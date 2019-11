Recordar é viver: Fluminense e Bangu já decidiram Campeonato Carioca e Taça Internacional

Fluminense e Bangu se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Moça Bonita, em estreia da Taça Rio, confronto esse que já existe a mais de 100 anos e que já decidiu títulos para os dois lados. Ao todo, o Tricolor tem retrospecto muito positivo contra os alvirrubros, tendo sido vitorioso em 159 oportunidades, tendo vencido os 11 últimos jogos, contra apenas 59 da equipe da zona oeste.

O primeiro duelo que se tem registro foi em 1905, onde o Bangu venceu por 5x3 em partida amistosa, no Jardim da Fábrica. Os dois times já decidiram o "Cariocão" em cinco oportunidades, com o Fluminense saindo campeão em quatro delas, e também decidiram o Torneio de Kiev de 1989, com outro resultado favorável a equipe das Laranjeiras.

A VAVEL Brasil relembra aqui alguns dos jogos mais marcantes entre os dois tradicionais clubes do Rio de Janeiro:

Fluminense 0x4 Bangu - 1933, Laranjeiras

A primeira decisão entre as duas equipes ocorreu em 12 de novembro de 1933, na grande final do Campeonato Carioca daquele ano onde o Bangu visitou o Flu nas Laranjeiras e goleou o anfitrão, conquistando seu primeiro título estadual. Naquela ocasião, o futebol brasileiro sofria um conturbado processo de profissionalização, com clubes como o Botafogo e o São Cristóvão disputando um torneio amador, por serem contra a liga profissional.

Fluminense 2x1 Bangu - 1985, Maracanã

A última decisão estadual entre os dois clubes aconteceu no dia 18 de dezembro de 1985, que marcou o tricampeonato para o Tricolor (após ter vencido em 1983 e 1984). Na ocasião, a final foi disputada em um triangular entre as duas equipes e o Flamengo: O time rubro-negro empatou com o Flu e perdeu para o Bangu, sendo eliminado. Depois, o Fluminense encarou os alvirrubros (que viviam uma de suas melhores fases) e saiu vitorioso com o gol do título vindo de Paulinho Carioca, de falta.

Fluminense 0(4) x (2)0 Bangu - 1989, Estádio Olímpico de Kiev

No final da Guerra Fria, o Dínamo de Kiev (Ucrânia) idealizou um torneio amistoso em território soviético, onde também jogaram Fluminense, Roma e Bangu. Os alvirubros foram convidados de última hora para substituir o Atlético de Madrid, mas mesmo assim conseguiram passar pelos donos da casa na semifinal empatando o jogo em 0x0. Já o time das Laranjeiras venceu a Roma por 1x0 e encarou seu rival doméstico na final, em que ficou no 0x0 e foi decidida nos pênaltis. Na disputa, o Flu levou a melhor batendo o Bangu por 4x2.