Resultado CSA x São Paulo pela Copa do Brasil 2018 (0-2)

O São Paulo vence o CSA em Alagoas por 2 a 0 e está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil.

48 min: Fim de jogo!

47 min: Cartão vermelho para Yuri

44 min: Teremos dois minutos de acréscimos

43 min: Daniel Costa chuta, Sidão faz a defesa e Rodrigo Caio afasta o perigo

36 min: Yago dribla Reinaldo mas erra no cruzamento

34 min: Cartão amarelo para Éder Militão

30 min: Agora é Marcos Guilherme que sai para entrada de Caíque

27 min: No São Paulo entra Shaylon na vaga de Cueva

26 min: CSA mexe pela última vez, sai Leandro Kivel para entrada de Michel Douglas

25 min: São Paulo pressiona em busca do terceiro

21 min: No São Paulo entra Valdívia no lugar de Nenê

18 min: Mudança dupla no CSA, saem Didira e Giva para entradas de Bruno Veiga e Yago

16 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Cueva bate em um canto e o goleiro cai para o outro.

15 min: Mota recebe cartão amarelo

15 min: PÊNALTI! Reinaldo lança Diego Souza na área que acaba derrubado pelo goleiro Mota

9 min: UUUUUH! Diego Souza solta a somba de longe e Mota faz grande defesa

8 min: Cartão amarelo para Yuri

3 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Cueva tabela com Marcos Guilherme e cruza para Nenê sozinho tocar para o fundo das redes

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

42 min: Nenê cruza mal e a bola fica com a defesa do CSA

39 min: Jogo da uma esfriada nesse final de primeira etapa

30 min: Yuri finaliza bonito da entrada da área e Sidão defende

24 min: UUUUH! Cueva cruza, Diego Souza desvia e Rodrigo Caio sozinho perde grande chance

22 min: Rafinha arrisca e manda longe do gol

18 min: Cartão amarelo para Leandro Kivel

16 min: Bola na área do São Paulo e Dawhan cabeceia para fora

9 min: Agora é Leandro Kivel que bate de fora e Sidão defende com tranquilidade

6 min: Militão arrisca e Mota faz a defesa

6 min: Rafinha chuta de fora e Sidão fica com a bola

ROLOU A BOLA! COMEÇA A PARTIDA!

Hino nacional executado.

Equipes no gramado.

Estádio Rei Pelé recebe excelente público.

SÃO PAULO escalado! Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei e Hudson; Marcos Guilherme, Cueva e Nenê; Diego Souza. Técnico: Dorival Júnior.

CSA definido! Mota; Talisson, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Dawhan, Yuri, Didira e Daniel Costa; Giva e Leandro Kível. Técnico: Flávio Araújo.

CSA x São Paulo ao vivo, pela segunda fase da Copa do Brasil 2018. A bola rola às 21h30 desta quinta-feira (15), no horário de Brasília (20h30 em Alagoas).

Palco do confronto



O Estádio Rei Pelé está localizado na cidade de Maceió, em Alagoas, e oficialmente tem capacidade para pouco mais de 18 mil torcedores.



Foto: Agência Alagoas

O CSA vem de um empate sem gols contra o CSE, jogando com seus reservas e fora de casa. Os adversários do Campeonato Alagoano não acertaram a pontaria e, assim, permaneceram na mesma posição na tabela do estadual.

Já o São Paulo vem de uma vitória simples m casa contra o Bragantino em casa. O gol de Nenê, de pênalti, nos minutos iniciais garantiu a vantagem que foi mantida até o apito final. Dessa forma, o Tricolor manteve a liderança do grupo B do Campeonato Paulista. Leia mais aqui.

Escalações prováveis



CSA: Mota; Talisson, Leandro, Xandão e Rafinha; Dawhan, Yuri, Boquita e Daniel Costa; Bruno Veiga e Leandro Kível.



São Paulo: Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Cueva, Diego Souza e Marcos Guilherme.

O juiz da partida será Bráulio da Silva Machado, que formará trio catarinense com os auxiliares Carlos Berkenbrock e Helton Nunes. O papel de quarto árbitro será dado a José Ricardo Vasconcellos Laranjeira, do Estado de Alagoas.

Números do confronto:



As duas equipes já se enfrentaram seis vezes, e o retrospecto é totalmente favorável ao Soberano: são três vitórias dos paulistas e três empates. Os duelos aconteceram tanto na Copa do Brasil (em 1999 e 2014) como no Campeonato Brasileiro (em 1974 e 1977).

Último duelo foi há quatro anos (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

A partida será válida pela segunda fase da Copa do Brasil, disputada em jogo único. O vencedor do confronto avançará de fase, e o perdedor será eliminado. Em caso de empates, haverá decisão por pênaltis.