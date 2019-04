Zé Ricardo comemora vitória, mas ressalta: "É só o primeiro passo"

Sob o comando de Zé Ricardo, o Vasco chega forte na busca por uma vaga na fase de grupo da Libertadores. A vitória maiúscula sobre o Concepción mostra que os cruzmaltinos sabem o valor da competição e a importância que uma boa campanha terá para o clube, devido ao momento de transição política e toda a turbulência que gira em todo nas finanças da instituição.

Na partida dessa quarta-feira (7), São Januário estava lotado e os torcedores cantaram incessantemente. O treinador vascaíno enalteceu os adeptos do clube e destacou a importância da presença dos mesmo para os atletas.

"Fundamental o apoio do torcedor. contamos muito com eles. São Januário lotado é muito bonito, uma vibração muito boa. Os atletas sentem. Até nos que foram de portão fechado eles sentiram. Que a gente consiga colocar até mais gente nos próximos", disse Zé Ricardo.

Mesmo com a inferioridade técnica iminente da equipe chilena, uma partida de Libertadores nunca é fácil, principalmente por toda a tradição que compõe a competição. O equilíbrio dos cariocas e a capacidade de controlar o resultado foi um dos aspectos positivos da atuação dos brasileiros, mas o comandante cruzmaltino não se limitou a apenas elogiar a equipe e reafirmou a busca por evolução.

"Dar condições para todos evoluírem. Estou satisfeito com as duas partidas. Hoje foi uma continuidade, a concentração é fundamental em uma Libertadores. Fizemos um gol rápido e desconcentramos. Eles conseguiram investidas, mas corrigimos no intervalo", disse o centrado treinador vascaíno.

No duelo que definirá o próximo adversário do Vasco, o tradicional Jorge Wilstermann, que eliminou o Atlético Mineiro na Libertadores da última temporada, conseguiu vantagem na partida de ida e é o provável adversário dos vascaínos na próxima fase, mas ainda com nada definido no confronto contra o Oriente Petrolero.

"Com a vitória do Wilstermann no primeiro jogo, fica difícil perder a vaga, mas é um clássico. Por isso não damos como definida. A tradição do Wilstermann, que disputa sempre, tem jogadores inteligentes, bons atacantes. São três brasileiros que conhecem nosso grupo", disse Zé, demonstrando conhecer o elenco do provável próximo adversário.