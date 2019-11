Corinthians anuncia contratação do zagueiro Marllon, ex-Ponte Preta

No dia do confronto onde o Corinthians vai à Campinas, enfrentar o RB Brasil, o alvinegro confirmou o segundo reforço para a defesa nesta temporada. Trata-se do zagueiro Marllon, que fora confirmado nesta segunda-feira (19), juntamente com o departamento de futebol do Corinthians.

Marllon terá vínculo de quatro anos com o Corinthians, até 31 de dezembro de 2021, entretanto, os valores que rodeiam salário, direitos de imagem e preço da transação, não foram revelados.

O defensor de 25 anos, que defendia a Ponte Preta, já era um desejo antigo do Timão, desde a metade da temporada de 2017. Com o impasse nas tratativas pelo 'fico' de Pablo, Marllon foi visto como a peça que poderia substituir à altura. Contudo, a negociação andou a passos curtos, e só se concretizou em 2018, já com a nova diretoria, que aprovou a vinda do zagueiro.

Apesar da idade ser considera a de um jovem zagueiro, Marllon já passou por diversos clubes na carreira, como Bangu, Santa Cruz e Atlético Goianiense. No clube goiano, Marllon foi campeão da Série B de 2016, quando foi transferido para a Macaca, onde jogou por toda a temporada passada.

O bom filho, a casa torna

Antes da confirmação do zagueiro, um velho conhecido da torcida foi anunciado oficialmente no último sábado (17). Ralf, o volante corinthiano que se tornou um dos pilares do meio de campo na conquista da Libertadores de 2012, está de volta ao Parque São Jorge em um contrato de dois anos.

Agora é oficial! Ralf é o novo reforço do Timão para esta temporada. O volante alvinegro assina por dois anos.#CuidadoCãoBravo #BemVindoRalf pic.twitter.com/6XwJlDaL0s — Corinthians (@Corinthians) 17 de fevereiro de 2018

O cão de guarda alvinegro chega sem custos ao Corinthians, por conta de não ter renovado com o Beijing Guoan, da China, e estar sem clube. Hoje, com 33 anos, Ralf retorna depois de defender o Timão de 2010 a 2015, atuando em 352 jogos e ter conquistado seis títulos.