Resultado RB Brasil 1x1 Corinthians no Campeonato Paulista 2018

48' Fim de jogo! O RB Brasil empata com o Corinthians dentro de casa.

45' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

44' Pra fora! Ricardo Bueno recebe na meia lua, vira batendo e manda pra fora, a bola sobe demais.

43' Agora, é a vez do Corinthians pressionar, mas o Timão encontra dificuldades na criação de jogadas.

41' Cartão amarelo para Emerson Sheik.

39' Pra fora! Balbuena rouba a bola no meio de campo, abre para Romero na direita e corre para a área. O paraguaio toca para o zagueiro que cabeceia para fora.

38' RB Brasil toca a bola, tenta penetrar na defesa alvinegra que se mostra pronta para o contragolpe em caso de recuperar a bola.

35' Pra fora! Matheus Oliveira recebe no lado direito, corta o zagueiro Henrique, mas chuta pra fora, sem direção.

33' Gol anulado do Corinthians. Rodriguinho ia pegando o rebote de um cabeceio de Sheik e mandando para as redes, mas o árbitro pegou falta de ataque de Emerson.

32' Defendeu, Júlio César! Maycon cruza fechado na linha de fundo e o goleiro do RB faz boa defesa para afastar.

31' Substituição no Corinthins: sai Clayson, entra Emerson Sheik.

31' Substituição no RB Brasil: sai Éder Luis, entra Doriva.

30' Defendeu, Cássio! Thomaz recebe na entrada da área e chuta forte para a defesa providencial de Cássio.

29' Pra fora! Renê Júnior cabeceia pra trás, mas a bola sobe e vai pra fora.

28' Falta para o Corinthians bater do lado direito da área do RB.

27' Substituição no Corinthians: sai Juninho Capixaba (machucado), entra Gabriel.

26' Cartão amarelo para André Castro.

Em lance totalmente sem definição, Breno Lopez cruza pra área e Cássio sai, não encontra a bola, que bate e rebate em Junhinho Capixaba e quica até cair dentro do gol, uma falha de comunicação que custou caro ao Corinthians.

22' GOOOOOOOOOOOOL do RB BRASIL!

22' Cartão amarelo para Anderson Marques.

21' Substituição no RB Brasil: sai Deivid, entra Matheus Oliveira.

20' Defendeeeeu, Júlio César! Fagner bate falta, e o goleiro vai buscar a bola no alto.

18' Falta perigosa para o Corinthians bater. Éverton Silva leva cartão amarelo ao derrubar Rodriguinho

14' Romero arranca pela ponta direita, toca para Júnior Dutra que tenta o cruzamento rasteiro que é afastado pela zaga do RB.

13' Substituição no RB Brasil: sai Claudinho, entra Thomaz.

12' Depois do gol, o RB passou a ser mais incisivo no ataque com Ricardo Bueno sendo procurado para a finalização. Já o Corinthians tenta contra atacar na velocidade de Clayson e Romero, ambos pelas pontas.

No lance, Clayson arrancou pela ponta esquerda e chutou colocado, rasteiro, Romero tentou o desvio durante a trajetória da bola, mas a bola desviou em Tiago Alves, que viu a redonda morrer no fundo do gol.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOL do Corinthians! Gol contra de Tiago Alves.

5' UHHH! Éder Luis arranca pelo lado esquerdo, invade a área e cruza rente ao gol, contudo, não encontra ninguém.

4' Cartão amarelo para Renê Júnior.

3' UHHHHHHHH! Fagner recebe de Romer, dribla o zagueiro e chuta com perigo perto do gol, assustando Júlio César.

2' Clayson sai de maca do gramado após choque no rosto em uma disputa de bola.

E teve substituição no Corinthians no intervalo: sai Camacho, entra Maycon.

0' Começa o segundo tempo!

46' Fim de primeiro tempo!

45+1 Romero faz jogada individual, dribla três jogadores, toca para Júnior Dutra que bate travado por Anderson Marques.

45' O árbitro concedeu mais um minuto de acréscimo.

43' Cartão amarelo para Camacho, que derrubou Claudinho no meio de campo.

40' Pra fora! Ricardo Bueno recebe de Éder, próximo à área corinthiana e chuta, mas a bola sobe demais e vai pra fora.

38' Renê Júnior bate prensado de fora da área. A bola chega desviada para Júlio César que defende, evitando o escanteio.

36' UHHHH! Fagner cruza fechado na lateral direita em direção à área, e Júlio César sai de soco na bola.

32' Corinthians tenta criar, Clayson enfia bola entre os zagueiros para Juninho Capixaba na linha de fundo. Contudo, o lateral é desarmado pelo zagueiro, Éverton Silva.

28' Deivid rouba a bola de Juninho Capixaba na lateral, cruza, mas não encontra ninguém. Na sequência, Claudinho recupera a bola na ponta esquerda e bate, mas a bola vai pra fora.

27' Camacho derruba Ricardo Bueno depois de um perde e ganha para os dois lados. O jogo vem se mostrando bem movimentado até o momento.

22' RB Brasil segue tentando incomodar o Corinthians, mas o alvinegro afasta as bolas próximas à defesa e procuram contra atacar na velocidade de Clayson e Romero. Enquanto Júnior Dutra se apresenta pelo meio.

16' Júnior Dutra rouba a bola na saída do RB, arranca, dribla Anderson Marques, mas chuta fraco para a fácil defesa do Júlio César.

14' Romero é lançado por Júnior Dutra, o paraguaio domina na área, tenta driblar o zagueiro e é derrubado. O árbitro manda seguir o jogo, lance sem falta.

14' O ritmo da partida diminui, mas as duas equipes seguem tentando explorar as jogadas ofensivas de forma frequente.

8' Os donos da casa pressionam a saída de bola do Corinthians com 5 jogadores em cima dos defensores. Ao roubar a bola, o objetivo é trocar passes rápidos para clarear a batida para o camisa 10, Eder Luis.

6' Camacho bate direto pro gol e Júlio César e faz defesa simples.

5' Falta para o Corinthians bater próximo à área.

5' Início de jogo bastante ativo, as duas equipes buscam o jogo e marcam em cima.

4' UHHHHHHHH! Júnior Dutra desvia a bola que sobra para Clayson que sai em disparada pela direita, fica sem ângulo e enche o pé. A bola acerta a cabeça do goleiro Júilio César.

3' UHHHHH! O RB responde com um chute forte, de fora da área de Éder Luis, mas a bola sobe demais.

2' UHHHHHH! Cássio liga Jr. Dutra, que lança Rodriguinho pelo lado esquerdo do campo. O meio campista sai de frente com Júlio César e chuta para a espalmada do goleiro do RB.

1' Afasta a zaga corinthiana.

1' Escanteio para o RB.

0' Começo! Felipe Camargo, alpinista brasileiro, deu o pontapé inicial da partida, mas a bola sai no campo do Corinthians.

Equipes perfiladas no meio de campo para a execução do hino nacional brasileiro!

Já o RB Brasil vem escalado em um 4-3-3 com: Julio Cesar, Éverton Silva, Anderson Marques, Tiago Alves e Breno Lopes; André Castro, Éder e Claudinho; Eder Luis, Ricardo Bueno e Deivid.

As equipes já estão no gramado aquecendo para já já, dar início à partida.

Renê Júnior foi o preterido por Fábio Carille para substituir Gabriel, que está bem fisicamente, mas segue pendurado correndo o risco de perder o clássico contra o Palmeiras, no sábado. Portanto, Carille não quis correr riscos e poupou o atleta.

Corinthians escalado em um 4-2-3-1 com: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique, Juninho Capixana; Renê Júnior, Rodriguinho, Camacho; Romero, Clayson e Júnior Dutra

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Em instantes, RB Brasil e Corinthians se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Velho conhecido da torcida alvinegra: Júlio César, que defendeu as cores alvinegras do Corinthians até 2012, na campanha da Libertadores, é que ocupa agora, a meta do RB Brasil. O goleiro foi justamente substituído por Cássio, que tinha maior altura e podia ser decisivo em uma partida da competição sul-americana daquele ano.

Caso o Corinthians vença, chegará a 15 pontos, despontando no grupo A, do qual é líder com 12 pontos.

Os pendurados são: Gabriel, Jadson e Júnior Dutra. Entretanto, Jadson não deve atuar como titular, visto que Carille alterou a formação do time, dando espaço para outras peças.

Apesar dos desfalques, Fábio Carille tem outro problema. Três titulares da equipe estão pendurados, ou seja, se receberem mais um cartão amarelo, não enfrentam o Palmeiras, no clássico do próximo final de semana.

Na temporada passada, as equipes se enfrentaram e empataram em 1 a 1.

Caso vença a partida de hoje, o RB Brasil chegará aos 13 pontos no grupo D, onde disputa o segundo lugar com o Botafogo-SP e o Santos, que tem 11 pontos. Se os dois adversários tropeçarem, a equipe de Campinas assume a liderança.

Com a ausência de Marquinhos, Romero pode ocupar a posição, junto com Clayson, que passou de dúvida a relacionado após assustar no treinamento do último sábado.

Ainda durante a preparação para o confronto desta segunda, o meia-atacante, Marquinhos Gabriel, que seria titular na partida, sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito, e desfalcará o Timão por um mês.

Já o Corinthians, não vence há dois jogos, o que causa preocupação por parte da torcida e também da recém-eleita diretoria.

Além disso, a equipe do RB Brasil ainda não perdeu em seus domínios neste campeonato.

Os donos da casa, vem de uma campanha regular neste campeonato, com apenas uma derrota, para o Palmeiras e quatro empates.