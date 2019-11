Primeiro gol de Rogério Ceni completa 21 anos nesta quinta-feira

Além do desempenho debaixo das traves, Rogério Ceni foi conhecido também por seus gols. Seja em cobranças de pênalti ou em faltas, o ex-São Paulo balançou as redes mais que qualquer outro goleiro no mundo. A primeira delas aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1997, há exatos 21 anos.

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista daquela temporada, o Tricolor enfrentava o União São João fora de casa. Nenhuma das equipes havia saído na frente do placar ainda, até que, perto do intervalo, Ceni assumiu a cobrança de um tiro livre na entrada da área e acertou.

Até que, há exatos 21 anos, sua 5ª tentativa virou o primeiro de seus 131 gols:



15.02.1997. Campeonato Paulista. Hermínio Ometto

São Paulo 2 x 0 União São João



Nascia o nosso goleiro artilheiro. O resto, é história #SPFCpedia



https://t.co/FRxfmiYKIZ pic.twitter.com/K3uDvETSen — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 15 de fevereiro de 2018

Naquela temporada, o goleiro já havia finalizado quatro faltas, mas sem sucesso - diferente de Adriano, que já tinha dois tentos dessa maneira na temporada. Mesmo assim, Muricy deu mais uma chance a Rogério, que vinha treinando faltas no CT da Barra Funda desde 1995, e não se arrependeu.

A bola, localizada pouco atrás da meia-lua, passou pela barreira do clube de Araras e parou no canto esquerdo do goleiro Adnan. Assim, inaugurou-se o marcador de uma forma certamente inusitada.

Foto: Friedemann Vogel/Getty Images

A comemoração dos companheiros e da torcida marcaram, além da vitória do time no torneio estadual, o primeiro dos 131 gols de Ceni pelo Soberano. Durante 25 anos como goleiro do São Paulo, não faltaram títulos e recordes para o 'goleiro artilheiro'.

+ Valdívia é apresentado no São Paulo e mostra otimismo: "Aqui tenho certeza que vai dar certo"

+ Alexandre Pato revela torcida pelo São Paulo e não descarta voltar no futuro