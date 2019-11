Resultado Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Carioca 2018 (3-1)

Obrigado a você, torcedor, que nos acompanhou na transmissão da partida. Até mais!

FIM DE JOGO! O FLAMENGO VENCE O BOTAFOGO POR 3 A 1 E ESTÁ NA FINAL DA TAÇA GUANABARA!

Na comemoração, Vinicius Jr. fez a comemoração do 'chororô' e a equipe do Botafogo partiu pra cima do jovem, pedindo um cartão amarelo

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO FLAMENGO!!! É PRA FECHAR O CAIXÃO! GOLAÇO DE VINICIUS JR.! O menino de 17 anos recebeu com muita liberdade no meio campo, teve tempo de ajeitar o corpo e chutou colocado, a bola morreu no ângulo!

47' Cartão amarelo para Cuellar, por confusão com Luiz Fernando

Mais quatro minutos de acréscimos

42' QUASE! Diego recebe a bola após o lateral e cruza para Vinícius Junior que, de frente pro gol, acabou chutando errado

42' Cartão amarelo para Gilson, por reclamação

41' Matheus Fernandes comete falta em Diego

38' Gilson desperdiça um bom ataque ao cruzar uma bola errada

37' Cartão amarelo para Ezequiel, por falta em Pará

36' Botafogo melhora na partida. Renatinho e Ezequiel oferecem maior mobilidade ao alvinegro

33' Renatinho cobra falta e a bola passa por cima do gol de César

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Sai: Lucas Paquetá

Entra: Vinicius Júnior

30' Renatinho recebe em profundidade e consegue um escanteio

27' Luiz Fernando cai após choque com Henrique Dourado

26' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Sai: Réver

Entra: Jonas

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO BOTAFOGO!!!! É O PRIMEIRO DE KIEZA! Renatinho conduz a bola com muita qualidade e toca para Kieza, o atacante dá um drible de corpo em Réver e finaliza com muita qualidade no ângulo

Tempo técnico em Volta Redonda

19' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Brenner

Entra: Kieza

18' Passou perto! Pará cruza na medida, mas Diego cabeceia para cima do gol de Jefferson

16' Primeira boa chegada do Botafogo. Luiz Fernando rouba a bola, faz uma tabela com Renatinho, finaliza, mas vê a bola ser bloqueada por Cuellar

15' Equipe do Botafogo não consegue trocar três passes em sequência no campo de ataque

12' Torcida do Flamengo grita 'Olé' com 12 minutos de jogo no segundo tempo

10' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Rodrigo Pimpão

Entra: Ezequiel

9' Flamengo mais uma vez no ataque. Igor Rabello cortou um cruzamento de Diego

6' JEFFERSON! O Flamengo simplesmente destrói o Botafogo. Agora, o rubro-negro trocou passes com facilidade dentro da área, até que Cuellar teve condições de finalizar, mas Jefferson defendeu

4' Cartão amarelo para João Paulo, por falta em Lucas Paquetá

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO FLAMENGO!! É GOL NA ESTREIA!!!! CEIFOU!!! Flamengo chega com extrema qualidade no campo de ataque. Diego cruza para Lucas Paquetá, que, apesar de estar perto do gol, cruzou novamente para o meio da área, de onde surgiu Henrique Dourado. Primeira ceifada!

2' Após cobrança de falta, Réver tenta dar uma 'puxadinha' na bola, em um movimento de uma bicicleta, mas o chute sai fraco e é facilmente defendido por Jefferson

1' UUUUH!! Flamengo chega com muita velocidade, Éverton consegue achar Lucas Paquetá livre, mas o jovem não conseguiu finalizar com qualidade

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Sai: Juan

Entra: Rhodolfo

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO

Sai: Leo Valencia

Entra: Renatinho

Renatinho aquece junto com a equipe dentro de campo

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! O FLAMENGO, JOGANDO BEM MELHOR, VENCE POR 1 A 0!

44' Botafogo tenta assustar por meio da bola parada, mas Gilson cobra falta direto na cabeça de algum marcador do Flamengo

41' TIROU TINTA! É um baile do Flamengo! Rubro-negro faz grande jogado pelo lado esquerdo, com muitos passes, até que Éverton chega sozinho dentro da área, bate cruzado e vê Jefferson, com o bico de sua chuteira, colocar a bola para escanteio, passando muito perto do gol

39' QUE SUSTO! Paquetá, muito marcado dentro da área, acaba tocando para Pará, que chutou colocado, apesar do ângulo pouco favorável, e viu a bola passar perto da trave

39' Após o gol, Flamengo continua dominando as ações da partida

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO FLAMENGO!!!!! É DE ÉVERTON, SEMPRE ELE EM CLÁSSICOS!! Diego cobra falta com categoria, e Éverton, totalmente livre dentro da área, cabeceia sem chances para Jefferson

35' Éverton Ribeiro dá chapéu em Rodrigo Pimpão, que derruba o jogador do Flamengo

32' Gilson comete falta em Henrique Dourado e leva bronca do árbitro

28' Domínio total do Flamengo nos últimos minutos

27' NO TRAVESSÃO! Lucas Paquetá cobra falta de muito longe e a bola explode no travessão! Jefferson nem se mexeu

26' Cartão amarelo para Matheus Fernandes, por falta em Lucas Paquetá

25' Após cobrança de escanteio, Flamengo teve chances de abrir o placar, mas a jogada fora anulada por conta de um impedimento de Réver

24' Paquetá tenta lançar bola para Diego, mas Igor Rabello desvia de cabeça, arranjando um escanteio para o Flamengo

23' Diego dá bonito toque de calcanhar para Pará, que adianta a bola e sai do campo

20' Após uma cobrança de escanteio, a defesa do Botafogo afasta e a bola sobra Cuellar, que encontra Diego, o cobrador do escanteio, livre pelo lado direito. O camisa 10 avançou e cruzou, mas Igor Rabello se adiantou e cortou

19' Nos últimos minutos, Flamengo participa bem mais ofensivamente. Botafogo ainda não conseguiu encaixar um ataque

17' UUH! Diego cobra falta de maneira perfeita, mas Henrique Dourado acabou cabeceando para fora

16' O QUE É ISSO? Uma sequência de trapalhadas: primeiro, Renê conseguiu se desequilibrar e perder a bola. Após isso, Botafogo recuperou a bola, que ficou com Valencia, que avançou e, parecendo estar nervoso, não tocou para ninguém

14' Flamengo constrói uma boa jogada pelo lado esquerdo. Paquetá encontra Diego, que limpa o marcador, mas acaba errando o cruzamento, colocando a bola direto para fora

12' É COM EMOÇÃO! Flamengo tem um perigoso ataque após uma cerca de erros defensivos do Botafogo, Henrique Dourado chegou a dominar com condições de finalização, mas foi desarmado por João Paulo

11' João Paulo, muito ligado, consegue roubar a bola de Lucas Paquetá, avança e sofre falta de Cuellar

10' Réver consegue lançamento visando Henrique Dourado, Igor Rabello intercepta e chuta para a lateral

8' Botafogo começa a partida pressionando o Flamengo. Em contrapartida, a equipe tem dificuldades quando possui a bola em seus pés

6' Pimpão recebe de Brenner na esquerda, consegue driblar Cuellar, mas acaba cruzando errado

5' Henrique Dourado fica no chão, sentindo dores, após um choque com Igor Rabello

5' Botafogo consegue armar um rápido contra-ataque. Com velocidade, Leo Valencia arranca pelo campo e toca em profundidade para Brenner, que não alcança a bola, que ficou nas mãos de César

3' Flamengo tenta chegar ao ataque pelos dois lados. Botafogo tem uma falha defensiva, mas João Paulo se recupera e coloca a bola para escanteio

1' Partida começa bastante disputada. As duas equipes já cometeram uma falta cada

BOLA ROLANDO! COMEÇA O JOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA!

Equipes já estão em campo

Banco do Botafogo: Gatito Fernandez, Joel Carli, Yuri, Renatinho, Ezequiel, Kieza e Dudu Cearense

BOTAFOGO CONFIRMADO! Jefferson; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes; Rodrigo Pimpão, Leo Valencia, João Paulo, Luiz Fernando; Brenner

Banco do Flamengo: Thiago, Rodinei, Rhdolfo, Jonas, Marlos Moreno, Vinícius Júnior, Lincoln

FLAMENGO CONFIRMADO! César; Pará, Réver, Juan, Renê; Cuellar, Lucas Paquetá, Diego; Éverton Ribeiro, Henrique Dourado, Éverton

Boa tarde, torcedor que nos acompanha na VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe minuto a minuto AO VIVO e em tempo real da partida entre Flamengo e Botafogo, pela semifinal da Taça Guanabara.

Na história do confronto, o Flamengo tem números melhores sobre o Botafogo: 128 vitórias do Rubro-Negro contra 110 vitórias do Alvinegro, além de 122 empates. Em 2017, as equipes se enfrentaram seis vezes: o Flamengo venceu três, o Botafogo venceu apenas uma e ocorreram dois empates.

PROVÁVEL FLAMENGO: César; Pará, Réver, Juan, Renê; Cuellar, Lucas Paquetá, Diego; Éverton Ribeiro, Henrique Dourado, Éverton.

PROVÁVEL BOTAFOGO: Jefferson; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes; Rodrigo Pimpão, Leo Valencia, João Paulo, Luiz Fernando; Brenner.

Bruno Arleu de Araújo será o árbitro principal da partida, auxiliado pelos bandeirinhas Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. Atrás dos gols estarão os auxiliares Grazianni Maciel Rocha e Alexandre Vargas Tavares de Jesus. O quarto árbitro será Daniel do Espírito Santos.

Pelo lado do Flamengo, a partida pode reservar duas estreias na temporada: a de Henrique Dourado, recém-contratado, com a camisa do rubro-negro, e a do zagueiro Réver, que pode fazer seu primeiro jogo em 2018. O esquema de 4-2-3-1 deve ser mantido.

Para a partida, o Botafogo deve retornar ao usual 4-1-4-1, que vinha sido apresentado durante todas as partidas da Taça Guanabara - na Copa do Brasil, o alvinegro entrou com um esquema de três zagueiros. Além disso, o volante Matheus Fernandes, que sentiu dores musculares durante a semana, deve retornar ao time titular.

Dessa maneira, o treinador Felipe Conceição, apesar do pouco tempo de trabalho, vive um dilema no cargo, já que vem sendo muito pressionado, principalmente pela torcida. A semana no Botafogo não foi nada tranquila, já que a delegação foi recebida no Rio de Janeiro sob protestos e o Estádio Nilton Santos fora pixado.

A equipe de General Severiano entrará muito pressionada para a partida. Na última terça-feira (6), o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, ainda na primeira fase da competição, pela Aparecidense, que disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, ao sair derrotado por 2 a 1

O Botafogo, por sua vez, fazia uma boa campanha também, mas deixou o primeiro lugar escapar na última rodada, quando empatou em 0 a 0 com o Madureira, último colocado do Grupo C. Dessa maneira, o alvinegro acabou ficando com a segunda posição, somando 9 pontos, com duas vitórias e três empates.

O Flamengo faz uma campanha perfeita até aqui. Tendo utilizado 33 jogadores até aqui, por conta do elenco profissional ter retornado às atividades um pouco depois do ínicio do campeonato, a equipe de Paulo César Carpegiani venceu cinco das quatro partidas que disputou, marcando 5 gols e não sofrendo nenhum.

Na primeira semifinal, o Boavista "utilizou" a vantagem de ter sido o primeiro colocado do Grupo C e, ao empatar em 2 a 2 com o Bangu, garantiu a vaga na decisão da Taça Guanabara. Fellype Gabriel marcou duas vezes para a equipe de Saquarema, enquanto que Nilson e Almir fizeram os gols da equipe alvirrubra

Flamengo e Botafogo farão a segunda semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, neste sábado (10) às 16h30 (de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira.