Pottker comemora atuação consistente do Internacional e enaltece trabalho do treinador

O Internacional não apenas venceu diante do São José, mas convenceu a todos de que está no caminho certo. A partida se desenhava um tanto disputada e complicada, tendo em vista um São José que soube jogar com a bola nos pés. Porém, o colorado de Odair se sobressaiu e carimbou o placar em 4 a 0. Os gols foram marcados por D'Alessandro, Pottker, duas vezes, e Klaus.

Em uma síntese, William Pottker elogiou a consistência da equipe, sem deixar de enaltecer o Zequinha. “Fizemos uma partida consistente e no primeiro tempo conseguimos pressionar um time que sai jogando e não da balão”, avaliou. Sendo um dos grandes destaques da partida, o atacante comemorou seu momento no Inter e deu ênfase para uma nova forma de jogar, mais bem construída. Algo o que o treinador exige do grupo.

"Eu vejo que desde o primeiro jogo a gente vem tentando colocar a bola no chão, ter trocas de passes rápidas. Fizemos contra o Veranópolis, contra o Caxias, apesar do resultado negativo. Deixamos cair um pouco contra o Boavista. E hoje fizemos novamente. Mostra que o trabalho do Odair vem sendo bem feito. É dar tempo para ele fazer um grande trabalho no clube. É um cara querido e ama o clube. Temos que dar o suporte para ele também", disse.

Roger adotou o mesmo discurso do atacante. Para ele, foi uma partida convincente, vinda de uma equipe em formação. Contudo, lamentou ter retido a pancada e perdido um tento em cima do goleiro adversário, este que premiaria sua entrada na segunda etapa. "A gente tem que respeitar. Entrar 10, 15 minutos e ajudar a equipe a vencer. Isso é o que importa. Tentei ali. O goleiro foi melhor na primeira, mas na segunda eu errei. Acho que fiquei com medo de dar uma pancada. Mas foi uma vitória convincente", afirmou.

O experiente zagueiro e líder, Victor Cuesta, não perdeu a oportunidade de defender seu comandante. Segundo ele, tudo o que mostraram hoje nos gramados fez parte de uma série de treinamentos e orientações dadas pelo técnico vermelho. "É o que a gente treina na semana e foi o que fizemos hoje no campo", finalizou.

Com vitória, o Internacional subiu e alcançou o 3° lugar no certame, com 12 pontos somados. Volta a campo na próxima quinta-feira(15), diante do Juventude, em seus domínios, às 19h15min.