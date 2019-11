Resultado Santos x São Caetano pelo Campeonato Paulista 2018 (2-0)

Boa noite, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Santos x São Caetano ao vivo, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

CONFRONTO DIRETO: Santos e São Caetano se enfrentaram 29 vezes, com domínio do Alvinegro que venceu quinze dos confrontos, o Azulão venceu oito vezes. As equipes decidiram o Campeonato Paulista de 2007, em que o Santos saiu campeão, graças ao gol de Moraes.

ÚLTIMA PARTIDA: o Azulão empatou em casa contra o RB Brasil por 1 a 1, Marlon foi quem marcou para o time da casa.

DESEMPENHO: o São Caetano é lanterna do Grupo B - grupo que contém o São Paulo. A equipe que assim como o Santos, não vence há três jogos, tem apenas quatro pontos na competição, com apenas uma vitória. O Azulão vai até a Vila Belmiro para tentar a surpreendente vitória e entrar na briga pela classificação para a próxima fase.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Alex Reinaldo, Sandoval, Max e Bruno Recife;

Ferreira, Diego Rosa, Chiquinho e Vinícius Kiss;

Rafael Costa e Marlon

ÚLTIMA PARTIDA: o Alvinegro foi até Araraquara e ficou no empate com a Ferroviária por 2 a 2, Eduardo Sasha e Gabigol marcaram para o Peixe.

DESEMPENHO: vice-líder do Grupo D, o Santos quer retornar para a liderança do seu grupo. O Alvinegro vem passando por altos e baixos no início do Campeonato Paulista, e é o único dos quatros grandes que não está na liderança do seu grupo. A equipe da Vila Belmiro não vence há três jogos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique, David Braz e Caju (Copete); Alison, Renato e Vecchio; Gabigol, Eduardo Sasha e Arthur Gomes (Copete).