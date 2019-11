Corinthians perde para o São Bento pelo Campeonato Paulista 2018 (0-1)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um grande abraço.

São Bento vence o Corinthians na Arena por 1 a 0, e impõe a primeira derrota do clube alvinegro em 2018 dentro de sua casa.

49 min: Fim de jogo!

46 min: Teremos três minutos de acréscimos

44 min: Bola na área do São Bento, Balbuena bate como pode e o goleiro Rodrigo Viana faz a defesa

44 min: Lucas Farias comete falta em Clayson e também é amarelado

43 min: Agora é Marcelo Cordeiro que recebe o cartão amarelo

42 min: Cartão amarelo para Henal, goleiro reserva do São Bento

41 min: Clayson aciona Rodriguinho que dribla e cruza, Romero entra de peixinho e quase empata o jogo

38 min: Danilo lança Juninho Capixaba que se atrapalha com a bola e ela sai

30 min: Camacho recebe cartão amarelo por reclamação

29 min: Régis dribla Clayson e cruza, Léo Itaperuna chega de carrinho com o gol livre e manda para fora

27 min: Júnior Dutra recebe cartão amarelo por falta em Luizão

24 min: No Corinthians entra o veterano Danilo na vaga de Gabriel

23 min: No São Bento sai Anderson Cavalo para entrada de Lucas Farias

22 min: Corinthians pressiona em busca do empate

19 min: Corinthians mexe denovo, entra Clayson na vaga de Marquinhos Gabriel

12 min: Maicon Souza comete falta em Romero e recebe cartão amarelo

11 min: Já no Corinthians entra Camacho na vaga de Jadson

10 min: São Bento mexe, sai Celsinho para entrada de Léo Itaperuna

9 min: Rodriguinho arrisca de longe e a bola sai longe do gol de Rodrigo Viana

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

41 min: Celsinho bate escanteio e Dutra faz o corte

38 min: No São Bento sai João Paulo com dores na coxa para entrada de Rogério

34 min: Anderson Cavalo aproveita vacilo de Balbuena e avança na área, mas na hora de completar o cruzamento ninguém chega

32 min: Diego completa de cabeça o cruzamento de Régis, mas Cássio faz a defesa

28 min: Júnior Dutra disputa bola com João Paulo e comete falta

23 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO BENTO! Crispim cobra escanteio no primeiro pau e João Paulo se antecipa para marcar de cabeça.

21 min: Marquinhos Gabriel arrisca da entrada da área e quase marca

15 min: Romero aciona Jadson que erra a devolução

10 min: Júnior Dutra faz boa jogada, avança e cruza rasteirinho, Romero não consegue finalizar

6 min: Régis Souza vai a linha de fundo e manda para área, a bola bate na marcação adversária e sai

0 min: Começa o jogo!

Já o Corinthians vem a campo com: Cássio, Fagner, Henrique, Balbuena, Capixaba, Gabriel, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Jadson, Romero e Jr Dutra.

O São Bento está escalado com: Rodrigo Viana, Régis, Luizão, João Paulo, Fábio Bahia, Marcelo Cordeiro, Maicon Souza, Diego Felipe, Celsinho, Carvalho e Crispim.

Vamos as escalações das equipes!

Boa noite para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Corinthians e São Bento válido pela sétima rodada do campeonato paulista. Fique conosco e acompanhe todos os lances dessa partida!

No ataque, A volta de Lúcio Flávio é outra incógnita. Se ele não puder atuar, Elias, que iniciou a partida anterior, e Anderson Cavalo, podem começar jogando. Outro ponto de interrogação é no meio. Maicon Souza foi poupado por questões físicas, contra o Linense e jogou Diego Felipe e ambos disputam a titularidade para essa quarta-feira.

O clube de Sorocaba vem de empate na última rodada por 2 a 2 contra o Linense jogando em casa.

Para a partida desta quarta-feira diante do Corinthians na Arena em Itaquera, Paulo Roberto conta com alguns sermões. O goleiro Rodrigo Viana, vindo de lesão, já vem treinando e pode voltar, mas também há a possibilidade de Cleber Alves fazer sua estreia. Na zaga, Douglas Assis segue se recuperando de contusão, e o João Paulo e Luizão devem continuar como titulares.

Apesar de ser experiente, o defensor de 31 anos diz estar com frio na barriga para seu primeiro jogo pelo Corinthians. "Frio na barriga tem que existir sempre. É importante para nós, jogadores, ter esse frio na barriga. Mas entra em campo e já acaba. Acho que estou preparado para fazer um grande jogo", afirmou Henrique.

O zagueiro Henrique fará a sua estreia pelo Corinthians nesta quarta-feira contra o São Bento, no estádio Itaquerão. A estreia foi confirmada no treinamento desta terça pelo técnico Fabio Carille. Além da entrada de Henrique no lugar de Pedro Henrique, o time ainda terá a saída de Clayson para a entrada de Marquinhos Gabriel. A mesma formação já havia sido utilizada na atividade da última segunda-feira, quando o elenco trabalhou no gramado do estádio Itaquerão, que receberá o seu primeiro jogo em 2018.

Apesar do equilíbrio no Grupo, a campanha do São Bento é um das melhores de toda a competição. O time de Sorocaba é o quinto colocado na classificação geral, ficando atrás apenas de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Botafogo-SP.

O São Bento, com nove pontos, é o segundo colocado do Grupo C, que tem o Palmeiras na liderança com 18 pontos e 100% de aproveitamento. Novorizontino, com oito, e Ferroviária, com seis, completam a chave.

Com 12 pontos, o Timão é o líder isolado do Grupo A, que tem ainda Bragantino e Ituano, ambos com sete pontos, e Linense, com quatro.

Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress

O Corinthians vem de derrota na última rodada para o Santo André por 2 a 1.

Sem jogar na Arena de Itaquera desde o ano passado, o Corinthians volta à sua casa nesta quarta-feira (14), às 21h45, para receber o São Bento, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O alvinegro vinha atuando no Pacaembu enquanto seu estádio trocava o gramado.