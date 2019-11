Resultado Independiente x Grêmio na Recopa Sul-Americana 2018 (1-1)

Obrigado a você que acompanhou o empate entre Independiente e Grêmio pela partida de ida da Recopa Sul-Americana 2018. Em breve você pode conferir o pós-jogo e toda a repercussão desta partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima.

#Grêmio | Equipe de Renato Gaúcho consegue importante empate na Argentina. Mesmo com um atleta a mais em campo desde o primeiro tempo, Tricolor não conseguiu encontrar o segundo gol e a decisão fica para a Arena do Grêmio, na semana que vem. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 15 de fevereiro de 2018

Grêmio jogou desde os 27 minutos da primeira etapa com um a mais em campo, mas não conseguiu aproveitar vantagem. Luan marcou o gol do Grêmio e Cortez, contra, deixou tudo igual.

90+3' FIIIIIIM DE JOGO NA ARGENTINA!

Independiente e Grêmio ficam no 1 a 1 e a decisão fica mesmo para a Arena, semana que vem.

90' ACRÉSCIMOS!

Três minutos.

89' CARTÃO AMARELO!

Amorebieta para contra-ataque Tricolor e é punido pelo árbitro.

88' CARTÃO AMARELO!

Alisson puxa camisa do adversário e é punido.

87' Maicon tenta lançar Jael, mas Campaña fica com a bola.

84' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: CÍCERO.

ENTRA: JAEL.

84' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: EVERTON.

ENTRA: MAICOSUEL.

84' MAL!

Everton tenta bater cruzado e a bola desvia na defesa. Árbitro marca tiro de meta!

82' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE!

SAI: BUSTOS.

ENTRA: FIGAL.

81' ESTREIA NO GRÊMIO!

Maicosuel é chamado por Renato.

79' PRA FORA!

Maicon fica de frente e finaliza, mas a bola passa à direita de Campaña.

En 30' del complemento, #Independiente y @Gremio siguen igualando 1-1.



Partido muy intenso en el Libertadores de América. La visita hace valer el hombre de más y cuenta con mayor posesión de la pelota.



A no aflojar, Rey. #TodosJuntos #TodoRojo pic.twitter.com/GZaGLbjCju — C. A. Independiente (@Independiente) 15 de fevereiro de 2018

73' Independiente chegava pela direita e Maicon mandou para escanteio.

70' CARTÃO AMARELO!

Leandro Fernández sofreu a falta e reclamou muito. Acabou punido pelo árbitro. A falta é para o time da casa.

69' PEGOOOOOOU!

Cícero aproveita bola sobrando e tenta finalizar. Goleiro já passaava da linha da bola, mas conseguiu defender.

68' PRA FORA!

Cortez levanta a bola na área e Amorebieta manda pela linha de fundo. É escanteio!

66' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE!

SAI: GAIBOR.

ENTRA: JONÁS GUTIÉRREZ.

63' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE!

SAI: MARTÍN BENÍTEZ.

ENTRA: LEANDRO FERNÁNDEZ.

61' Grêmio melhorou muito com a entrada de Alisson. Luan sai um pouco da área. Cícero e Everton revezam na função de falso 9.

61' NÃO CHEGOU!

Alisson cruza rasteiro na área, mas Everton não alcança a bola.

60' Alisson recebe no lado direito e cruza na área. Franco faz o corte.

58' Luan tenta finalizar de longe, mas a bola bate nas pernas do marcador.

57' FICOU NO CHÃO!

Cortez se choca com Bustos, que leva a pior e fica deitado no gramado. Lance normal.

57' FRACO!

Luan tenta lançar Cortez na lateral, mas passe sai curto e a bola fica com a defesa.

53' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: LIMA.

ENTRA: ALISSON.

#Grêmio | Mesmo com um jogador a menos, Independiente pressiona o Tricolor. Renato vai ter que ajeitar a equipe. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 15 de fevereiro de 2018

48' Afasta a defesa do Grêmio. Jaílson faz o corte.

47' MAIS UMA FALTA PARA O TIME DA CASA!

Kannemann derruma Meza na quina da área. Vai levar mais perigo.

46' FALTA PARA O INDEPENDIENTE! Lance pela lateral.

45' BOLA ROLANDO!

Saída do Grêmio.

INTERVALO | Grêmio também de volta, sem alterações!

INTERVALO | Independiente de volta ao gramado, sem alterações!

#Grêmio | Tricolor conseguiu encontrar o gol quando o Independiente era melhor. Gigliotti foi expulso. Rojo conseguiu empatar em jogada de bola parada. Com um jogador a mais em campo, Grêmio deve partir para cima do adversário e tentar largar em vantagem na Recopa. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 15 de fevereiro de 2018

45+3' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

Independiente e Grêmio vão empatando em 1 a 1. Luan abriu o placar e Cortez, contra, deixou tudo igual.

45+2' CARTÃO AMARELO!

Nicolás Domingo comete falta no meio de campo e é punido.

45' ACRÉSMIMOS!

Mais três minutos.

45' NAS MÃOS DO GOLEIRO!

Luan cobrou direto nas mãos de Campaña.

44' FALTA BOA PARA O GRÊMIO NA LATERAL ESQUERDA. VEM BOLA NA ÁREA.

38' CARTÃO AMARELO!

Pedro Geromel divide com Amorebieta na linha de fundo e é advertido pela arbitragem. Falta pode levar perigo!

#Gremio | Bruno Cortez tenta cortar o lançamento na área, mas não alcança. A bola ainda desvia na cabeça do lateral e engana Marcelo Grohe. Tudo igual na Argentina. #CAIxGRE 1x1. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 15 de fevereiro de 2018

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INDEPENDIENTE, BRUNO CORTEZ, CONTRA!

Após cobrança de falta de Gaibor, a bola viaja na grande área e desvia em Cortez antes de entrar.

32' CARTÃO AMARELO!

Léo Moura é punido por carrinho em Menéndez.

27' ESTÁ EXPULSO GIGLIOTTI!

Após ter recebido o cartão amarelo, assistente conversa com árbitro. Roddy Zambrano consulta o vídeo e expulsa o atacante do Independiente. Camisa 9 deixou de disputar a bola e acertou o cotovelo no rosto do zagueiro gremista.

24' CARTÃO AMARELO!

Gigliotti atinge Kannemann em disputa por espaço e é punido pelo árbitro.

#Grêmio | Tricolor Gaúcho consegue abrir o placar quando sofria pressão do Independiente. Luan percebeu a saída errada da defesa e foi esperto. #Recopa @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 15 de fevereiro de 2018

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO, LUAN É O NOME DELE!

Saída errada da defesa do Independiente. Luan recupera a bola, invade a área, toca na saída do goleiro e abre o placar. Grêmio 1 a 0.

19' PRA FORA!

A bola chega em Benítez após cruzamento rasteiro, mas o meia acaba passando da linha da bola e finaliza pra fora. Independiente está gostando do jogo.

Jogadores do Independiente perceberam que Maicon está inseguro na partida e forçam jogadas no seu setor. Time argentino já teve bola na trave. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 15 de fevereiro de 2018

16' NA TRAAAAAAAAVE!

Após cobrança de escanteio, Meza sobe e toca de cabeça. A bola toca na trave de Marcelo Grohe e não entra. Goleiro Tricolor ficou apenas olhando o lance.

14' MUITO FORTE!

Tentativa de lançamento de Cícero para Everton dentro da área, mas a bola fica com o goleiro.

11' PASSOU MUITO PERTO!

A bola cai nos pés de Domingo, que chuta da entrada da área. Passou perto da trave de Marcelo Grohe.

10' LONGE!

Benítez ginga na frente da Maicon e bate em gol, mas acaba mandando para fora.

#Grêmio | Luan é o jogador mais adiantado do time de Renato Gaúcho. Cícero fica no meio de campo. Everton e Lima ficam mais pelos lados nesse início. @Gremio_VAVEL — Lucas Raphael Alves (@lucasraphaalves) 15 de fevereiro de 2018

7' APENAS LATERAL!

Luan fica caído perto da linha de lado e pede a falta. Árbitro marca apenas o lateral.

6' FALTA EM LÉO MOURA!

Jogador é atropelado na lateral e arbitragem marca a infração.

4' ERROU NO PASSE!

Lima tentava passar para Everton de calcanhar, mas a bola para na defesa do Independiente.

3' PAROU!

Irregularidade no ataque do Rojo. Marcelo Grohe vai mandar para frente.

2' ESCANTEIO!

Equipe argentina já chegava no ataque. Geromel manda a bola pela linha de fundo.

1' PRIMEIRA FALTA!

Cícero é derrubado na esquerda.

0' COMEÇOU!

Bola rolando na Argentina. Saída para o time da casa.

22:00 | Árbitro ajusta os últimos detalhes, vai rolar a bola.

Sale el Rey de Copas a la cancha.



No podía ser de otra manera: #ConLosBrazosEnAlto para una noche histórica.#TodosJuntos #TodoRojo — C. A. Independiente (@Independiente) 14 de fevereiro de 2018

21:55 | Equipes no gramado para a primeira partida da grande final!

21:51 | Estádio tem bom público, mas não atinge lotação máxima. Torcida do Grêmio comparece, mas também não preenche todo seu espaço.

21:48 | Falta pouco para a bola rolar na Argentina. Equipes devem subir para o gramado em instantes.

+Recordar é viver: Há 21 anos, Grêmio goleava Independiente e se tornava Campeão da Recopa

+Recopa Sul-Americana: tudo que você precisa saber sobre Independiente x Grêmio

21:34 | Os Reis de Copas já então realizando trabalho de aquecimento no gramado do estádio Libertadores da América.

Boa noite torcedor que navega pela VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha tudo o que rola na partida entre Independiente e Grêmio pela Recopa Sul-Americana. É apenas a partida de ida, mas vale muito. Fique conosco!

+Grêmio divulga orientações para torcedores que acompanharão partida pela Recopa na Argentina

O primeiro triunfo gremista na temporada veio na última rodada do campeonato estadual. Jogando em casa, o Grêmio bateu o Brasil de Pelotas de virada. Luan e Alisson garantiram os primeiros três pontos da equipe de Renato na temporada.

Os comandados de Renato Gaúcho estrearam na temporada diante do Cruzeiro/RS e acabaram derrotados por 1 a 0.

A equipe Tricolor utilizou o seu time de transição nas rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho, mas os comandados de César Bueno não venceram nenhuma partida.

O Grêmio utilizou a equipe considerada titular apenas duas vezes na temporada. Por conta do Mundial de Clubes, os atletas tiveram um período maior de férias.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE INDEPENDIENTE E GRÊMIO PELA RECOPA SUL-AMERICANA.

+Holán: “Independiente tiene que ser protagonista en la Copa y en el Campeonato”

Por conta da decisão, o Independiente teve a 15ª rodada do campeonato nacional adiada. Os Rojos iriam encarar o San Lorenzo.

O Independiente venceu a sua última partida por 1 a 0. Fora de casa, a equipe de Ariel Holán bateu o Colón pelo Campeonato Argentino.

O duelo de volta entre os Reis de Copas será na Arena do Grêmio no dia 21 de fevereiro, às 21h45.

O palco da partida de ida levou dez anos para ficar pronto. Suas obras começaram em 1928 e terminaram em 1938. Recentemente passou por uma remodelação, entre 2007 e 2009. O estádio Libertadores da América tem capacidade para cerca de 45 mil torcedores.



(Foto: divulgação / C. A. Independiente)

Independiente e Grêmio iniciam a disputa pelo título da Recopa Sul-Americana nesta quarta-feira (14), às 22h no estádio Libertadores da América, na Argentina.

O Independiente venceu o Flamengo na final da Copa Sul-Americana em 2017 e conquistou o bicampeonato da competição. O outro título da equipe havia sido em 2010 O Rojo será o adversário do Tricolor na disputa pela Recopa Sul-Americana.

O Grêmio chega na Recopa Sul-Americana 2018 após ter conquistado o tricampeonato da Copa Libertadores da América em 2017. Os outros títulos da equipe haviam sido em 1983 e 1995.84' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO!

SAI: EVERTON.

ENTRA: MAICOSUEL.