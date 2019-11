Resultado Internacional x Juventude pelo Campeonato Gaúcho 2018 (3-1)

PÚBLICO E RENDA

Pagantes: 9.993

Total: 13.440

Renda: R$ 320.175,00

Guilherme Queiroz abriu o placar. Patrick empatou e Iago virou ainda na primeira etapa. Nico López, aos 34 do segundo tempo, deu números finais ao marcador.

D'Alessandro deu três as três assistências para os gols do Inter.

Internacional sai perdendo, mas consegue virada pra cima do Juventude e assume liderança do Campeonato Gaúcho.

Além de contar com Antônio Carlos Zago, que treinou o Internacional no primeiro semestre de 2017, o Juventude quer manter o bom retrospecto contra o Inter. Na temporada passadas as equipes se encontraram três vezes e a equipe da serra não perdeu nenhuma vez.

O Internacional teve a sua melhor atuação da temporada diante do São José, em jogo válido pela 10ª rodada (antecipada). Em noite especial de Patrick, o Inter venceu por 4 a 0.

O Juventude ainda não engrenou na temporada. Na última rodada, a equipe da serra vencia o Avenida por 2 a 0, mas acabou cedendo o empate.

Odair Hellmann, treinador do Internacional, apostará na manutenção da equipe que goleou o São José na última partida.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Pottker; Leandro Damião.

"Costumo dizer que os clássicos são os melhores de se jogar. Pode definir muita coisa, positivamente ou negativamente. Em 2016, joguei um Gre-Nal dentro do Beira-Rio e a gente acabou vencendo pelo Grêmio, na primeira vitória do time no novo estádio deles. A gente sabe da importância do jogo, sempre tem gente vendo, e acredito que teremos um grande público. É nesses momentos que precisamos mostrar a força do grupo e que o trabalho está sendo feito de forma correta", projetou Fred, zagueiro do Juventude.

Provável escalação do Juventude: Douglas; Vinícius, César Martins, Fred e Pará; Amaral, Sananduva, Fellipe Mateus, Leandro Lima e Queiroz; Ricardo Jesus.