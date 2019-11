Resultado Boavista x Flamengo na final Campeonato Carioca 2018 (0-2)

Torcedor rubro-negro, comemore! Enquanto isso, a transmissão da VAVEL Brasil vai ficando por aqui. Continue ligado para mais informações a respeito do Campeonato Carioca de 2018

Caso vença também a Taça Rio, o clube estará diretamente na decisão do Estadual.

Comemora a torcida rubro-negra em Cariacica! Com o título do primeiro turno, o Flamengo garante presença nas semifinais do Campeonato Carioca!

Com gol contra de Kadu e outro de Vinicius Jr - ou seria de Éverton Ribeiro? - o Rubro-Negro é o primeiro carioca a levantar uma taça no Estadual de 2018.

FIM DE JOGO! O FLAMENGO VENCE O BOAVISTA E SE TORNA CAMPEÃO DA TAÇA GUANABARA!

45" Teremos dois minutos de acréscimo

43" UHHHHHHH! Vinicius Jr recebe na frente, corta a marcação de Elivélton, tenta o chute colocado, mas acaba chutando por cima

42" Tá muito fácil! Rodinei e Diego trocam passes como querem na defesa, mas Elivélton se coloca entra a finalização e o gol para evitar o terceiro

41" Substituição no Flamengo: sai Cuéllar, entra Jonas.

40" PRA FORAA! Diego recebeu belo passe de Vinicius Jr, tirou da marcação, bateu de canhota e, mesmo sem equilíbrio, mandou muito perto da trave

38" Boavista fazia boa trama de ataque, mas Cuéllar evita qualquer jogada mais aguda

36" Éverton e Dourado fazem bonita tabela pelo centro do ataque, o camisa 22 tenta a finalização da entrada da área, mas bate fraquinho. Rafael pegou tranquilamente

35" UHHHHHHHH! Rodinei cruza bonito, Dourado se estica todo, mas acaba não conseguindo completar para marcar o terceiro gol do Rubro-Negro

34" Torcida do Flamengo já solta o grito de campeão em Cariacica!

33" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! É DO FLAMENGO! Olha, não sei se foi de Vinicius Jr ou de Éverton Ribeiro, mas o fato é que a bola tá lá dentro! O camisa 7 levantou na área, Vinicius Jr. tentou o desvio, mas pareceu nem tocar na bola, que acabou morrendo no fundo das redes de Rafael

31" Substituição no Boavista: sai Kadu, entra Elivélton

31" Mesmo precisando de um gol, Boavista sofre para sair com a bola de seu campo. Chances de perigo são todas do Flamengo

29" QUE JOGADA! Rhodolfo faz lindo lançamento para Vinicius Jr, que passa por dois marcadores, tenta o cruzamento, mas Thiaguinho afasta, mesmo torto

27" Substituição no Boavista: sai Leandrão, entra Tartá

25" Renê faz a tabela pela esquerda, chega à linha de fundo, mas não consegue o cruzamento

24" Sempre pelo alto: Júlio César cruza para Leandrão, Rhodolfo corta, mas o zagueiro fica sentindo um choque no rosto

22" Volta o jogo. Bola com o Flamengo

Logo após o gol contra de Kadu, parada técnica. 1 a 0 para o Flamengo, que vai se tornando campeão da Taça Guanabara

21" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO FLAMENGO! Diego levantou na área, Réver tentou o toque para trás e Kadu acaba mandando contra a própria meta. Tá aberto o placar em Cariacica!

20" Substituição no Boavista: sai Fellype Gabriel, entra Claudio Maradona

18" Leandrão carrega, chuta de muito longe e a bola passa......muito longe do gol. Tiro de meta para César

17" Substituição no Flamengo: sai Paquetá, entra Vinicius Jr

17" Cartão amarelo para Henrique Dourado, por parar o contra-ataque do Boavista

16" Vem aí Vinicius Jr.

14" No contra-ataque, Dourado aproveita cruzamento, tenta tocar de cabeça, mas a bola sai com a força de um recuo

14" Fellype Gabriel chega com espaço pela ponta-canhota, tenta o levantamento, mas passa muito forte para Leandrão e César fica com ela

13" Chega o Flamengo de novo! Rodinei tabela com Paquetá, que tenta o passe, vê a bola bater na defesa e pede um toque de mão. Segue o jogo!

10" QUE ISSO, RÉVER! Zagueiro emenda de voleio na cobrança, mas acaba mandando muito acima do gol. Se fosse futebol americano...

9" RAFAEL DE NOVOOOOO! Diego bateu falta cheia de veneno e o goleiro do Boavista tirou. Escanteio para o Flamengo!

8" Falta dura em cima de Lucas Paquetá

6" PERDEU DOURADO! Éverton Ribeiro cruzou na cabeça do centroavante, que cabeceou mal e acabou mandando para fora

6" RAFAEEEELLLLLL! Paquetá faz bela jogada pela direita, consegue a finalização e vê Rafael fazer grande defesa. No rebote......

4" Éverton Ribeiro tenta tabela com o xará Éverton, mas a devolução acaba sendo ruim

2" Olha...Em cruzamento de Júlio César, Leandrão ganha de Rhodolfo no alto, toca de cabeça, mas a bola passa à direita do gol de César

1" Boavista tenta o primeiro ataque da segunda etapa com Erick Flores e ganha lateral na intermediária ofensiva

0" ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA DE BOAVISTA X FLAMENGO!

0" Substituição no Flamengo: sai Pará, entra Rodinei

FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM CARIACICA!

47' Réver completa de cabeça após cobrança de escanteio, mas a bola é facilmente defendida por Rafael

45' Éverton tenta encontrar Henrique Dourado dentro da área, mas Kadu Fernandes impede com que o atacante consiga dominar a bola

44' QUE JOGADA! Erick Flores faz fila pelo lado esquerdo, dribla dois marcadores, mas acaba cruzando errado

40' Cartão amarelo para Willian Maranhão, por falta em Diego

38' Boavista assusta. Após cruzamento, a bola percorre toda a área e Douglas Pedroso só não encosta na área por uma intervenção de Renê

36' Éverton Ribeiro faz jogada individual, dribla e bate de perna direita. O chute, porém, vai para o lado do gol de Rafael

32' KADU! Flamengo faz grande jogada e Diego recebe cruzamento perfeito na altura da marca o pênalti. O camisa 10, sozinho, chuta de primeira, mas Kadu Fernandes se posiciona e corta a finalização

31' Boavista constrói grande jogada a partir de toques curtos, mas Thiaguinho acabou se atrapalhando com as próprias pernas quando recebeu a bola

29' Flamengo constrói uma boa trama pelo lado direito. Após casquinha de Paquetá, Éverton Ribeiro recebe, domina na coxa e finaliza de primeira, mas o chute vai para fora

26' RAFAEL! Diego cobra falta com perfeição para grande defesa do goleiro do Boavista

25' Cartão amarelo para Douglas Pedroso, por falta em Lucas Paquetá

24' PASSOU PERTO! Após cobrança de escanteio, Gustavo desvia no primeiro poste e a bola estava indo na direção de Leandrão, mas Réver apareceu para desviar no meio do caminho

20' Renê experimentou de longe, mas acabou chutando por cima

18' Flamengo consegue bom contra-ataque. Eram três contra dois marcadores do Boavista, mas Éverton acabou tomando a decisão errada, tocou para Henrique Dourado, sendo que Paquetá estava livre do outro lado

17' Field Goal! Éverton tenta cruzamento pelo lado esquerdo, defesa do Boavista afasta e, na sobra, Cuellar acaba isolando a bola

16' Paquetá lança, Diego evita a saída da bola no lado direito, rola para trás e Pará chega cruzando para Henrique Dourado, que tenta finalizar de voleio, mas acaba não pegando da maneira que queria na bola, que subiu

15' Boavista tenta chegar ao ataque com toques rápidos e curtos perto da área, mas Leandrão acaba cometendo falta em Cuellar

14' Renê não consegue domínio após chutão, perde a bola para Lucas e acaba cometendo falta no jogador do Boavista

13' Thiaguinho cobra lateral em direção a área, Fellype Gabriel fura na tentativa de bicicleta e Júlio César isola na sobra

10' Gustavo ganha de Henrique Dourado no corpo após um lançamento. O Ceifador cai e reclama de pênalti, mas a partida segue normalmente

9' Que confusão! Após cobrança de falta de Diego, a bola fica viva em inúmeros bate-rebates na área, mas a defesa do Boavista consegue cortar

6' Primeira chegada do Flamengo! Lucas Paquetá arrisca de fora da área, mas o chute vai por cima

3' PASSOU PERTO! O Boavista começa com tudo! Erick Flores faz tabela com Leandrão, limpa para a perna direita e solta um balaço de fora da área. A bola passou perto do gol

2' QUE ISSO! Leandrão bate a falta direto pro gol com uma finalização muito forte e a bola passa perto da meta de César

1' Primeira falta do jogo é de Éverton em Lucas

BOLA ROLANDO EM CARIACICA!

FLAMENGO CONFIRMADO! César; Pará, Réver, Rhodolfo, Renê; Cuellar; Lucas Paquetá, Diego; Éverton Ribeiro, Henrique Dourado, Éverton

BOAVISTA CONFIRMADO! Rafael; Thiaguinho, Kadu Fernandes, Gustavo, Julio César; Douglas Pedroso; Willian Maranhão; Lucas Perdomo, Fellype Gabriel, Erick Flores; Leandrão

Sete anos depois, Flamengo x Boavista ao vivo reeditarão a final da Taça Guanabara. Naquela ocasião, o rubro-negro levou a melhor, mas, em 2018 o Verdão chega com moral após derrotar o Fluminense e dar trabalho ao Botafogo na fase de grupos. O espetáculo está marcado para às 17h deste domingo (18) e o palco do torneio será o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

De um lado, uma equipe conhecida mundialmente, com um elenco caro formado por estrelas. De outro, um time vindo da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com uma realidade completamente diferente dos grandes clubes brasileiros, mas, na Taça Guanabara, o jogo é de igual para igual. O Boavista chega bem à final após terminar a fase de grupos em primeiro lugar, desbancando o Botafogo. O Flamengo chega como favorito à final, depois de encerrar a primeira fase da competição invicto.

O último confronto das duas equipes cariocas foi em janeiro de 2017: o Flamengo aplicou uma goleada e venceu o Boavista por 4 a 1, com direito a dois gols de Guerrero, um de Trauco e outro de Diego. É a segunda vez que os clubes decidem uma final de Taça Guanabara. A anterior foi em 2011, com o Flamengo sendo campeão por 1 a 0, em jogo disputado no Nilton Santos. Na ocasião, o time da Gávea contava com nomes como Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho, autor do gol da vitória.

O retrospecto é favorável para o carioca rubro-negro. Ao todo, as equipes se enfrentaram 13 vezes. São nove vitórias para o Flamengo, três empates e uma vitória para o Boavista, em jogo válido pela Taça Rio de 2012. No salgo de gol, a equipe de Carpegiani também leva vantagem: marcou 27 gols e sofreu apenas 11.

O técnico Paulo Cesar Carpegiani gostou da vitória da sua equipe contra o Botafogo, no último dia 10, e decidiu manter os mesmos jogadores para enfrentar a Boavista. A única alteração da equipe será no setor defensivo com Juan de fora. O atleta, que já vinha tratando de dores no tornozelo, sentiu as costas e foi cortado da final. Para o seu lugar, o Flamengo terá Rhodolfo como dupla de Réver, que falou sobre a emoção de jogar frente aos torcedores capixabas.

“A torcida capixaba é maravilhosa, sempre que a gente vem jogar aqui é essa receptividade. Então, a gente fica muito feliz e espera que amanhã possa dar a resposta dentro de campo”, comentou Réver ao desembarcar no aeroporto em Vitória, no Espírito Santo. “É sempre uma pressão, mas a gente tem que entrar com firmeza buscando conquistar esse título”, completou.

O técnico do Flamengo chegou a comentar que Cariacica seria um “campo neutro para ambas as equipes”, mas, se os números pudessem falar, diria o contrário. Apesar dos últimos três jogos não trazerem boas memórias (derrota contra o Palestino, empate com o Flu e Paraná), o Flamengo conta com um ótimo retrospecto no Kleber Andrade. Ao todo, são nove vitórias, dois empates e duas derrotas.

Sem mais surpresas, o Flamengo deve entrar em campo com César, Pará, Réver, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro e Everton; Henrique Dourado.

O Boavista não quer saber de dar mole para rival. Por um pedido da comissão técnica, a imprensa não pôde acompanhar o último treino da equipe de Saquarema, já no Kleber Andrade, no início da noite de sábado (17).

O time comandado por Eduardo Allax tem algumas preocupações para a final, como o experiente atacante Leandrão, que deixou o campo no primeiro tempo da semifinal contra o Bangu, e o meia Erick Flores, revelado pelo Flamengo. Erick não atuou na semifinal e deu lugar a Fellype Gabriel, que também já atuou pelo rubro-negro, e foi o destaque da partida marcando os dois gols do empate. Ao comentar a situação, Erick Flores preferiu não entrar em detalhes. “Essa dúvida é do treinador, uma dor de cabeça boa para ele. O Fellype vem entrando muito bem e é bom para o treinador, que tem três boas opções. Vamos ver o que ele vai fazer para o domingo”, respondeu.

Outro jogador que já vestiu a camisa do Flamengo é o lateral Júlio Cesar, que deve estar em campo nesse domingo (18). O jogador foi, inclusive, campeão carioca pelo rubro-negro em 2004 e tem um vasto currículo sendo campeão, também, pelo Vasco e Botafogo no estadual e Fluminense no Campeonato Brasileiro. O lateral comentou sobre a sua passagem pelo, agora, rival Flamengo. “Foi um aprendizado muito grande, uma experiência enorme. Eu era muito novo e tinham jogadores que eram meus ídolos, como o Zinho, Junior Baiano, Felipe, Edílson Capetinha... Espero que essa experiência que eles me passaram, eu possa passar para meus companheiros também”.

A tendência é que o Boavista entre em campo com Rafael; Thiaguinho, Gustavo, Kadu Fernandes e Júlio César; Douglas Pedroso, Willian Maranhã e Fellype Gabriel; Erick Flores, Cláudio Maradona e Leandrão. Se o atacante Leandrão não estiver disponível, o meia Lucas deve entrar como titular e Cláudio Maradona jogará como centroavante.

Longe do Rio de Janeiro, Boavista e Flamengo duelam pelo título da Taça Guanabara neste domingo (18), às 17h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Para esta final, não há qualquer vantagem e, em caso de empate, a decisão será disputada nos pênaltis.

O Boavista fez uma grande campanha na Taça Guanabara e vem embalada para a final. O Verdão de Saquarema terminou a primeira fase como líder do Grupo C, desbancando grandes como Botafogo e Fluminense. Na semifinal, empatou com o Bangu e, como tinha a vantagem do empate, garantiu sua vaga na final.

O Flamengo, por sua vez, está invicto na competição. Em cinco jogos, o time de Paulo César Carpegiani conquistou quatro vitórias e um empate. Na semifinal, venceu com sobras o Botafogo por 3 a 1, fato que acabou culminando na demissão do técnico alvinegro Felipe Conceição.

No histórico de confrontos pelo Campeonato Carioca, o Flamengo leva ampla vantagem sobre o Boavista. Em 13 jogos, foram nove vitórias rubro-negras, três empates e somente um triunfo do Verdão. No quesito gols marcados, o Fla vence por 27 a 11.

A última vez que Boavista e Flamengo se enfrentaram foi pela estreia do Carioca de 2017. Naquela ocasião, o rubro-negro goleou o Verdão por 4 a 1, na Arena das Dunas, em Natal. Guerrero, duas vezes, Diego e Trauco marcaram para os mandantes, enquanto Mosquito descontou.

O confronto Boavista x Flamengo ao vivo será comandado por Rodrigo Nunes de Sá. Ele terá como auxiliares Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Silbert Faria Sisquim.