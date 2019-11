Jogo Palmeiras x Linense ao vivo online pelo Campeonato Paulista 2018 (0-0)

Boa noite torcedor, confira agora a partida entre Palmeiras x Linense ao vivo válida pela 7ª rodada do Paulistão 2018. Fique conosco.

O Allianz Parque será palco da partida entre Palmeiras x Linense

Leia Mais: Guerra titular e Michel Bastos na lateral; confira o provável Palmeiras que enfrenta o Linense

O Verdão tem a chance de fazer o melhor início no Campeonato Paulista nos últimos nove anos, igualando as sete vitórias obtidas nas sete primeiras partidas do Estadual de 2009 – à época, o Alviverde era comandado por Vanderlei Luxemburgo.

O time comandado por Roger Machado também detém, de forma isolada, a melhor defesa do campeonato até o presente momento: sofreu apenas três gols com a dupla de zaga formada por Antônio Carlos e Thiago Martins

O Alviverde é o dono do melhor ataque da competição, com 12 gols. Um fator que ajuda a explicar o momento artilheiro do Palmeiras é o número de finalizações. O Verdão é o time que mais conclui jogadas no Campeonato Paulista: foram 39 chutes a gol

Já o Elefante empatou com São Bento fora de casa na última rodada por 2 a 2. O Linense enfrenta uma série negativa de quatro jogos sem vencer

Na última rodada, o Verdão bateu o Mirassol fora de casa por 2 a 0, com gols de Borja e Dudu.

O Linense é o 4º colocado do grupo A com apenas quatro pontos, em seis partidas foram uma vitória, um empate e quatro derrotas.

O Palmeiras é líder isolado do Paulistão com 18 pontos, o time está invicto no estadual tendo conquistado seis vitórias em seis jogos.