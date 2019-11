Resultado São Paulo-RS x Internacional no Campeonato Gaúcho 2018 (0-0)

PRÓXIMA RODADA

O Inter volta aos gramados no próximo domingo, diante do São Luiz. A partida está marcada para às 17h do domingo (25).

O São Paulo também joga no mesmo dia e horário na próxima rodada. Fora de casa, o Leão do Parque encara o São José.

Já o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Gaúcho. A única vitória do Leão do Parque foi na primeira rodada, diante do avenida. Os comandados de Claiton ficam com cinco pontos na 10ª colocação.

O empate mantém o Inter na liderança do Gauchão, mas o clube ainda pode perder a posição com o andamento da rodada. Os comandados de Odair Hellmann chegaram aos 16 pontos conquistados.

Sem gols. São Paulo e Internacional ficam no zero pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida foi realizada no estadio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande.

O Leão do Parque e o Colorado já se enfrentaram 61 vezes na história. Confira os números desse duelo:

Vitórias do Inter: 39

Vitórias do São Paulo: 8

Empates: 14

Gols pró Inter: 116

Gols pró São Paulo: 39

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

Em 2017, São Paulo e Inter também se enfrentaram pelo Gauchão, mas a partida foi disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O Inter encontrou dificuldades para criar jogadas naquele confronto, mas venceu por 1 a 0 com gol do uruguaio Nico López.



O São Paulo acabou tropeçando na última rodada e perdeu por 2 a 0, fora de casa, diante do São Luiz. O Leão do Parque soma quatro pontos e é o vice-lanterna do Gauchão.

Com uma rodada a mais, o Internacional é o líder do Campeonato Gaúcho, com 15 pontos. A liderança foi alcançada após o time de Odair Hellmann bater o Juventude na última rodada.





O último treino da equipe de Claiton foi marcado por protestos da torcida. Cerca de 80 torcedores foram até o estádio e jogaram pipocas no acesso ao gramado. O torcedor também estendeu uma faixa pedindo mais raça e vontade para os atletas.

O São Paulo espera melhorar o seu rendimento no Campeonato Gaúcho em 2018. Até a última rodada, o clube do sul do estada havia perdido quatro partidas e empatado uma. A única vitória do Leão do Parque aconteceu na primeira rodada da competição, contra o Avenida.

Provável escalação do São Paulo-RS: Nicolas, Jefferson Falcão, Pedro, Leylon e Felipe; Leanderson, Diguinho, Ton, Anderson Pico; Janderson e Brandão.

O Inter contará com o retorno de Uendel à lateral-esquerda e Odair promoverá e reestreia de Rodrigo Moledo com a camisa do Internacional.

+Danilo Fernandes, Rodrigo Dourado e William Pottker preocupam Inter

Danilo Fernandes foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e fica de fora da equipe por cerca de 20 dias. Marcelo Lomba será o titular nesse período.

Odair Hellmann esperava manter o time que atuou bem diante do Juventude, na última rodada. Porém, as lesões de três jogadores impedem o treinador.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Cláudio Winck, Rodrigo Moledo, Thales e Uendel; Charles, Gabriel Dias (Fabinho), Juan Alano, Camilo e Marcinho; Roger.