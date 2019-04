Fellipe Bastos deixa estreia pelo Sport lesionado e não preocupa: "Provavelmente foi estiramento"

A vitória sobre o Santos-AP não somente assegurou vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2018 ao Sport, porém faturou R$ 1 milhão aos cofres. Mesmo sem empolgar, a classificação nessa quarta-feira (7) não foi motivo para que a noite fosse de festa ao time pernambucano, que superou ainda os 2943km até Macapá.

O confronto marcou a estreia do volante Fellipe Bastos, que veio até o final do ano por empréstimo junto ao Corinthians. Nem tudo foram flores ao meio-campista, uma vez que deixou o gramado antes mesmo de 20 minutos de bola rolando com dores na coxa, sendo de início um problema ao departamento médico.

Depois do apito final, no entanto, o médico Leonardo Monteiro falou a respeito da contusão sofrida pelo marcador. Segundo o doutor, será realizado um exame de imagem para poder tentar justificar as dores e definir o grau da lesão, dizendo que espera ser apenas estiramento na coxa.

Gols assinalados somente no segundo tempo asseguram Leão na segunda fase (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Fellipe sentiu um incômodo na região posterior da coxa direita, mas a gente vai fazer um exame de imagem quando retornar ao Recife para determinar se houve contusão e qual o grau dela. Provavelmente, foi um estiramento, mas não tem como precisar o tempo de recuperação porque depende do grau da lesão. Clinicamente, não parece ser uma lesão severa", afirmou Leonardo.

De acordo com o jogador, que saiu do campo de jogo após cobrar uma falta da intermediária, nunca lhe ocorreu incômodo muscular em toda a carreira. A delegação leonina tem chegada prevista para esta manhã, e volta treinar na sexta-feira (9), às 15h30, no CT José Médicis antes do período carnavalesco.