve que suspender as vendas.

Atenção: por conta do agendamento do jogo do @SaoPauloFC da Copa do Brasil para 14/2, a partida entre @ituanooficial e @SaoPauloFC acontecerá no dia 21/2, às 21h45. — FPF (@FPF_Oficial) 8 de fevereiro de 2018

Além da alteração da data, o horário original também não será mantido: o jogo agora será realizado às 21h45, podendo atender às necessidades da TV. O palco ainda será o mesmo, o Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Uma outra mudança, mesmo que menos impactante, foi o adiamento da partida válida pela Copa do Brasil em um dia. Antes, o Soberano viajaria até Alagoas para entrar em campo no dia 14, mas agora o confronto ocorrerá no dia 15, às 21h30.

Sendo assim, o São Paulo enfrentará o CSA na quinta-feira (15), depois disputará o clássico contra o Santos no domingo (18), para depois jogar contra o Ituano, no dia 21.