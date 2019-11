Resultado São Paulo x Santos pelo Campeonato Paulista 2018 (0-1)

Obrigado a você que acompanhou esta transmissão com a VAVEL Brasil. Nossa crônica de pós-jogo será publicada em minutos. Uma boa noite a todos e até logo!

Com gol de Gabriel, o Santos vence o clássico contra o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi.

FIM DE JOGO!

48' Arboleda tenta dar uma bicicleta, mas acaba fazendo falta no adversário.

48' Valdívia tenta dominar a bola na entrada da área, mas Alison chega e dá um chutão providencial.

47' A pressa do São Paulo não tem dado resultado, já que a posse volta para o Santos em várias ocasiões.

46' CARTÃO AMARELO! Arthur Gomes é advertido por provocar e tentar retardar o jogo.

45' Quatro minutos de acréscimos.

45' CARTÂO AMARELO! Militão faz falta para evitar contra-ataque e é advertido.

44' Petros recebe na meia-lua e arma o chute, mas é desarmado na hora certa.

43' O São Paulo não consegue sair jogando, com erros de passes que voltam em posse de bola para o Peixe.

42' Santos segura a bola no ataque e consegue uma falta para parar o jogo.

41' CARTÃO AMARELO! Gabriel dá um chapéu em Reinaldo, que faz falta e é advertido.

40' Valdívia recebe dentro da área e arrisca, mas a bola explode num defensor e volta.

39' Reinaldo tabela e tenta encaixar um passe dentro da área, mas toca para ninguém.

38' Brenner fica com a bola na direita da grande área e cruza rasteiro. Vanderlei cai e fica com a bola.

36' Em levantamento para a área, Vanderlei se choca com um adversário e fica caído no chão.

35' São Paulo pressiona, buscando espaços na zaga, mas tem dificuldade.

34' PASSOU LONGE! Jucilei recebe bola na intermediária e decide arriscar o chute, mas a bola sobe muito.

33' Substituição no Santos.



Entra: Guilherme Nunes

Sai: Copete

32' Militão joga a bola na área, mas sem sucesso. Na segunda chance, a bola é desviada pela zaga e sobra fácil para Vanderlei.

30' Arthur Gomes é lançado na direita, mas é pego em posição irregular.

28' Substituição no Santos.



Entra: Léo Cittadini

Sai: Renato

27' Arthur Gomes entra na área e cruza, mas a bola sai muito forte.

27' Com a substituição, o Tricolor troca o homem de ataque na esperança de empatar a partida.

26' Substituição no São Paulo.



Entra: Tréllez

Sai: Diego Souza

26' Substituição no Santos.



Entra: Arthur Gomes

Sai: Eduardo Sasha

25' Reinaldo tenta achar Brenner entre a zaga, mas o passe é cortado para lateral.

23' Substituição no São Paulo.



Entra: Brenner

Sai: Cueva

22' Nenê domina a bola na intermediária e chuta, mas acaba sofrendo a falta neste momento.

21' São Paulo mostra pressa para sair com a bola, não mais tocando com paciência no meio.

20' UUUUUUH! Após cobrança de lateral, Vanderlei sai do gol e soca a bola. No rebote, jogador do São Paulo chuta, mas é cortado na pequena área.

19' Cueva lança para Nenê na lateral, que cruza a meia altura e ganha escanteio.

18' Após passe errado de Valdívia, Eduardo Sasha é lançado em contra-ataque, mas é desarmado ao ter que enfrentar dois defensores.

17' Substituição no São Paulo.



Entra: Valdívia

Sai: Marcos Guilherme

16' Marcos Guilherme fica caído no gramado, sentindo dor.

14' Marcos Guilherme cruza para Diego Souza, mas o atacante é travado na cabeçada. No lance seguinte, Reinaldo chuta de fora da área, mas pega mal.

13' Jucilei arrisca chute da intermediária, mas é travado. A bola fica fácil para o Santos.

12' Cueva tenta lançar dentro da área, mas a zaga corta.

11' Agora a pressão é contra o São Paulo, que tenta chegar à área do Santos.

10' Mais um gol de Gabriel em clássico, e o terceiro dele desde que voltou ao Santos.

8' GOOOOOOOOOOL! É DO SANTOS! GABIGOL! Sasha chega na lateral e toca para Gabriel na entrada da área, que domina e chuta forte no canto de Sidão.

7' UUUUH! GabIgol arrisca chute direto e obriga defesa de Sidão.

7' Copete recebe boa bola na lateral esquerda, dribla um marcador e cai. O juiz corre para o lance e faz sinal de simulação.

5' UUUUUUH! Petros finaliza, mas é bloqueado. No rebote, Reinaldo arrisca chute forte e assusta o goleiro santista.

4' DE LONGE! Bruno Alves carrega a bola até a intermediária e arrisca o chute, obrigando defesa de Vanderlei.

4' É a vez do São Paulo trabalhar a bola, sem pressa.

3' Sasha cruza a bola na área, mas Gabigol se joga na bola e não alcança.

2' Cueva receberia bom passe na intermediária, mas falhou no domínio e perdeu grande chance.

1' Santos gira a bola na defesa.

1' Equipes voltam sem alterações.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas de São Paulo x Santos



Posse de bola: 54% x 46%

Chutes: 9 x 3

Chutes certos: 3 x 0

Acerto de passes: 88% x 87%

Escanteios: 8 x 2

São Paulo e Santos vão empatando por 0 a 0, mas o jogo é bom. Os mandantes estão melhores, mas o Peixe vem tentando chegar em contra-ataques.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Um minuto de acréscimo.

43' Jean Mota cobra na área, mas a zaga corta.

42' Gabigol é lançado em contra-ataque e vira para Jean Mota, mas o passe é forte. Em seguida, Sasha recebe na lateral e sofre falta perigosa.

41' Cueva tenta lançar Marcos Guilherme, mas a zaga corta.

39' Gabriel tenta dar um voleio para o gol, mas a bola sobe muito e sai para tiro de meta.

37' UUUUH! Após cobrança de escanteio, a bola bate em Reinaldo perto do gol e sobe. Vanderlei pula e fica com a bola.

35' Eduardo Sasha arrisca chute da intermediária, mas a bola sobe muito.

34' MEU DEUS! Nenê faz belo lançamento para a área e acha Diego Souza, que é bloqueado. No rebote, Cueva finaliza forte e Vanderlei salva com os pés.

33' Reinaldo cruza para a área e acha Diego Souza, mas a bola para nas mãos de Vanderlei.

31' Reinaldo é lançado por Nenê na linha de fundo e, no cruzamento, é bloqueado por Sasha.

30' QUE HORROR! Após cobrança de escanteio dos mandantes, a bola sobre para o São Paulo, mas a finalização sobe muito e não oferece perigo a Vanderlei.

28' Gabigol é lançado para contra-ataque, mas tem de encarar três defensores e acaba sendo desarmado.

28' UUUUUUH! Cueva corta para dentro e chuta, obrigando bela defesa de Vanderlei.

27' São Paulo tenta sair em contra-ataque, mas o Santos se recompõe e força o começo de outro ataque.

25' Copete cruza nos pés de Jean Mota, mas a zaga afasta. No rebote, a bola sai para escanteio.

24' Nenê fica no chão, sentindo após um choque.

23' Daniel Guedes faz bela jogada e quase entra na área, mas a zaga do São Paulo se recupera e salva o perigo.

22' CARTÃO AMARELO! Copete saía em disparada pela esquerda, e Petros chega no carrinho fazendo a falta e sendo advertido.

22' Gabriel é lançado na área, mas Sidão chega primeiro e fica com a bola.

21' Gabigol mal na partida até aqui. Faltas, impedimentos e pouca participação ofensiva.

20' Peixe toca a bola e procura espaços no compacto adversário.

18' Em boa jogada de Alison, o Santos chega pela esquerda, mas a defesa do São Paulo corta para lateral.

17' Tricolor aperta a saída de bola do Santos e obriga Vanderlei a dar um chutão. Assim, Gabigol é pego em posição irregular.

15' Santos tenta puxar contra-ataque, mas Gabigol erra o passe e devolve a posse para a zaga do São Paulo.

14' UUUUUUUH! Cueva consegue bom passe para Marcos Guilherme dentro da área, mas o atacante finaliza para fora.

12' Jucilei faz falta fora do lance no circulo central e devolve a posse para o São Paulo.

11' Alison tenta lançar para Copete, mas Arboleda chega antes e protege a bola, sofrendo a carga faltosa.

9' QUE CONFUSÃO! Em contra-ataque do São Paulo, Marcos Guilherme chuta na entrada da área e a bola desvia, sobrando para Cueva. O peruano chuta para o gol e ganha escanteio após bela defesa de Vanderlei.

8' Gabriel recebe dentro da área e tenta cruzar rasteiro, mas Bruno Alves corta para escanteio.

7' Santos tenta sair usando a zaga, mas o São Paulo pressiona o meio.

5' UUUH! Em cobrança de escanteio, Marcos Guilherme aparece na área e cabeceia, mas a bola sobe muito.

4' Nenê faz boa jogada pela esquerda e tenta tocar para a entrada da área, mas a zaga do Santos corta.

2' Jean Mota tenta armar ataque com Gabigol, que recebe na intermediária e gira. O atacante é derrubado e sofre falta.

1' São Paulo gira bola no meio de campo procurando espaço. Cueva dribla dois adversários na lateral e acaba ganhando escanteio.

COMEÇA O JOGO! A saída é do São Paulo.

16:54 Hino nacional em execução.

16:53 Times em campo.

16:40 A expectativa é de mais de 30 mil são-paulinos no Morumbi. Vale lembrar que a torcida é única, por se tratar de um clássico.

16:30 Equipes em campo, se aquecendo para o incio da partida.

16:00 SANTOS ESCALADO! Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Jean Mota; Renato, Alison; Eduardo Sasha, Vecchio, Copete; Gabigol.

16:00 SÃO PAULO ESCALADO! Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Petros, Nenê e Cueva; Marcos Guilherme e Diego Souza.

Seja bem-vindo, torcedor e leitor! Acompanhe, em tempo real, os melhores lances de São Paulo x Santos ao vivo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2018. A bola rola às 17 deste domingo (18). Siga tudo com a VAVEL Brasil.

Estádio do Morumbi: o palco do jogo será o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, localizado em São Paulo, e tem capacidade para cerca de 67 mil torcedores.

Foto: Rubens Chiri /SaoPauloFC.net

Retrospecto: Ao todo, foram realizadas 304 partidas desde 1930. Durante esse período, contam-se 131 vitórias para o São Paulo, 71 empates e 102 triunfos para o Santos. A equipe da capital também é quem mais balançou as redes: 508 marcados contra 439 levados.

São Paulo x Santos ao vivo em tempo real

Último confronto: as duas equipes se enfrentaram no dia 28 de outubro, pela última edição do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 1, com gols de Marcos Guilherme, Cueva e Alison. Veja abaixo:

O Peixe também vem de triunfo, mas pelo Campeonato Paulista, vencendo por 2 a 0 o São Caetano. Os tentos foram de Lucas Veríssimo e Gabigol.

O Tricolor Paulista vem de uma vitória contra o CSA na Copa do Brasil por 2 a 0, avançando de fase. Os gols foram de Nenê e Cueva. Leia mais clicando aqui.

Já o Santos tem 11 pontos no Paulista, também liderando o seu grupo, o D. O time disputou todas as suas partidas até o momento, visto que não tiveram alteração de calendário.

Atualmente, o São Paulo tem 10 pontos no torneio estadual, liderando o Grupo B. Apesar disso, a equipe tem um jogo a menos, visto que a partida contra o Ituano foi adiada.