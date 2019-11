Resultado Ferroviária 2x2 Santos no Campeonato Paulista 2018

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Ferroviária x Santos. Até a próxima!

Ferroviária e Santos ficam no empate por 2 a 2. A equipe de Araraquara segue na lanterna do Grupo C. O Alvinegro cai para a segunda colocação do Grupo D.

51' FINAL DE PARTIDA!

49' SEIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

47' Partida reiniciada.

45' Jogo parado para atendimento em Léo Cittadini.

41' PRA FORA! Jean Mota cruza, Cittadini cabeceia e a bola passa com perigo pelo gol de Tadeu.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA FERROVIÁRIA! Em cobrança de falta, a bola sobra para Luan, que pega bem na bola, sem chances para Vanderlei.

23' Sasha lança para Gabriel, que tenta driblar o goleiro, mas Tadeu chega antes e afasta.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!!!!! Em contra-ataque, Daniel Guedes toca para Gabigol, que passe pelo zagueiro e fica de frente com o goleiro. O atacante apenas tirou do goleiro para desempatar o placar.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA FERROVIÁRIA!!! Wellinton Junior bate cruzado, e Léo Castro se antecipa de David Braz para empatar a partida.

04' Alison cruza na cabeça de Hygor, que cabeceia para fora!

01' VANDERLEEEI! Hygor recebeu na área, e bateu. O goleiro santista precisou fazer mais uma boa defesa.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes em campo para o inicio da segunda etapa.

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

38' VANDERLEEEEEEEEEEEEI! Velicka bate no canto direito do goleiro, o goleiro cai no canto certo para espalmar.

36' PÊNALTI PARA A FERROVIÁRIA! Caju derruba lateral da Ferroviária e o árbitro marca a penalidade.

35' TADEU! Sasha dá belo passe para Gabigol, que corre livre e o goleiro Tadeu faz a defesa.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!! Daniel Guedes cruza da direita, na cabeça de Eduardo Sasha, que tira de Tedeu! Abrindo o placar para o Peixe.

26' Misael fica livre, e arrisca de fora da área. A bola sobe e vai para longe do gol.

23' UUUUUUH! Vecchio arrisca de fora da área. Tadeu teve que se esticar e jogar a bola para fora.

23' Na cobrança de escanteio, Gustavo Henrique cabeceia para fora.

22' PRA LONGE! Jean Mota recebe dentro da área e bate, a bola desvia e vai pra fora.

20' Gabriel Barbosa recebe entre os zagueiros, tenta finalização de dentro da área, mas é travado.

09' UUUUUUUUUUH! Arthur Gomes cruza na cabeça de Eduardo Sasha, que cabeceia e o goleiro Tadeu precisou fazer uma boa defesa.

03' Arthur Gomes vai ao fundo, tenta o cruzamento mas é travado. Escanteio para o Santos.

02' UUUH! Higor faz cruzamento, a bola desvia na zaga do Santos, Misael salta e divide com Vanderlei no ar. O goleiro manda a bola para longe.

0' Bola rolando em Araraquara

16:25| Equipes já no gramado. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

VOCÊ LEMBRA? Última vez que Gabigol vestiu a camisa do Peixe foi no dia 28 de agosto de 2016, na derrota para o Figueirense por 1 a 0, na Vila Belmiro. Atacante reestreia hoje.

SANTOS ESCALADO!

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Ferroviária x Santos ao vivo, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 16h30 (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

Destaque: o Peixe conta com o retorno de Vitor Bueno para a partida. Outra novidade é a reestreia de Gabigol, que deve acontecer neste sábado contra a Ferroviária.

ÚLTIMA PARTIDA: o Santos foi derrotado pelo Palmeiras, por 2 a 1, no Allianz Parque. Renato foi quem marcou para o Alvinegro.

+ Com volta de Vitor Bueno, Jair relaciona Santos com 23 jogadores para pegar a Ferroviária

DESEMPENHO: nesse inicio de Campeonato Paulista, o Santos vem tendo momentos de altos e baixos. O Alvinegro venceu duas partidas, empatou uma e perdeu duas - sendo uma delas, o seu primeiro clássico do ano, que foi contra o Palmeiras.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Vanderlei, Daniel Guedes, Luiz Felipe, Robson Bambu e Caju; Renato, Matheus Jesus e Vecchio; Arthur Gomes, Rodrygo (Gabigol) e Eduardo Sasha.

ÚLTIMA PARTIDA: na quinta rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária foi até Lins e venceu o Linense por 2 a 1.

DESEMPENHO: a Ferroviária teve um mal inicio de Campeonato Paulista. A equipe não venceu nos seus quatros primeiros jogos, conseguiu a primeira vitória apenas na quinta partida diante do Linense, fora de casa. A equipe de Araraquara é lanterna do Grupo C com apenas cinco pontos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Tadeu; Alisson, Luan, Elton e Daniel Vançana; Bruno Silva, Íkaro e Elvis; e Welinton Júnior, Hygor e Léo Castro.